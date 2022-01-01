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Xiaomi 12S против Vivo X90

Ксиаоми 12S
VS
Виво X90
Xiaomi 12S
Vivo X90

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 июля 2022 года Xiaomi 12S с экраном 6.28" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, против 6.78-дюймового Vivo X90, который имеет процессор MediaTek Dimensity 9200 и вышел на 4 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi 12S
  • Поддержка беспроводной зарядки на 50 Вт
  • Запись замедленной съемки в 1920 FPS
  • Функция реверсивной зарядки
Причины выбрать Vivo X90
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP64
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • На 0.5" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 310 мАч более емким аккумулятором – 4810 против 4500 мАч
  • Показывает на 19% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более новая ОС: Android 13 против 12
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Xiaomi 12S
vs
Vivo X90

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.28 дюймов 6.78 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1260 x 2800 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 419 точек на дюйм 453 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Макс. заявленная яркость 500 нит 550 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1100 нит -
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 89.2% 90.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming

Дизайн и корпус

Высота 152.7 мм 164.1 мм
Ширина 69.9 мм 74.4 мм
Толщина 8.16 мм 8.5 мм
Вес 182 грамма 164.1 граммов
Водонепроницаемость Нет IP64
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Белый, Зеленый, Фиолетовый Черный, Синий, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Xiaomi 12S
89.2%
Vivo X90 +2%
90.9%

Производительность

Тестируем Ксиаоми 12S и Виво X90 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 MediaTek Dimensity 9200
Макс. частота 3190 МГц 3050 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.05 ГГц: Cortex-X3
Кэш L3 6 МБ 8 МБ
Размер транзистора 4 нанометра 4 нанометра
Графика Adreno 730 Mali-G715 Immortalis MC11
Частота GPU 900 МГц -
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц 3200 МГц
Количество каналов 4 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 4.0
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Xiaomi 12S
1342
Vivo X90 +11%
1487
Geekbench 5 (многоядерный)
Xiaomi 12S
4182
Vivo X90 +23%
5127
AnTuTu Benchmark 9
Xiaomi 12S
1077546
Vivo X90 +19%
1278007
CPU 233457 -
GPU 471686 -
Memory 191611 -
UX 174562 -
Total score 1077546 1278007
3DMark Wild Life Performance
Xiaomi 12S
10246
Vivo X90
н/д
Stability 55% -
Graphics test 61 FPS -
Graphics score 10246 -
PCMark 3.0 score 14437 -
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 13
Оболочка UI MIUI 13 OriginOS

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 4810 мАч
Мощность зарядки 67 Вт 120 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (50 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да (33% за 10 минут) Да (50% за 8 минут)
Время полной зарядки 0:50 ч. 0:22 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi 12S vs Vivo X90
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 8192 x 6144
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 1920 кадров/c (720p) 960 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 123° 108°
Количество объективов 3 (50 МП + 13 МП + 5 МП) 3 (50 МП + 12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/1.28", Sony IMX707 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Сенсор: 1/1.49", Sony IMX866 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/2.93", Sony IMX663 (Exmor-RS CMOS)
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 15 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.06", Omnivision OV13B10 (CMOS)
- 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/2.93", Sony IMX663 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", Samsung S5K3E9 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896 6528 x 4896
Апертура f/2.5 f/2.5
Фокусное расстояние 26 мм 24 мм
Размер пикселя 0.7 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора - ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.3
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да -

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Июль 2022 года Ноябрь 2022 года
Дата начала продаж Июль 2022 года Ноябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, камера и корпус - выбирайте Vivo X90, а если автономность и звук – то Xiaomi 12S.

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