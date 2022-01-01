Xiaomi 12S Ultra против Huawei Nova 10 Pro
Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 4 июля 2022 года Xiaomi 12S Ultra с экраном 6.73" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, против 6.78-дюймового Huawei Nova 10 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 778G. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi 12S Ultra
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Камера имеет оптический зум 5x
- Показывает в 2.1 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 7% лучшая автономность (31:31 vs 29:32 часов)
- На 36% выше максимальная яркость экрана (1058 против 778 нит)
- Поддержка беспроводной зарядки на 50 Вт
- Стабилизация изображения
- Запись замедленной съемки в 1920 FPS
- Комплектуется на 360 мАч более емким аккумулятором – 4860 против 4500 мАч
- Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
- На 21% выше плотность пикселей (521 vs 429 PPI)
- Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Huawei Nova 10 Pro
- Весит на 34 грамма меньше
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
97
90
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
96
66
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
83
75
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
64
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
84
86
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
72
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|AMOLED
|OLED
|Размер
|6.73 дюймов
|6.78 дюймов
|Разрешение
|1440 x 3200 пикселей
|1200 x 2652 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|-
|Плотность пикселей
|521 точек на дюйм
|429 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|120 Гц
|Макс. заявленная яркость
|1000 нит
|550 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1500 нит
|800 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Gorilla Glass Victus
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|89.3%
|91.1%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
| - DCI-P3
- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|99.7%
|-
|ШИМ (PWM)
|186 Гц
|-
|Время отклика
|2 мс
|-
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|-
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|163.17 мм
|164.24 мм
|Ширина
|74.92 мм
|74.45 мм
|Толщина
|9.06 мм
|7.88 мм
|Вес
|225 граммов
|191 грамм
|Водонепроницаемость
|IP68
|Нет
|Материал задней панели
|-
|Пластик
|Материал рамки
|Металл
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Зеленый
|Черный, Серебристый, Зеленый, Фиолетовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
|Qualcomm Snapdragon 778G
|Макс. частота
|3190 МГц
|2400 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2
|- 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
|Кэш L3
|6 МБ
|-
|Размер транзистора
|4 нанометра
|6 нанометров
|Графика
|Adreno 730
|Adreno 642L
|Частота GPU
|900 МГц
|490 МГц
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|3200 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|4
|2
|Объем накопителя
|256, 512 ГБ
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
12S Ultra +69%
1319
782
Geekbench 5 (многоядерный)
12S Ultra +57%
4379
2785
|CPU
|252060
|-
|GPU
|482481
|-
|Memory
|182844
|-
|UX
|173557
|-
|Total score
|1086731
|528224
|Stability
|68%
|-
|Graphics test
|58 FPS
|-
|Graphics score
|9805
|-
|PCMark 3.0 score
|13376
|-
Источники: 3DMark [3]
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
|Android
|Оболочка UI
|MIUI 13
|HarmonyOS 2.0
|Размер системы из коробки
|32 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|4860 мАч
|4500 мАч
|Мощность зарядки
|67 Вт
|100 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (50 Вт)
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Да
|Быстрая зарядка
|Да (73% за 30 минут)
|Да (80% за 10 минут)
|Время полной зарядки
|0:50 ч.
|0:26 ч.
|Веб-серфинг
|11:47 ч.
|10:37 ч.
|Просмотр видео
|13:51 ч.
|12:24 ч.
|Игры
|05:38 ч.
|05:22 ч.
|Режим ожидания
|94 ч.
|96 ч.
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|-
|8192 x 6144
|Зум
|Оптический, 5x
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|До 24 кадров/c
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|1920 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|128°
|112°
|Количество объективов
|4 (50 МП + 48 МП + 48 МП + 0.3 МП)
|3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1.6 микрон
- Сенсор: 1/1", Sony IMX989 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
|Телефото объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/4.1
- Фокусное расстояние: 120 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|-
|Сверхширокоугольный объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 0.3 МП
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|Примеры фото Xiaomi 12S Ultra от DxOMark
|-
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|60 мегапикселей
|Разрешение фото
|6528 x 4896
|-
|Апертура
|f/2.5
|-
|Фокусное расстояние
|26 мм
|-
|Размер пикселя
|0.7 микрон
|-
|Тип сенсора
|CMOS
|-
|Размер сенсора
|1/3.2"
|-
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 30 FPS
|2160p (4K) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
150
Качество видео
146
Итоговая оценка камеры
136
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|20
|18
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|-
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Июль 2022 года
|Июль 2022 года
|Дата начала продаж
|Июль 2022 года
|Июль 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi 12S Ultra более удачной покупкой.
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