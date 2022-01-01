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Xiaomi 12 против OnePlus 8

Ксиаоми 12
VS
Ванплас 8
Xiaomi 12
OnePlus 8

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 декабря 2021 года Xiaomi 12 с экраном 6.28" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, против 6.55-дюймового OnePlus 8, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 865 и вышел на 21 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi 12
  • Показывает на 55% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Поддержка беспроводной зарядки на 50 Вт
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Смартфон на 1 год и 9 месяцев новее
  • Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
  • На 12% выше максимальная яркость экрана (894 против 797 нит)
  • Запись замедленной съемки в 1920 FPS
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать OnePlus 8
  • На 20% лучшая автономность (30:40 vs 25:34 часов)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Xiaomi 12
vs
OnePlus 8

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.28 дюймов 6.55 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 419 точек на дюйм 402 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 89.2% 88.7%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 97.7%
ШИМ (PWM) - 373 Гц
Время отклика - 2.8 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Xiaomi 12 +12%
894 нит
OnePlus 8
797 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 152.7 мм 160.2 мм
Ширина 69.9 мм 72.9 мм
Толщина 8.16 мм 8.5 мм
Вес 180 граммов 180 граммов
Водонепроницаемость Да Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Розовый, Синий Черный, Зеленый, Синий, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Xiaomi 12 +1%
89.2%
OnePlus 8
88.7%

Производительность

Тестируем Ксиаоми 12 и Ванплас 8 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Qualcomm Snapdragon 865
Макс. частота 3000 МГц 2840 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
Кэш L3 4 МБ 4 МБ
Размер транзистора 4 нанометра 7 нанометров
Графика Adreno 730 Adreno 650
Частота GPU 818 МГц 587 МГц
FLOPS ~2236 Гфлопс ~1228 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.0
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Xiaomi 12 +37%
1236
OnePlus 8
900
Geekbench 5 (многоядерный)
Xiaomi 12 +15%
3837
OnePlus 8
3349
AnTuTu Benchmark 9
Xiaomi 12 +55%
996789
OnePlus 8
641983
CPU 226930 182154
GPU 439548 218513
Memory 161549 112325
UX 169628 129855
Total score 996789 641983
3DMark Wild Life Performance
Xiaomi 12 +143%
9290
OnePlus 8
3828
Stability 56% 99%
Graphics test 55 FPS 22 FPS
Graphics score 9290 3828
PCMark 3.0 score 12836 11239
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 10.0 (С обновлением до Android 12)
Оболочка UI MIUI 13 OxygenOS 12
Размер системы из коробки - 23 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 4300 мАч
Мощность зарядки 67 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (50 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да (87% за 30 минут) Да (50% за 22 минут)
Время полной зарядки 0:46 ч. 0:52 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 09:04 ч. 11:28 ч.
Просмотр видео 13:03 ч. 15:37 ч.
Игры 04:49 ч. 03:19 ч.
Режим ожидания 70 ч. 86 ч.
Общая автономность
Xiaomi 12
25:34 ч.
OnePlus 8 +20%
30:40 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi 12 vs OnePlus 8
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 1920 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° 120°
Количество объективов 3 (50 МП + 13 МП + 5 МП) 3 (48 МП + 16 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.25", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.06", OmniVision OV13B10 (CMOS)
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Xiaomi 12 от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 16 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 4920 x 3264
Апертура f/2.4 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 0.7 микрон 1 микрон
Тип сенсора CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора - 1/3"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Xiaomi 12
131
OnePlus 8
н/д
Качество видео
Xiaomi 12
95
OnePlus 8
н/д
Итоговая оценка камеры
Xiaomi 12
123
OnePlus 8
н/д

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.1
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, SBAS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Xiaomi 12
н/д
OnePlus 8
89.4 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Декабрь 2021 года Апрель 2020 года
Дата начала продаж Декабрь 2021 года Апрель 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Пленка на экран
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi 12 более удачной покупкой.

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