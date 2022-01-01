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Xiaomi 12T Pro против Samsung Galaxy S9 Plus

Ксиаоми 12Т Про
VS
Самсунг Галакси С9 Плюс
Xiaomi 12T Pro
Samsung Galaxy S9 Plus

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 октября 2022 года Xiaomi 12T Pro с экраном 6.67" и чипом Qualcomm SM8475 Snapdragon 8 Plus Gen 1, против 6.2-дюймового Samsung Galaxy S9 Plus, который имеет процессор Exynos 9 Octa 9810 и вышел на 56 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi 12T Pro
  • Показывает в 2.5 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Комплектуется на 1500 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3500 мАч
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • На 20% лучшая автономность (28:05 vs 23:22 часов)
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • На 45% выше максимальная яркость экрана (909 против 629 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • На 0.47" большая диагональ экрана
  • Смартфон на 4 года и 8 месяцев новее
  • Более новая ОС: Android 12 против 10
  • Более энергоэффективный CPU – SM8475 Snapdragon 8 Plus Gen 1
Причины выбрать Samsung Galaxy S9 Plus
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Поддержка беспроводной зарядки Qi/PMA на 10 Вт
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 400 ГБ
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • На 19% выше плотность пикселей (531 vs 446 PPI)
  • Весит на 16 граммов меньше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
  • Фронтальная камера записывает видео в 1440p

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
12T Pro
vs
Galaxy S9 Plus

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED Super AMOLED
Размер 6.67 дюймов 6.2 дюймов
Разрешение 1220 x 2712 пикселей 1440 x 2960 пикселей
Соотношение сторон 20:9 18.5:9
Плотность пикселей 446 точек на дюйм 531 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Макс. заявленная яркость 500 нит 631 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 900 нит -
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 86.7% 84.2%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - Always-On Display
Тестирование дисплея
ШИМ (PWM) - 215 Гц
Время отклика - 7 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
12T Pro +45%
909 нит
Galaxy S9 Plus
629 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 163.1 мм 158.1 мм
Ширина 75.9 мм 73.8 мм
Толщина 8.6 мм 8.5 мм
Вес 205 граммов 189 граммов
Водонепроницаемость IP53 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Серебристый, Синий Золотой, Черный, Серый, Фиолетовый, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
12T Pro +3%
86.7%
Galaxy S9 Plus
84.2%

Производительность

Тестируем Ксиаоми 12Т Про и Самсунг Галакси С9 Плюс в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm SM8475 Snapdragon 8 Plus Gen 1 Samsung Exynos 9 Octa 9810
Макс. частота 3190 МГц 2700 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2		 - 4 ядра по 1.9 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.9 ГГц: Exynos M3
Кэш L3 6 МБ 4 МБ
Размер транзистора 4 нанометра 10 нанометров
Графика Adreno 730 Mali-G72MP18
Частота GPU 900 МГц 572 МГц
FLOPS - ~658 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти - 1794 МГц
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 64 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.1
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 400 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
12T Pro +140%
1246
Galaxy S9 Plus
519
Geekbench 5 (многоядерный)
12T Pro +103%
4047
Galaxy S9 Plus
1990
AnTuTu Benchmark 9
12T Pro +154%
1032187
Galaxy S9 Plus
405796
CPU - 116977
GPU - 121725
Memory - 74973
UX - 93023
Total score 1032187 405796
3DMark Wild Life Performance
12T Pro
н/д
Galaxy S9 Plus
2326
Stability - 95%
Graphics test - 13 FPS
Graphics score - 2326
PCMark 3.0 score - 6094
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 8.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI MIUI 13 One UI 2.1
Размер системы из коробки - 13.9 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 3500 мАч
Мощность зарядки 120 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да, Qi/PMA (10 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 7 минут) Да (40% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:23 ч. 1:40 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 08:34 ч. 06:59 ч.
Просмотр видео 13:52 ч. 11:56 ч.
Игры 05:19 ч. 03:44 ч.
Режим ожидания 93 ч. 79 ч.
Общая автономность
12T Pro +20%
28:05 ч.
Galaxy S9 Plus
23:22 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi 12T Pro vs Samsung Galaxy S9 Plus
Основная камера
Матрица 200 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото - 4032 x 3024
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 1920 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 3 (200 МП + 8 МП + 2 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 200 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/1.22", Samsung HP1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6" (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Samsung S5K4H7 (ISOCELL CMOS)
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Xiaomi 12T Pro от DxOMark Примеры фото Samsung Galaxy S9 Plus от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото - 3264 x 2448
Апертура f/2.2 f/1.7
Фокусное расстояние - 25 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 1.22 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3.47" 1/3.6"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS 1440p при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
12T Pro +25%
130
Galaxy S9 Plus
104
Качество видео
12T Pro +47%
134
Galaxy S9 Plus
91
Итоговая оценка камеры
12T Pro +30%
129
Galaxy S9 Plus
99

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.2 5
Функции Bluetooth LE PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 1 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM - Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 20 18
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
12T Pro
н/д
Galaxy S9 Plus
85.6 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Октябрь 2022 года Февраль 2018 года
Дата начала продаж Октябрь 2022 года Март 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.294 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.35 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфону
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Прозрачный чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники AKG 3.5 мм
- OTG кабель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi 12T Pro более удачной покупкой.

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