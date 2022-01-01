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Xiaomi 12S Ultra против Google Pixel 6 Pro

Ксиаоми 12S Ультра
VS
Гугл Пиксель 6 Про
Xiaomi 12S Ultra
Google Pixel 6 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 июля 2022 года Xiaomi 12S Ultra с экраном 6.73" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, против 6.7-дюймового Google Pixel 6 Pro, который имеет процессор Google Tensor и вышел на 9 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi 12S Ultra
  • На 16% лучшая автономность (31:31 vs 27:15 часов)
  • Показывает на 40% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • Запись замедленной съемки в 1920 FPS
  • На 24% выше максимальная яркость экрана (1059 против 853 нит)
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Смартфон на 9 месяцев новее
  • На 27% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1311 и 1032 баллов
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Google Pixel 6 Pro
  • Более новая ОС: Android 13 против 12
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
12S Ultra
vs
Pixel 6 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.73 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1440 x 3200 пикселей 1440 x 3120 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 521 точек на дюйм 512 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Макс. заявленная яркость 1000 нит 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1500 нит 800 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 89.3% 88.8%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.7% 98.5%
ШИМ (PWM) 186 Гц 360 Гц
Время отклика 2 мс 1 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
12S Ultra +24%
1059 нит
Pixel 6 Pro
853 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 163.17 мм 163.9 мм
Ширина 74.92 мм 75.9 мм
Толщина 9.06 мм 8.9 мм
Вес 225 граммов 210 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели - Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Зеленый Белый, Желтый, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
12S Ultra +1%
89.3%
Pixel 6 Pro
88.8%

Производительность

Тестируем Ксиаоми 12S Ультра и Гугл Пиксель 6 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 Google Tensor
Макс. частота 3190 МГц 2800 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex A55
- 2 ядра по 2.25 ГГц: Cortex A76
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-X1
Кэш L3 6 МБ 4 МБ
Размер транзистора 4 нанометра 5 нанометров
Графика Adreno 730 Mali-G78 MP20
Частота GPU 900 МГц 848 МГц
FLOPS - ~2171 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц 3200 МГц
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 256, 512 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
12S Ultra +27%
1311
Pixel 6 Pro
1032
Geekbench 5 (многоядерный)
12S Ultra +55%
4377
Pixel 6 Pro
2830
AnTuTu Benchmark 9
12S Ultra +40%
1080178
Pixel 6 Pro
771293
CPU 252060 199110
GPU 482481 299002
Memory 182844 119211
UX 173557 161867
Total score 1080178 771293
3DMark Wild Life Performance
12S Ultra +56%
9643
Pixel 6 Pro
6190
Stability 69% 54%
Graphics test 57 FPS 37 FPS
Graphics score 9643 6190
PCMark 3.0 score 13467 11385
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 12 (С обновлением до Android 13)
Оболочка UI MIUI 13 Stock Android
Размер системы из коробки 32 ГБ 14 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4860 мАч 5003 мАч
Мощность зарядки 67 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (50 Вт) Да (23 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (73% за 30 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:50 ч. 1:59 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 11:47 ч. 08:47 ч.
Просмотр видео 13:51 ч. 12:29 ч.
Игры 05:38 ч. 04:43 ч.
Режим ожидания 94 ч. 93 ч.
Общая автономность
12S Ultra +16%
31:31 ч.
Pixel 6 Pro
27:15 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi 12S Ultra vs Google Pixel 6 Pro
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото - 8192 x 6144
Зум Оптический, 5x Оптический, 4x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 1920 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 128° 114°
Количество объективов 4 (50 МП + 48 МП + 48 МП + 0.3 МП) 3 (50 МП + 48 МП + 12 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1.6 микрон
- Сенсор: 1/1", Sony IMX989 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.2 микрон
- Сенсор: 1/1.31", Samsung GN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 48 МП
- Апертура: f/4.1
- Фокусное расстояние: 120 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/3.5
- Фокусное расстояние: 104 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 48 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX386 (Exmor-RS CMOS)
Времяпролетный объектив - 0.3 МП
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Xiaomi 12S Ultra от DxOMark Примеры фото Google Pixel 6 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 11.1 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 3840 x 2880
Апертура f/2.5 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм 24 мм
Размер пикселя 0.7 микрон 1.22 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.2" -
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
12S Ultra
83.2 дБ
Pixel 6 Pro +2%
84.6 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Июль 2022 года Октябрь 2021 года
Дата начала продаж Июль 2022 года Октябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Переходник с USB Type-C на Type-A
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi 12S Ultra более удачной покупкой.

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