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Xiaomi 12T Pro против Lenovo Legion Y90

Ксиаоми 12Т Про
VS
Леново Легион Y90
Xiaomi 12T Pro
Lenovo Legion Y90

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 октября 2022 года Xiaomi 12T Pro с экраном 6.67" и чипом Qualcomm SM8475 Snapdragon 8 Plus Gen 1, против 6.92-дюймового Lenovo Legion Y90, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 и вышел на 7 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi 12T Pro
  • Стабилизация изображения
  • На 15% выше плотность пикселей (446 vs 388 PPI)
  • Смартфон на 7 месяцев новее
  • Весит на 47 граммов меньше
  • Поддержка функции eSIM
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Lenovo Legion Y90
  • Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
  • Комплектуется на 600 мАч более емким аккумулятором – 5600 против 5000 мАч
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
12T Pro
vs
Legion Y90

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.67 дюймов 6.92 дюймов
Разрешение 1220 x 2712 пикселей 1080 x 2460 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 446 точек на дюйм 388 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 144 Гц
Макс. заявленная яркость 500 нит 700 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 900 нит 1300 нит
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 86.7% 81.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Реальная пиковая яркость (авто)
12T Pro
909 нит
Legion Y90
н/д

Дизайн и корпус

Высота 163.1 мм 177 мм
Ширина 75.9 мм 78.4 мм
Толщина 8.6 мм 10.1 мм
Вес 205 граммов 252 грамма
Водонепроницаемость IP53 -
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Серебристый, Синий Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
12T Pro +6%
86.7%
Legion Y90
81.9%

Производительность

Тестируем Ксиаоми 12Т Про и Леново Легион Y90 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm SM8475 Snapdragon 8 Plus Gen 1 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
Макс. частота 3190 МГц 3000 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 6 МБ 6 МБ
Размер транзистора 4 нанометра 4 нанометра
Графика Adreno 730 Adreno 730
Частота GPU 900 МГц 818 МГц
FLOPS - ~2236 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 12, 16, 18 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти - 3200 МГц
Количество каналов 4 -
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
12T Pro +5%
1246
Legion Y90
1183
Geekbench 5 (многоядерный)
12T Pro +10%
4047
Legion Y90
3679
AnTuTu Benchmark 9
12T Pro +3%
1032187
Legion Y90
1005161
CPU - 207539
GPU - 451163
Memory - 197359
UX - 154605
Total score 1032187 1005161
3DMark Wild Life Performance
12T Pro
н/д
Legion Y90
9957
Stability - 76%
Graphics test - 59 FPS
Graphics score - 9957
PCMark 3.0 score - 12715
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 12
Оболочка UI MIUI 13 ZUI 13

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5600 мАч
Мощность зарядки 120 Вт -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 7 минут) Да (50% за 15 минут)
Время полной зарядки 0:23 ч. 0:37 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 08:34 ч. -
Просмотр видео 13:52 ч. -
Игры 05:19 ч. -
Режим ожидания 93 ч. -
Общая автономность
12T Pro
28:05 ч.
Legion Y90
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi 12T Pro vs Lenovo Legion Y90
Основная камера
Матрица 200 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото - 9000 x 7000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео До 24 кадров/c До 24 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 1920 кадров/c (720p) -
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 3 (200 МП + 8 МП + 2 МП) 2 (64 МП + 13 МП)
Основной объектив - 200 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/1.22", Samsung HP1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.32", Omnivision OV64A
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Samsung S5K4H7 (ISOCELL CMOS)
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Xiaomi 12T Pro от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 16 мегапикселей
Апертура f/2.2 f/2.0
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора Exmor-RS CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.47" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
12T Pro
130
Legion Y90
н/д
Качество видео
12T Pro
134
Legion Y90
н/д
Итоговая оценка камеры
12T Pro
129
Legion Y90
н/д

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 1 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM - Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да -

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Октябрь 2022 года Март 2022 года
Дата начала продаж Октябрь 2022 года Март 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфону
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Прозрачный чехол		 - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, программное обеспечение, камера, корпус и звук - выбирайте Xiaomi 12T Pro, а если автономность и коммуникации – то Lenovo Legion Y90.

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