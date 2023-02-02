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Xiaomi 12T Pro против Samsung Galaxy S23

81 из 100
Xiaomi 12T Pro
VS
86 из 100
Samsung Galaxy S23
Xiaomi 12T Pro
Samsung Galaxy S23

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 октября 2022 года Xiaomi 12T Pro с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, против 6.1-дюймового Samsung Galaxy S23, который имеет процессор Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy и вышел на 4 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы (1)

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi 12T Pro
  • На 0.57" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 1100 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3900 мАч
  • Поддерживает более мощную зарядку (120W vs 25W)
  • Запись замедленной съемки в 1920 FPS
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy S23
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Поддержка беспроводной зарядки на 10 Вт
  • На 30% выше максимальная яркость экрана (1186 против 911 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
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Важность (Вес)
Экран:
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Производительность:
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Автономность:
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
12T Pro
vs
Galaxy S23

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED Dynamic AMOLED
Размер 6.67 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1220 x 2712 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 446 точек на дюйм 425 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Да
Макс. заявленная яркость 500 нит 800 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 900 нит 1750 нит
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Gorilla Glass Victus 2
Соотношение экрана к корпусу 86.7% 88.1%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.2% 98.9%
ШИМ (PWM) 120 Гц 240 Гц
Время отклика 1 мс 1 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
12T Pro
911 нит
Galaxy S23 +30%
1186 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 163.1 мм 146.3 мм
Ширина 75.9 мм 70.9 мм
Толщина 8.6 мм 7.6 мм
Вес 205 граммов 168 граммов
Водонепроницаемость IP53 IP68
Система охлаждения - Испарительная камера
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Серебристый, Синий Белый, Черный, Серий, Зеленый, Фиолетовый, Желтый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
12T Pro
86.7%
Galaxy S23 +2%
88.1%

Производительность

Тестируем Xiaomi 12T Pro и Samsung Galaxy S23 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy
Макс. частота 3190 МГц 3360 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 2 + 2 + 3)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2		 - 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3
Кэш L3 6 МБ 8 МБ
Размер транзистора 4 нанометра 4 нанометра
Графика Adreno 730 Adreno 740
Частота GPU 900 МГц 719 МГц
FLOPS ~2765 Гфлопс ~3481 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
12T Pro
1251
Galaxy S23 +21%
1515
Geekbench 5 (многоядерный)
12T Pro
4059
Galaxy S23 +16%
4698
AnTuTu Benchmark 9
12T Pro
1073733
Galaxy S23 +6%
1138092
CPU 247790 265909
GPU 465095 546848
Memory 186203 172080
UX 182169 157786
Total score 1073733 1138092
3DMark Wild Life Performance
12T Pro
н/д
Galaxy S23
12104
Пиковая температура корпуса 35.5 °C 34.3 °C
Stability - 61%
Graphics test - 72 FPS
Graphics score - 12104
PCMark 3.0
12T Pro
н/д
Galaxy S23
15331
Web score - 13346
Video editing - 7801
Photo editing - 34077
Data manipulation - 11890
Writing score - 19765
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5X
Количество каналов 4 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 4.0
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 (С обновлением до Android 13) Android 13
Оболочка UI MIUI 14 One UI 5.1
Размер системы из коробки 33 ГБ 29.7 ГБ

Батарея

Объем 5000 мАч 3900 мАч
Макс. мощность зарядки 120 Вт 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (10 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (50% за 7 минут) Да (57% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:23 ч. 1:16 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 12:04 ч. 12:06 ч.
Просмотр видео 15:07 ч. 15:00 ч.
Игры 05:33 ч. 05:45 ч.
Режим ожидания 93 ч. 111 ч.
Общая автономность
12T Pro
32:24 ч.
Galaxy S23 +6%
34:17 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi 12T Pro vs Samsung Galaxy S23
Основная камера
Матрица 200 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото - 8160 x 6120
Зум Цифровой Оптический, 3x
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 1920 кадров/c (720p) 960 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 3 (200 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (50 МП + 10 МП + 12 МП)
Основной объектив - 200 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/1.22", Samsung HP1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.57", Samsung S5KGN3 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 10 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 70 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.94", Samsung S5K3K1 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Samsung S5K4H7 (ISOCELL CMOS)
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX564 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Xiaomi 12T Pro от DxOMark Примеры фото Samsung Galaxy S23 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото - 4000 x 3000
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3.47" 1/3.24"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
12T Pro +1%
130
Galaxy S23
129
Качество видео
12T Pro
134
Galaxy S23 +2%
137
Итоговая оценка камеры
12T Pro
129
Galaxy S23 +3%
133

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.3
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
12T Pro
90.1 дБ
Galaxy S23 +2%
91.5 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Октябрь 2022 года Февраль 2023 года
Дата начала продаж Октябрь 2022 года Февраль 2023 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1 Вт/кг 0.96 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1 Вт/кг 1.3 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 120 Вт Нет
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее камера, производительность, игры, коммуникации и корпус - выбирайте Samsung Galaxy S23, а если автономность – то Xiaomi 12T Pro.

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Мнение пользователей

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User 02 февраля 2023 13:27
Вчера смотрел презентацию Samsung s23 там было подтверждено, что вся линейка Galaxy s получит gorilla glass victus 2 gen причем что сзади что спереди.
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