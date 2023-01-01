Xiaomi 12T Pro против Samsung Galaxy Note 20
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 октября 2022 года Xiaomi 12T Pro с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, против 6.7-дюймового Samsung Galaxy Note 20, который имеет процессор Exynos 990 и вышел на 27 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi 12T Pro
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- Показывает в 2 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Комплектуется на 700 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4300 мАч
- Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
- На 46% выше максимальная яркость экрана (905 против 619 нит)
- Более современная версия Bluetooth (v5.2)
- Запись замедленной съемки в 1920 FPS
- Смартфон на 2 года и 3 месяца новее
- На 13% выше плотность пикселей (446 vs 393 PPI)
- Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy Note 20
- Камера имеет оптический зум 3x
- Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Функция реверсивной зарядки
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
90
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
77
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
84
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
80
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|AMOLED
|Super AMOLED
|Размер
|6.67 дюймов
|6.7 дюймов
|Разрешение
|1220 x 2712 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|446 точек на дюйм
|393 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|60 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|500 нит
|600 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|900 нит
|-
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|86.7%
|89.2%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
| - DCI-P3
- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|98.2%
|99.9%
|ШИМ (PWM)
|120 Гц
|250 Гц
|Время отклика
|1 мс
|6.4 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|∞ Бесконечная
Дизайн и корпус
|Высота
|163.1 мм
|161.6 мм
|Ширина
|75.9 мм
|75.2 мм
|Толщина
|8.6 мм
|8.3 мм
|Вес
|205 граммов
|192 грамма
|Водонепроницаемость
|IP53
|IP68
|Система охлаждения
|-
|Испарительная камера
|Материал задней панели
|Стекло
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Серебристый, Синий
|Бронзовый, Мята, Графит
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
|Samsung Exynos 990
|Макс. частота
|3190 МГц
|2730 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|8 (2 + 2 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2
|- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.73 ГГц: Exynos M5
|Кэш L3
|6 МБ
|2 МБ
|Размер транзистора
|4 нанометра
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 730
|Mali-G77 MP11
|Частота GPU
|900 МГц
|550 МГц
|FLOPS
|-
|~1196 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
12T Pro +33%
1240
929
Geekbench 5 (многоядерный)
12T Pro +47%
4044
2759
|CPU
|250193
|147614
|GPU
|462333
|195295
|Memory
|185217
|97621
|UX
|181122
|108092
|Total score
|1076078
|546708
|Пиковая температура корпуса
|35.5 °C
|38.6 °C
|Stability
|-
|88%
|Graphics test
|-
|25 FPS
|Graphics score
|-
|4312
|Web score
|-
|7665
|Video editing
|-
|5703
|Photo editing
|-
|29880
|Data manipulation
|-
|8172
|Writing score
|-
|11921
Источники: 3DMark [3]
Память
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5
|Частота памяти
|-
|2400 МГц
|Количество каналов
|4
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12 (С обновлением до Android 13)
|Android 10 (С обновлением до Android 13)
|Оболочка UI
|MIUI 14
|One UI 5.0
|Размер системы из коробки
|33 ГБ
|35 ГБ
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|4300 мАч
|Мощность зарядки
|120 Вт
|25 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да (15 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Да (беспроводная)
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 7 минут)
|Да (50% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|0:23 ч.
|1:05 ч.
|Веб-серфинг
|12:04 ч.
|-
|Просмотр видео
|15:07 ч.
|-
|Игры
|05:33 ч.
|-
|Режим ожидания
|93 ч.
|-
Камеры
|Матрица
|200 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|-
|4000 x 3000
|Зум
|Цифровой
|Оптический, 3x
|Вспышка
|Dual LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|До 24 кадров/c
|До 24 кадров/c
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|1920 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|120°
|Количество объективов
|3 (200 МП + 8 МП + 2 МП)
|3 (12 МП + 64 МП + 12 МП)
|Основной объектив
|- 200 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/1.22", Samsung HP1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Sony IMX555 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|-
|- 64 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Samsung S5K4H7 (ISOCELL CMOS)
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung S5K2LA (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|Примеры фото Xiaomi 12T Pro от DxOMark
|Примеры фото Samsung Galaxy Note 20 от DxOMark
|Количество мегапикселей
|20 мегапикселей
|10 мегапикселей
|Разрешение фото
|-
|3872 x 2592
|Апертура
|f/2.2
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|-
|26 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|1.22 микрон
|Тип сенсора
|Exmor-RS CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.47"
|1/3.2"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 60 FPS
|2160p (4K) при 60 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
12T Pro +6%
130
123
Качество видео
12T Pro +28%
134
105
Итоговая оценка камеры
12T Pro +8%
129
120
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|5
|Функции Bluetooth
|LE
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|3.2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Да
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|20
|20
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Октябрь 2022 года
|Август 2020 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2022 года
|Август 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|1 Вт/кг
|0.359 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1 Вт/кг
|1.366 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфону
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Прозрачный чехол
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники AKG
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi 12T Pro более удачной покупкой.
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