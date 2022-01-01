Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 декабря 2021 года Xiaomi 12 с экраном 6.28" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, против 6.4-дюймового Samsung Galaxy S10 Plus, который имеет процессор Exynos 9 Octa 9820 и вышел на 34 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.