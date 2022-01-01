Xiaomi 12T Pro против Nokia X30
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 октября 2022 года Xiaomi 12T Pro с экраном 6.67" и чипом Qualcomm SM8475 Snapdragon 8 Plus Gen 1, против 6.43-дюймового Nokia X30, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 695 и вышел на 1 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi 12T Pro
- Показывает в 2.7 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Комплектуется на 800 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4200 мАч
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- На 28% выше максимальная яркость экрана (909 против 708 нит)
- Более современная версия Bluetooth (v5.2)
- Возможность записи 4K-видео
- Использует более быструю память LPDDR5
- Стерео динамики
- Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Nokia X30
- Защита корпуса от воды по стандарту IP67
- Весит на 20 граммов меньше
Обзор
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Экран
|Тип
|AMOLED
|AMOLED
|Размер
|6.67 дюймов
|6.43 дюймов
|Разрешение
|1220 x 2712 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|446 точек на дюйм
|409 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|90 Гц
|Макс. заявленная яркость
|500 нит
|450 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|900 нит
|800 нит
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Gorilla Glass Victus
|Соотношение экрана к корпусу
|86.7%
|85%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
|- DCI-P3
|Цветовой охват sRGB
|-
|144.3%
|ШИМ (PWM)
|-
|92 Гц
|Время отклика
|-
|8 мс
|Контрастность
|-
|∞ Бесконечная
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|163.1 мм
|158.9 мм
|Ширина
|75.9 мм
|73.9 мм
|Толщина
|8.6 мм
|7.99 мм
|Вес
|205 граммов
|185 граммов
|Водонепроницаемость
|IP53
|IP67
|Материал задней панели
|Стекло
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Серебристый, Синий
|Синий, Белый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm SM8475 Snapdragon 8 Plus Gen 1
|Qualcomm Snapdragon 695
|Макс. частота
|3190 МГц
|2200 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2
|- 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78)
|Кэш L3
|6 МБ
|-
|Размер транзистора
|4 нанометра
|6 нанометров
|Графика
|Adreno 730
|Adreno 619
|Частота GPU
|900 МГц
|840 МГц
|FLOPS
|-
|~536 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|-
|2133 МГц
|Количество каналов
|4
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 3.0
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Бенчмарки
|CPU
|247790
|-
|GPU
|465095
|-
|Memory
|186203
|-
|UX
|182169
|-
|Total score
|1078985
|402073
|Stability
|-
|99%
|Graphics test
|-
|7 FPS
|Graphics score
|-
|1211
|PCMark 3.0 score
|-
|8462
Источники: 3DMark [3]
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
|Android 12
|Оболочка UI
|MIUI 13
|-
|Размер системы из коробки
|-
|18 ГБ
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|4200 мАч
|Мощность зарядки
|120 Вт
|33 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 7 минут)
|Да
|Время полной зарядки
|0:23 ч.
|-
|Веб-серфинг
|08:34 ч.
|-
|Просмотр видео
|13:52 ч.
|-
|Игры
|05:19 ч.
|-
|Режим ожидания
|93 ч.
|-
Камеры
|Матрица
|200 мегапикселей
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|-
|8192 x 6144
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|До 24 кадров/c
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|1920 кадров/c (720p)
|-
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|123°
|Количество объективов
|3 (200 МП + 8 МП + 2 МП)
|2 (50 МП + 13 МП)
|Основной объектив
|- 200 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/1.22", Samsung HP1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56"
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Samsung S5K4H7 (ISOCELL CMOS)
|- 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Сенсор: 1/3.06"
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|Примеры фото Xiaomi 12T Pro от DxOMark
|-
|Количество мегапикселей
|20 мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|-
|4624 x 3468
|Апертура
|f/2.2
|f/2.4
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|1 микрон
|Тип сенсора
|Exmor-RS CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.47"
|1/3.06"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 60 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Да
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|20
|18
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Да
|Dolby Atmos
|Да
|-
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Дата выхода
|Октябрь 2022 года
|Сентябрь 2022 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2022 года
|Сентябрь 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфону
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Прозрачный чехол
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi 12T Pro более удачной покупкой.
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