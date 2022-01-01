Xiaomi 12S против Vivo X90
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 июля 2022 года Xiaomi 12S с экраном 6.28" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, против 6.78-дюймового Vivo X90, который имеет процессор MediaTek Dimensity 9200 и вышел на 4 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi 12S
- Поддержка беспроводной зарядки на 50 Вт
- Запись замедленной съемки в 1920 FPS
- Функция реверсивной зарядки
Причины выбрать Vivo X90
- Защита корпуса от воды по стандарту IP64
- Камера имеет двукратное оптическое приближение
- Более современная версия Bluetooth (v5.3)
- На 0.5" большая диагональ экрана
- Комплектуется на 310 мАч более емким аккумулятором – 4810 против 4500 мАч
- Показывает на 19% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Более новая ОС: Android 13 против 12
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
94
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
97
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
89
83
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
74
81
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
87
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
84
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|AMOLED
|AMOLED
|Размер
|6.28 дюймов
|6.78 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1260 x 2800 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|419 точек на дюйм
|453 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|120 Гц
|Макс. заявленная яркость
|500 нит
|550 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1100 нит
|-
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Gorilla Glass Victus
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|89.2%
|90.9%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Дизайн и корпус
|Высота
|152.7 мм
|164.1 мм
|Ширина
|69.9 мм
|74.4 мм
|Толщина
|8.16 мм
|8.5 мм
|Вес
|182 грамма
|164.1 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|IP64
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Белый, Зеленый, Фиолетовый
|Черный, Синий, Красный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
|MediaTek Dimensity 9200
|Макс. частота
|3190 МГц
|3050 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.05 ГГц: Cortex-X3
|Кэш L3
|6 МБ
|8 МБ
|Размер транзистора
|4 нанометра
|4 нанометра
|Графика
|Adreno 730
|Mali-G715 Immortalis MC11
|Частота GPU
|900 МГц
|-
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|8, 12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5
|Частота памяти
|3200 МГц
|3200 МГц
|Количество каналов
|4
|4
|Объем накопителя
|128, 256, 512 ГБ
|128, 256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 4.0
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1342
Vivo X90 +11%
1487
Geekbench 5 (многоядерный)
4182
Vivo X90 +23%
5127
|CPU
|233457
|-
|GPU
|471686
|-
|Memory
|191611
|-
|UX
|174562
|-
|Total score
|1077546
|1278007
|Stability
|55%
|-
|Graphics test
|61 FPS
|-
|Graphics score
|10246
|-
|PCMark 3.0 score
|14437
|-
Рейтинг смартфонов в AnTuTu (#19 и #2)
Источники: 3DMark [3]
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
|Android 13
|Оболочка UI
|MIUI 13
|OriginOS
Батарея
|Объем
|4500 мАч
|4810 мАч
|Мощность зарядки
|67 Вт
|120 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (50 Вт)
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (33% за 10 минут)
|Да (50% за 8 минут)
|Время полной зарядки
|0:50 ч.
|0:22 ч.
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8192 x 6144
|8192 x 6144
|Зум
|Цифровой
|Оптический, 2x
|Вспышка
|Dual LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|До 24 кадров/c
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|1920 кадров/c (720p)
|960 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|108°
|Количество объективов
|3 (50 МП + 13 МП + 5 МП)
|3 (50 МП + 12 МП + 12 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/1.28", Sony IMX707 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Сенсор: 1/1.49", Sony IMX866 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|-
|- 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/2.93", Sony IMX663 (Exmor-RS CMOS)
|Сверхширокоугольный объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 15 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.06", Omnivision OV13B10 (CMOS)
|- 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/2.93", Sony IMX663 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Макро объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", Samsung S5K3E9 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|6528 x 4896
|6528 x 4896
|Апертура
|f/2.5
|f/2.5
|Фокусное расстояние
|26 мм
|24 мм
|Размер пикселя
|0.7 микрон
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|-
|ISOCELL CMOS
|Размер сенсора
|1/3"
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 60 FPS
|2160p (4K) при 60 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|5.3
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Да
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|20
|20
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|-
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Июль 2022 года
|Ноябрь 2022 года
|Дата начала продаж
|Июль 2022 года
|Ноябрь 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, камера и корпус - выбирайте Vivo X90, а если автономность и звук – то Xiaomi 12S.
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