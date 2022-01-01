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Xiaomi 12T Pro против Asus ROG Phone 6 Pro

Ксиаоми 12Т Про
VS
Асус РОГ Фон 6 Про
Xiaomi 12T Pro
Asus ROG Phone 6 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 октября 2022 года Xiaomi 12T Pro с экраном 6.67" и чипом Qualcomm SM8475 Snapdragon 8 Plus Gen 1, против 6.78-дюймового Asus ROG Phone 6 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 и вышел на 3 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi 12T Pro
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • Стабилизация изображения
  • Запись замедленной съемки в 1920 FPS
  • На 10% выше максимальная яркость экрана (909 против 825 нит)
  • На 13% выше плотность пикселей (446 vs 395 PPI)
  • Весит на 34 грамма меньше
  • Поддержка функции eSIM
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Asus ROG Phone 6 Pro
  • На 28% лучшая автономность (35:55 vs 28:05 часов)
  • Выше частота обновление дисплея – 165 Гц
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 5000 мАч
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Функция реверсивной зарядки
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
12T Pro
vs
ROG Phone 6 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.67 дюймов 6.78 дюймов
Разрешение 1220 x 2712 пикселей 1080 x 2448 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20.4:9
Плотность пикселей 446 точек на дюйм 395 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 165 Гц
Макс. заявленная яркость 500 нит 830 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 900 нит 1200 нит
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 86.7% 82.2%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 100%
ШИМ (PWM) - 672 Гц
Время отклика - 1 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
12T Pro +10%
909 нит
ROG Phone 6 Pro
825 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 163.1 мм 173 мм
Ширина 75.9 мм 77 мм
Толщина 8.6 мм 10.3 мм
Вес 205 граммов 239 граммов
Водонепроницаемость IP53 IPX4
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Серебристый, Синий Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
12T Pro +5%
86.7%
ROG Phone 6 Pro
82.2%

Производительность

Тестируем Ксиаоми 12Т Про и Асус РОГ Фон 6 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm SM8475 Snapdragon 8 Plus Gen 1 Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
Макс. частота 3190 МГц 3190 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 6 МБ 6 МБ
Размер транзистора 4 нанометра 4 нанометра
Графика Adreno 730 Adreno 730
Частота GPU 900 МГц 900 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 18 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти - 3200 МГц
Количество каналов 4 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
12T Pro
1246
ROG Phone 6 Pro +6%
1323
Geekbench 5 (многоядерный)
12T Pro +2%
4047
ROG Phone 6 Pro
3955
AnTuTu Benchmark 9
12T Pro
1032187
ROG Phone 6 Pro +7%
1106301
CPU - 256242
GPU - 468831
Memory - 195507
UX - 186407
Total score 1032187 1106301
3DMark Wild Life Performance
12T Pro
н/д
ROG Phone 6 Pro
10344
Stability - 92%
Graphics test - 61 FPS
Graphics score - 10344
PCMark 3.0 score - 17413
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 12
Оболочка UI MIUI 13 -
Размер системы из коробки - 25 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 6000 мАч
Мощность зарядки 120 Вт 65 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Да
Быстрая зарядка Да (50% за 7 минут) Да (75% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:23 ч. 0:42 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 08:34 ч. 13:15 ч.
Просмотр видео 13:52 ч. 15:54 ч.
Игры 05:19 ч. 05:51 ч.
Режим ожидания 93 ч. 110 ч.
Общая автономность
12T Pro
28:05 ч.
ROG Phone 6 Pro +28%
35:55 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi 12T Pro vs Asus ROG Phone 6 Pro
Основная камера
Матрица 200 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото - 8192 x 6144
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео До 24 кадров/c До 24 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 1920 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 3 (200 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (50 МП + 13 МП + 5 МП)
Основной объектив - 200 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/1.22", Samsung HP1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Samsung S5K4H7 (ISOCELL CMOS)
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 5 МП
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Xiaomi 12T Pro от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото - 4290 x 2800
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние - 27.5 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 1.22 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/3.47" 1/2.93"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 1 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM - Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
12T Pro
н/д
ROG Phone 6 Pro
93.3 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Октябрь 2022 года Июль 2022 года
Дата начала продаж Октябрь 2022 года Июль 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфону
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Прозрачный чехол		 - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Черный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, программное обеспечение, камера и корпус - выбирайте Xiaomi 12T Pro, а если автономность, коммуникации и звук – то Asus ROG Phone 6 Pro.

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