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Xiaomi 12T Pro против OnePlus 10 Pro

Ксиаоми 12Т Про
VS
Ванплас 10 Про
Xiaomi 12T Pro
OnePlus 10 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 октября 2022 года Xiaomi 12T Pro с экраном 6.67" и чипом Qualcomm SM8475 Snapdragon 8 Plus Gen 1, против 6.7-дюймового OnePlus 10 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 и вышел на 9 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi 12T Pro
  • Запись замедленной съемки в 1920 FPS
  • На 17% выше максимальная яркость экрана (919 против 786 нит)
  • Смартфон на 9 месяцев новее
  • На 28% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1252 и 981 баллов
  • Поддержка функции eSIM
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать OnePlus 10 Pro
  • Камера имеет оптический зум 3.3x
  • На 8% лучшая автономность (30:23 vs 28:05 часов)
  • Поддержка беспроводной зарядки на 50 Вт
  • Более новая ОС: Android 13 против 12
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • На 18% выше плотность пикселей (525 vs 446 PPI)
  • Функция реверсивной зарядки

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
12T Pro
95
10 Pro
95
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
12T Pro
95
10 Pro
89
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
12T Pro
75
10 Pro
82
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
12T Pro
80
10 Pro
75
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
12T Pro
83
10 Pro
89
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
12T Pro
85
10 Pro
85

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
12T Pro
vs
10 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.67 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1220 x 2712 пикселей 1440 x 3216 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 446 точек на дюйм 525 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Макс. заявленная яркость 500 нит 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 900 нит 1300 нит
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 86.7% 90%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 98.3%
ШИМ (PWM) - 342 Гц
Время отклика - 11 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
12T Pro +17%
919 нит
10 Pro
786 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 163.1 мм 163 мм
Ширина 75.9 мм 73.9 мм
Толщина 8.6 мм 8.6 мм
Вес 205 граммов 200.5 граммов
Водонепроницаемость IP53 -
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Серебристый, Синий Черный, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
12T Pro
86.7%
10 Pro +4%
90%

Производительность

Тестируем Ксиаоми 12Т Про и Ванплас 10 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm SM8475 Snapdragon 8 Plus Gen 1 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
Макс. частота 3190 МГц 3000 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 6 МБ 6 МБ
Размер транзистора 4 нанометра 4 нанометра
Графика Adreno 730 Adreno 730
Частота GPU 900 МГц 818 МГц
FLOPS - ~2236 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти - 3200 МГц
Количество каналов 4 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
12T Pro +28%
1252
10 Pro
981
Geekbench 5 (многоядерный)
12T Pro +19%
4101
10 Pro
3458
AnTuTu Benchmark 9
12T Pro +4%
1040090
10 Pro
1001714
CPU - 227709
GPU - 430176
Memory - 160925
UX - 175122
Total score 1040090 1001714
3DMark Wild Life Performance
12T Pro
н/д
10 Pro
9567
Stability - 64%
Graphics test - 57 FPS
Graphics score - 9567
PCMark 3.0 score - 11656
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 12.1 (С обновлением до Android 13)
Оболочка UI MIUI 13 ColorOS 13
Размер системы из коробки - 32 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 120 Вт 80 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (50 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (50% за 7 минут) Да (98% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:23 ч. 0:32 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 08:34 ч. 10:13 ч.
Просмотр видео 13:52 ч. 13:54 ч.
Игры 05:19 ч. 05:09 ч.
Режим ожидания 93 ч. 100 ч.
Общая автономность
12T Pro
28:05 ч.
10 Pro +8%
30:23 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi 12T Pro vs OnePlus 10 Pro
Основная камера
Матрица 200 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото - 8000 x 6000
Зум Цифровой Оптический, 3.3x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 120 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 1920 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° 150°
Количество объективов 3 (200 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (48 МП + 8 МП + 50 МП)
Основной объектив - 200 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/1.22", Samsung HP1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/1.43", Sony IMX789 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 77 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.4", Omnivision OV08A10 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Samsung S5K4H7 (ISOCELL CMOS)
- 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 14 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Xiaomi 12T Pro от DxOMark Примеры фото OnePlus 10 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото - 6528 x 4896
Апертура f/2.2 f/2.2
Размер пикселя 0.8 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.47" 1/2.74"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
12T Pro
130
10 Pro +2%
132
Качество видео
12T Pro +22%
134
10 Pro
110
Итоговая оценка камеры
12T Pro +2%
129
10 Pro
127

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 1 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM - Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
12T Pro
н/д
10 Pro
88.1 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Октябрь 2022 года Январь 2022 года
Дата начала продаж Октябрь 2022 года Январь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфону
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Прозрачный чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C для зарядки
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность и камера - выбирайте Xiaomi 12T Pro, а если автономность, коммуникации, корпус и звук – то OnePlus 10 Pro.

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