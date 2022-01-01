Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 июля 2022 года Xiaomi 12S Pro с экраном 6.73" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, против 6.1-дюймового Apple iPhone 13 Pro, который имеет процессор Apple A15 Bionic и вышел на 10 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.