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Xiaomi 12T Pro против Nokia X30

Ксиаоми 12Т Про
VS
Нокиа X30
Xiaomi 12T Pro
Nokia X30

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 октября 2022 года Xiaomi 12T Pro с экраном 6.67" и чипом Qualcomm SM8475 Snapdragon 8 Plus Gen 1, против 6.43-дюймового Nokia X30, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 695 и вышел на 1 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi 12T Pro
  • Показывает в 2.7 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Комплектуется на 800 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4200 мАч
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 28% выше максимальная яркость экрана (909 против 708 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Возможность записи 4K-видео
  • Использует более быструю память LPDDR5
  • Стерео динамики
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Nokia X30
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP67
  • Весит на 20 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
12T Pro
vs
Nokia X30

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.67 дюймов 6.43 дюймов
Разрешение 1220 x 2712 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 446 точек на дюйм 409 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 90 Гц
Макс. заявленная яркость 500 нит 450 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 900 нит 800 нит
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 86.7% 85%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 144.3%
ШИМ (PWM) - 92 Гц
Время отклика - 8 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
12T Pro +28%
909 нит
Nokia X30
708 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 163.1 мм 158.9 мм
Ширина 75.9 мм 73.9 мм
Толщина 8.6 мм 7.99 мм
Вес 205 граммов 185 граммов
Водонепроницаемость IP53 IP67
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Серебристый, Синий Синий, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
12T Pro +2%
86.7%
Nokia X30
85%

Производительность

Тестируем Ксиаоми 12Т Про и Нокиа X30 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm SM8475 Snapdragon 8 Plus Gen 1 Qualcomm Snapdragon 695
Макс. частота 3190 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2		 - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78)
Кэш L3 6 МБ -
Размер транзистора 4 нанометра 6 нанометров
Графика Adreno 730 Adreno 619
Частота GPU 900 МГц 840 МГц
FLOPS - ~536 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти - 2133 МГц
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.0
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
12T Pro +78%
1244
Nokia X30
698
Geekbench 5 (многоядерный)
12T Pro +100%
4050
Nokia X30
2026
AnTuTu Benchmark 9
12T Pro +168%
1078985
Nokia X30
402073
CPU 247790 -
GPU 465095 -
Memory 186203 -
UX 182169 -
Total score 1078985 402073
3DMark Wild Life Performance
12T Pro
н/д
Nokia X30
1211
Stability - 99%
Graphics test - 7 FPS
Graphics score - 1211
PCMark 3.0 score - 8462
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 12
Оболочка UI MIUI 13 -
Размер системы из коробки - 18 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4200 мАч
Мощность зарядки 120 Вт 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 7 минут) Да
Время полной зарядки 0:23 ч. -
Тесты автономности
Веб-серфинг 08:34 ч. -
Просмотр видео 13:52 ч. -
Игры 05:19 ч. -
Режим ожидания 93 ч. -
Общая автономность
12T Pro
28:05 ч.
Nokia X30
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi 12T Pro vs Nokia X30
Основная камера
Матрица 200 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото - 8192 x 6144
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 1920 кадров/c (720p) -
Угол широкоугольного объектива 120° 123°
Количество объективов 3 (200 МП + 8 МП + 2 МП) 2 (50 МП + 13 МП)
Основной объектив - 200 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/1.22", Samsung HP1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56"
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Samsung S5K4H7 (ISOCELL CMOS)
- 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Сенсор: 1/3.06"
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Xiaomi 12T Pro от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото - 4624 x 3468
Апертура f/2.2 f/2.4
Размер пикселя 0.8 микрон 1 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.47" 1/3.06"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
12T Pro
130
Nokia X30
н/д
Качество видео
12T Pro
134
Nokia X30
н/д
Итоговая оценка камеры
12T Pro
129
Nokia X30
н/д

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.1
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Да -
Тесты динамиков
Максимальная громкость
12T Pro
н/д
Nokia X30
82.3 дБ

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Октябрь 2022 года Сентябрь 2022 года
Дата начала продаж Октябрь 2022 года Сентябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфону
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Прозрачный чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi 12T Pro более удачной покупкой.

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