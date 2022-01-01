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Xiaomi 12S Pro против OnePlus 10T 5G

Ксиаоми 12S Про
VS
Ванплас 10T 5G
Xiaomi 12S Pro
OnePlus 10T 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 июля 2022 года Xiaomi 12S Pro с экраном 6.73" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, против 6.7-дюймового OnePlus 10T 5G, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 и вышел на 1 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi 12S Pro
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • На 32% выше плотность пикселей (521 vs 394 PPI)
  • Поддержка беспроводной зарядки на 50 Вт
  • Запись замедленной съемки в 1920 FPS
  • Функция реверсивной зарядки
  • Наличие инфракрасного порта

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
12S Pro
99
10T 5G
88
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
12S Pro
97
10T 5G
96
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
12S Pro
89
10T 5G
83
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
12S Pro
78
10T 5G
69
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
12S Pro
84
10T 5G
87
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
12S Pro
88
10T 5G
82

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
12S Pro
vs
10T 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.73 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1440 x 3200 пикселей 1080 x 2412 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20.1:9
Плотность пикселей 521 точек на дюйм 394 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Макс. заявленная яркость 1000 нит 600 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1500 нит -
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 89.6% 87.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display

Дизайн и корпус

Высота 163.6 мм 163 мм
Ширина 74.6 мм 75.4 мм
Толщина 8.2 мм 8.75 мм
Вес 204 грамма 203.5 грамма
Водонепроницаемость - IP54
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Белый, Фиолетовый, Зеленый Черный, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
12S Pro +2%
89.6%
10T 5G
87.9%

Производительность

Тестируем Ксиаоми 12S Про и Ванплас 10T 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
Макс. частота 3190 МГц 3190 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 6 МБ 6 МБ
Размер транзистора 4 нанометра 4 нанометра
Графика Adreno 730 Adreno 730
Частота GPU 900 МГц 900 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8, 16 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц -
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
12S Pro +5%
1332
10T 5G
1270
Geekbench 5 (многоядерный)
12S Pro
4132
10T 5G +3%
4251
AnTuTu Benchmark 9
12S Pro
1093117
10T 5G +3%
1122024
CPU 243697 -
GPU 478120 -
Memory 191931 -
UX 184166 -
Total score 1093117 1122024
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 12
Оболочка UI MIUI 13 OxygenOS 12.1

Батарея

Характеристики
Объем 4600 мАч 4800 мАч
Мощность зарядки 120 Вт 150 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (50 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 19 минут) Да (68% за 15 минут)
Время полной зарядки 0:19 ч. 0:23 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi 12S Pro vs OnePlus 10T 5G
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 1920 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 115° 119°
Количество объективов 3 (50 МП + 50 МП + 50 МП) 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/1.28"
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Фазовый автофокус
-
Сверхширокоугольный объектив - 50 МП
- Апертура: f/2.2
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 16 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 4920 x 3264
Апертура f/2.5 f/2.4
Фокусное расстояние 26 мм 26 мм
Размер пикселя 0.7 микрон 1 микрон
Тип сенсора CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора - 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Июль 2022 года Август 2022 года
Дата начала продаж Июль 2022 года Август 2022 года
Наличие на рынке Доступен Ожидается
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Адаптер Type-A на Type-C
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Xiaomi 12S Pro. У него лучшие дисплей, автономность, камера и корпус.

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