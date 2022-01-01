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Xiaomi 12 против Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Ксиаоми 12
VS
Самсунг Галакси Ноут 20 Ультра
Xiaomi 12
Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 декабря 2021 года Xiaomi 12 с экраном 6.28" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, против 6.9-дюймового Samsung Galaxy Note 20 Ultra, который имеет процессор Exynos 990 и вышел на 17 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi 12
  • Показывает на 80% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Смартфон на 1 год и 5 месяцев новее
  • Запись замедленной съемки в 1920 FPS
  • Лучше лежит в руке - корпус на 7.3 мм уже
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 8 Gen 1
  • На 31% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1252 и 958 баллов
  • Весит на 28 граммов меньше
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy Note 20 Ultra
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • На 0.62" большая диагональ экрана
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1000 ГБ
  • На 18% выше плотность пикселей (496 vs 419 PPI)
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Xiaomi 12
vs
Galaxy Note 20 Ultra

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED Dynamic AMOLED
Размер 6.28 дюймов 6.9 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1440 x 3088 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 419 точек на дюйм 496 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 89.2% 91.7%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 96.9%
ШИМ (PWM) - 245 Гц
Время отклика - 6 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Xiaomi 12 +7%
1101 нит
Galaxy Note 20 Ultra
1028 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 152.7 мм 164.8 мм
Ширина 69.9 мм 77.2 мм
Толщина 8.16 мм 8.1 мм
Вес 180 граммов 208 граммов
Водонепроницаемость - IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Зеленый, Розовый, Синий Бронзовый, Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Ксиаоми 12 и Самсунг Галакси Ноут 20 Ультра в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Samsung Exynos 990
Макс. частота 3000 МГц 2730 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.73 ГГц: Exynos M5
Кэш L3 4 МБ 2 МБ
Размер транзистора 4 нанометра 7 нанометров
Графика Adreno 730 Mali-G77 MP11
Частота GPU 818 МГц 800 МГц
FLOPS - ~1196 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц 2750 МГц
Количество каналов 2 -
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 1000 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
Xiaomi 12 +80%
994640
Galaxy Note 20 Ultra
552090
CPU - 92406
GPU - 216567
Memory - 125152
UX - 116586
Total score 994640 552090
3DMark Wild Life Performance
Stability - 41%
Graphics test - 25 FPS
Graphics score - 4232
PCMark 3.0 score - 11033
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 10 (С обновлением до Android 12)
Оболочка UI MIUI 13 One UI 4.0
Размер системы из коробки - 34.7 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 67 Вт 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (50 Вт) Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (50% за 17 минут) Да (43% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:40 ч. 1:20 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Время просмотра видео
Время разговора (3G)

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi 12 vs Samsung Galaxy Note 20 Ultra
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 108 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800 12000 x 9000
Зум Цифровой Оптический, 5x
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c До 24 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 1920 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° 120°
Количество объективов 3 (50 МП + 13 МП + 5 МП) 4 (108 МП + 12 МП + 12 МП + 0.3 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.33", Samsung Bright S5KHM1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/3.0
- Фокусное расстояние: 103 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.06" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung S5K2L3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 5 МП
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Времяпролетный объектив - - 0.3 МП
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Samsung Galaxy Note 20 Ultra от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 10 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 3872 x 2592
Апертура - f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм 26 мм
Размер пикселя 0.7 микрон 1.22 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/3.2"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.1
Функции Bluetooth LE PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* - 20
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Декабрь 2021 года Август 2020 года
Дата начала продаж Декабрь 2021 года Август 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.319 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.557 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Гарантия
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность и автономность - выбирайте Xiaomi 12, а если камера и звук – то Samsung Galaxy Note 20 Ultra.

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