Xiaomi 12T Pro против Tecno Camon 19 Pro
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 октября 2022 года Xiaomi 12T Pro с экраном 6.67" и чипом Qualcomm SM8475 Snapdragon 8 Plus Gen 1, против 6.8-дюймового Tecno Camon 19 Pro, который имеет процессор MediaTek Helio G96 и вышел на 4 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi 12T Pro
- Защита корпуса от воды по стандарту IP53
- Показывает в 3 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 90% выше максимальная яркость экрана (909 против 479 нит)
- Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
- Более современная версия Bluetooth (v5.2)
- Возможность записи 4K-видео
- Более энергоэффективный CPU – SM8475 Snapdragon 8 Plus Gen 1
- Использует более быструю память LPDDR5
- Стерео динамики
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
- На 13% выше плотность пикселей (446 vs 395 PPI)
Причины выбрать Tecno Camon 19 Pro
- Камера имеет двукратное оптическое приближение
- На 22% лучшая автономность (34:12 vs 28:05 часов)
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
- Наличие 2-х слотов для SIM-карт
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
95
78
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
93
42
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
75
79
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
80
70
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
83
77
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
85
66
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|AMOLED
|IPS LCD
|Размер
|6.67 дюймов
|6.8 дюймов
|Разрешение
|1220 x 2712 пикселей
|1080 x 2460 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20.5:9
|Плотность пикселей
|446 точек на дюйм
|395 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|120 Гц
|Макс. заявленная яркость
|500 нит
|480 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|900 нит
|-
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|86.7%
|88.2%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
|-
Дизайн и корпус
|Высота
|163.1 мм
|166.79 мм
|Ширина
|75.9 мм
|74.55 мм
|Толщина
|8.6 мм
|8.58 мм
|Вес
|205 граммов
|204 грамма
|Водонепроницаемость
|IP53
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Серебристый, Синий
|Синий, Черный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm SM8475 Snapdragon 8 Plus Gen 1
|MediaTek Helio G96
|Макс. частота
|3190 МГц
|2050 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76
|Кэш L3
|6 МБ
|-
|Размер транзистора
|4 нанометра
|12 нанометров
|Графика
|Adreno 730
|Mali G57 MC2
|Частота GPU
|900 МГц
|950 МГц
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Количество каналов
|4
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|Нет
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|-
|До 1024 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
12T Pro +143%
1246
512
Geekbench 5 (многоядерный)
12T Pro +134%
4047
1731
|CPU
|-
|90492
|GPU
|-
|83318
|Memory
|-
|68307
|UX
|-
|102996
|Total score
|1032187
|343636
|Stability
|-
|99%
|Graphics test
|-
|7 FPS
|Graphics score
|-
|1184
|PCMark 3.0 score
|-
|9250
Источники: 3DMark [3]
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
|Android 12
|Оболочка UI
|MIUI 13
|HIOS 8.6
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|120 Вт
|33 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 7 минут)
|Да (47% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|0:23 ч.
|1:28 ч.
|Веб-серфинг
|08:34 ч.
|11:21 ч.
|Просмотр видео
|13:52 ч.
|13:31 ч.
|Игры
|05:19 ч.
|05:51 ч.
|Режим ожидания
|93 ч.
|127 ч.
Камеры
|Матрица
|200 мегапикселей
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|-
|9000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Оптический, 2x
|Вспышка
|Dual LED
|Quad LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|До 24 кадров/c
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|1920 кадров/c (720p)
|-
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|-
|Количество объективов
|3 (200 МП + 8 МП + 2 МП)
|3 (64 МП + 50 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 200 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/1.22", Samsung HP1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 64 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Samsung S5KGWB (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|-
|- 50 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Samsung S5K4H7 (ISOCELL CMOS)
|-
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Времяпролетный объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|Примеры фото Xiaomi 12T Pro от DxOMark
|-
|Количество мегапикселей
|20 мегапикселей
|32 мегапикселя
|Апертура
|f/2.2
|f/2.4
|Фокусное расстояние
|-
|26 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|Exmor-RS CMOS
|ISOCELL CMOS
|Размер сенсора
|1/3.47"
|1/3.4"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 60 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
130
Качество видео
134
Итоговая оценка камеры
129
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|5
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM*
|1
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|-
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Да
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|20
|-
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Да
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
Другое
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Дата выхода
|Октябрь 2022 года
|Июнь 2022 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2022 года
|Июль 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфону
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Прозрачный чехол
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi 12T Pro более удачной покупкой.
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