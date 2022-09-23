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Xiaomi 12S Ultra против Apple iPhone 14 Pro Max

Ксиаоми 12S Ультра
VS
Эпл Айфон 14 Про Макс
Xiaomi 12S Ultra
Apple iPhone 14 Pro Max

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 июля 2022 года Xiaomi 12S Ultra с экраном 6.73" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, против 6.7-дюймового Apple iPhone 14 Pro Max, который имеет процессор Apple A16 Bionic и вышел на 2 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы (1)

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi 12S Ultra
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • Запись замедленной съемки в 1920 FPS
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Комплектуется на 537 мАч более емким аккумулятором – 4860 против 4323 мАч
  • Показывает на 13% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • На 13% выше плотность пикселей (521 vs 460 PPI)
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Apple iPhone 14 Pro Max
  • На 46% лучшая автономность (45:56 vs 31:31 часов)
  • На 64% выше максимальная яркость экрана (1762 против 1075 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Xiaomi
  • На 43% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1897 и 1331 баллов
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
12S Ultra
vs
iPhone 14 Pro Max

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.73 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1440 x 3200 пикселей 1290 x 2796 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 521 точек на дюйм 460 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Макс. заявленная яркость 1000 нит 1000 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1500 нит 1600 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, Dolby Vision
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Ceramic Shield
Соотношение экрана к корпусу 89.3% 88.3%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.7% 99.9%
ШИМ (PWM) 186 Гц 240 Гц
Время отклика 2 мс 1 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
12S Ultra
1075 нит
iPhone 14 Pro Max +64%
1762 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 163.17 мм 160.7 мм
Ширина 74.92 мм 77.6 мм
Толщина 9.06 мм 7.85 мм
Вес 225 граммов 240 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели - Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Зеленый Графитовый, Серебристый, Золотой, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Нет
Соотношение экрана к корпусу
12S Ultra +1%
89.3%
iPhone 14 Pro Max
88.3%

Производительность

Тестируем Ксиаоми 12S Ультра и Эпл Айфон 14 Про Макс в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 Apple A16 Bionic
Макс. частота 3190 МГц 3460 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2		 - 4 ядра по 2.02 ГГц: Sawtooth
- 2 ядра по 3.46 ГГц: Everest
Кэш L3 6 МБ -
Размер транзистора 4 нанометра 4 нанометра
Графика Adreno 730 Apple GPU
Частота GPU 900 МГц -
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц -
Количество каналов 4 4
Накопитель
Объем накопителя 256, 512 ГБ 128, 256, 512, 1024 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 NVMe
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
12S Ultra
1331
iPhone 14 Pro Max +43%
1897
Geekbench 5 (многоядерный)
12S Ultra
4441
iPhone 14 Pro Max +22%
5435
AnTuTu Benchmark 9
12S Ultra +13%
1096723
iPhone 14 Pro Max
967471
CPU 252060 248623
GPU 482481 408308
Memory 182844 159998
UX 173557 145635
Total score 1096723 967471
3DMark Wild Life Performance
Stability 69% 82%
Graphics test 57 FPS 58 FPS
Graphics score 9643 9802
PCMark 3.0 score 13467 -
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 iOS 16
Оболочка UI MIUI 13 -
Размер системы из коробки 32 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4860 мАч 4323 мАч
Мощность зарядки 67 Вт 27 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (50 Вт) Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да (73% за 30 минут) Да (48% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:50 ч. 1:52 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 11:47 ч. 15:02 ч.
Просмотр видео 13:51 ч. 21:10 ч.
Игры 05:38 ч. 07:12 ч.
Режим ожидания 94 ч. 156 ч.
Общая автономность
12S Ultra
31:31 ч.
iPhone 14 Pro Max +46%
45:56 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi 12S Ultra vs Apple iPhone 14 Pro Max
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото - 8000 x 6000
Зум Оптический, 5x Оптический, 3x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 1920 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 128° 120°
Количество объективов 4 (50 МП + 48 МП + 48 МП + 0.3 МП) 4 (48 МП + 12 МП + 12 МП + 0 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1.6 микрон
- Сенсор: 1/1", Sony IMX989 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/1.28"
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 48 МП
- Апертура: f/4.1
- Фокусное расстояние: 120 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/2.8
- Фокусное расстояние: 77 мм
- Сенсор: 1/3.5"
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 48 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/2.55"
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 0.3 МП
Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Xiaomi 12S Ultra от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 12 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 4032 x 3024
Апертура f/2.5 f/1.9
Фокусное расстояние 26 мм 23 мм
Размер пикселя 0.7 микрон -
Тип сенсора CMOS -
Размер сенсора 1/3.2" 1/3.6"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.3
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C -
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
12S Ultra
83.2 дБ
iPhone 14 Pro Max +7%
89 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Июль 2022 года Сентябрь 2022 года
Дата начала продаж Июль 2022 года Сентябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C - Lightning
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность - выбирайте Xiaomi 12S Ultra, а если программное обеспечение, автономность и звук – то Apple iPhone 14 Pro Max.

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Мнение пользователей

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ИВАН 23 сентября 2022 12:05
Это доказательство, что камера у Ксяоми всё-таки лучше и не только! Xiaomi - респект! Эпл - по-зор, по-зор, по-зор!
+8 Ответить
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Сулейман 02 октября 2022 10:01
Mi даже не смог ещё обойти iphone 13 pro, pro max. Люди, которые говорят, что айфон говно то это из-за того что у них не хватает денег на айфон.
0 Ответить
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Юзер 02 октября 2022 19:41
Сулейман, У Xiaomi хотя бы между моделями меняются характеристики, а апл создавая айфон 14 чуть чуть добавил изменения по сравнению с 13.
+3 Ответить
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