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Xiaomi 12 против Samsung Galaxy S10 Plus

Ксиаоми 12
VS
Самсунг Галакси S10 Плюс
Xiaomi 12
Samsung Galaxy S10 Plus

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 декабря 2021 года Xiaomi 12 с экраном 6.28" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, против 6.4-дюймового Samsung Galaxy S10 Plus, который имеет процессор Exynos 9 Octa 9820 и вышел на 34 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi 12
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Показывает в 2 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 38% выше максимальная яркость экрана (1101 против 799 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Смартфон на 2 года и 10 месяцев новее
  • Комплектуется на 400 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 4100 мАч
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 8 Gen 1
  • Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
  • Запись замедленной съемки в 1920 FPS
  • Поддержка функции eSIM
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy S10 Plus
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • На 25% выше плотность пикселей (522 vs 419 PPI)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Xiaomi 12
vs
Galaxy S10 Plus

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED Super AMOLED
Размер 6.28 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1440 x 3040 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19:9
Плотность пикселей 419 точек на дюйм 522 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 89.2% 87.5%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 96.5%
ШИМ (PWM) - 235 Гц
Время отклика - 4.8 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Xiaomi 12 +38%
1101 нит
Galaxy S10 Plus
799 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 152.7 мм 157.6 мм
Ширина 69.9 мм 74.1 мм
Толщина 8.16 мм 7.8 мм
Вес 180 граммов 175 граммов
Водонепроницаемость - IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Зеленый, Розовый, Синий Перламутр, Оникс, Аквамарин, Черная Керамика, Белая Керамика
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Xiaomi 12 +2%
89.2%
Galaxy S10 Plus
87.5%

Производительность

Тестируем Ксиаоми 12 и Самсунг Галакси S10 Плюс в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Samsung Exynos 9 Octa 9820
Макс. частота 3000 МГц 2730 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2		 - 4 ядра по 1.9 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A75
- 2 ядра по 2.7 ГГц: Mongoose
Кэш L3 4 МБ 2 МБ
Размер транзистора 4 нанометра 8 нанометров
Графика Adreno 730 Mali G76 MP12
Частота GPU 818 МГц 720 МГц
FLOPS - ~652 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 1024 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.1
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Xiaomi 12 +77%
1252
Galaxy S10 Plus
708
Geekbench 5 (многоядерный)
Xiaomi 12 +53%
3861
Galaxy S10 Plus
2516
AnTuTu Benchmark 9
Xiaomi 12 +97%
994640
Galaxy S10 Plus
505291
CPU - 130581
GPU - 173493
Memory - 86713
UX - 111745
Total score 994640 505291
3DMark Wild Life Performance
Stability - 82%
Graphics test - 18 FPS
Graphics score - 3142
PCMark 3.0 score - 8831
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 9.0 (С обновлением до Android 12)
Оболочка UI MIUI 13 One UI 4.0
Размер системы из коробки - 46.5 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 4100 мАч
Мощность зарядки 67 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (50 Вт) Да, Qi/PMA (15 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (50% за 17 минут) Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:40 ч. 1:40 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Xiaomi 12
н/д
Galaxy S10 Plus
11:49 ч.
Время просмотра видео
Xiaomi 12
н/д
Galaxy S10 Plus
14:53 ч.
Время разговора (3G)
Xiaomi 12
н/д
Galaxy S10 Plus
22:00 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi 12 vs Samsung Galaxy S10 Plus
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800 4000 x 3000
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 1920 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° 123°
Количество объективов 3 (50 МП + 13 МП + 5 МП) 3 (12 МП + 12 МП + 16 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L4 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6", Samsung S5K3M3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.06" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 5 МП
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Samsung Galaxy S10 Plus от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 10 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 4320 x 2432
Апертура - f/1.9
Фокусное расстояние 26 мм 26 мм
Размер пикселя 0.7 микрон 1.22 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/2.65"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.2 5
Функции Bluetooth LE PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* - 20
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Xiaomi 12
н/д
Galaxy S10 Plus
87.8 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Декабрь 2021 года Февраль 2019 года
Дата начала продаж Декабрь 2021 года Март 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.516 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.582 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Краткое руководство
- Адаптер питания
- Кабель питания и синхронизации
- Наушники AKG
- Скрепка для извлечения лотка SIM-карт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi 12 более удачной покупкой.

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