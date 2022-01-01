Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 июля 2022 года Xiaomi 12S Ultra с экраном 6.73" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, против 6.1-дюймового Samsung Galaxy S22, который имеет процессор Exynos 2200 и вышел на 5 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.