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Xiaomi 12T Pro против Samsung Galaxy Note 20

Ксиаоми 12Т Про
VS
Самсунг Галакси Ноут 20
Xiaomi 12T Pro
Samsung Galaxy Note 20

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 октября 2022 года Xiaomi 12T Pro с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, против 6.7-дюймового Samsung Galaxy Note 20, который имеет процессор Exynos 990 и вышел на 27 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi 12T Pro
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Показывает в 2 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Комплектуется на 700 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4300 мАч
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • На 46% выше максимальная яркость экрана (905 против 619 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Запись замедленной съемки в 1920 FPS
  • Смартфон на 2 года и 3 месяца новее
  • На 13% выше плотность пикселей (446 vs 393 PPI)
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy Note 20
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Функция реверсивной зарядки
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
12T Pro
vs
Galaxy Note 20

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED Super AMOLED
Размер 6.67 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1220 x 2712 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 446 точек на дюйм 393 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 500 нит 600 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 900 нит -
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 86.7% 89.2%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.2% 99.9%
ШИМ (PWM) 120 Гц 250 Гц
Время отклика 1 мс 6.4 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
12T Pro +46%
905 нит
Galaxy Note 20
619 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 163.1 мм 161.6 мм
Ширина 75.9 мм 75.2 мм
Толщина 8.6 мм 8.3 мм
Вес 205 граммов 192 грамма
Водонепроницаемость IP53 IP68
Система охлаждения - Испарительная камера
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Серебристый, Синий Бронзовый, Мята, Графит
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
12T Pro
86.7%
Galaxy Note 20 +3%
89.2%

Производительность

Тестируем Ксиаоми 12Т Про и Самсунг Галакси Ноут 20 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 Samsung Exynos 990
Макс. частота 3190 МГц 2730 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.73 ГГц: Exynos M5
Кэш L3 6 МБ 2 МБ
Размер транзистора 4 нанометра 7 нанометров
Графика Adreno 730 Mali-G77 MP11
Частота GPU 900 МГц 550 МГц
FLOPS - ~1196 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
12T Pro +33%
1240
Galaxy Note 20
929
Geekbench 5 (многоядерный)
12T Pro +47%
4044
Galaxy Note 20
2759
AnTuTu Benchmark 9
12T Pro +97%
1076078
Galaxy Note 20
546708
CPU 250193 147614
GPU 462333 195295
Memory 185217 97621
UX 181122 108092
Total score 1076078 546708
3DMark Wild Life Performance
12T Pro
н/д
Galaxy Note 20
4312
Пиковая температура корпуса 35.5 °C 38.6 °C
Stability - 88%
Graphics test - 25 FPS
Graphics score - 4312
PCMark 3.0
12T Pro
н/д
Galaxy Note 20
10586
Web score - 7665
Video editing - 5703
Photo editing - 29880
Data manipulation - 8172
Writing score - 11921
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти - 2400 МГц
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 (С обновлением до Android 13) Android 10 (С обновлением до Android 13)
Оболочка UI MIUI 14 One UI 5.0
Размер системы из коробки 33 ГБ 35 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4300 мАч
Мощность зарядки 120 Вт 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (50% за 7 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:23 ч. 1:05 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 12:04 ч. -
Просмотр видео 15:07 ч. -
Игры 05:33 ч. -
Режим ожидания 93 ч. -
Общая автономность
12T Pro
32:24 ч.
Galaxy Note 20
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi 12T Pro vs Samsung Galaxy Note 20
Основная камера
Матрица 200 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото - 4000 x 3000
Зум Цифровой Оптический, 3x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c До 24 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 1920 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 3 (200 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (12 МП + 64 МП + 12 МП)
Основной объектив - 200 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/1.22", Samsung HP1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Sony IMX555 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 64 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Samsung S5K4H7 (ISOCELL CMOS)
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung S5K2LA (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Xiaomi 12T Pro от DxOMark Примеры фото Samsung Galaxy Note 20 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 10 мегапикселей
Разрешение фото - 3872 x 2592
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 1.22 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.47" 1/3.2"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
12T Pro +6%
130
Galaxy Note 20
123
Качество видео
12T Pro +28%
134
Galaxy Note 20
105
Итоговая оценка камеры
12T Pro +8%
129
Galaxy Note 20
120

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
12T Pro +3%
90.1 дБ
Galaxy Note 20
87.9 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Октябрь 2022 года Август 2020 года
Дата начала продаж Октябрь 2022 года Август 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1 Вт/кг 0.359 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1 Вт/кг 1.366 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфону
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Прозрачный чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники AKG
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi 12T Pro более удачной покупкой.

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