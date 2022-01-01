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Xiaomi 12T Pro против Tecno Camon 19 Pro

Ксиаоми 12Т Про
VS
Текно Камон 19 Про
Xiaomi 12T Pro
Tecno Camon 19 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 октября 2022 года Xiaomi 12T Pro с экраном 6.67" и чипом Qualcomm SM8475 Snapdragon 8 Plus Gen 1, против 6.8-дюймового Tecno Camon 19 Pro, который имеет процессор MediaTek Helio G96 и вышел на 4 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi 12T Pro
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • Показывает в 3 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 90% выше максимальная яркость экрана (909 против 479 нит)
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Возможность записи 4K-видео
  • Более энергоэффективный CPU – SM8475 Snapdragon 8 Plus Gen 1
  • Использует более быструю память LPDDR5
  • Стерео динамики
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • На 13% выше плотность пикселей (446 vs 395 PPI)
Причины выбрать Tecno Camon 19 Pro
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • На 22% лучшая автономность (34:12 vs 28:05 часов)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
12T Pro
vs
Camon 19 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED IPS LCD
Размер 6.67 дюймов 6.8 дюймов
Разрешение 1220 x 2712 пикселей 1080 x 2460 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20.5:9
Плотность пикселей 446 точек на дюйм 395 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Макс. заявленная яркость 500 нит 480 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 900 нит -
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 86.7% 88.2%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 -
Реальная пиковая яркость (авто)
12T Pro +90%
909 нит
Camon 19 Pro
479 нит

Дизайн и корпус

Высота 163.1 мм 166.79 мм
Ширина 75.9 мм 74.55 мм
Толщина 8.6 мм 8.58 мм
Вес 205 граммов 204 грамма
Водонепроницаемость IP53 Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Серебристый, Синий Синий, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
12T Pro
86.7%
Camon 19 Pro +2%
88.2%

Производительность

Тестируем Ксиаоми 12Т Про и Текно Камон 19 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm SM8475 Snapdragon 8 Plus Gen 1 MediaTek Helio G96
Макс. частота 3190 МГц 2050 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76
Кэш L3 6 МБ -
Размер транзистора 4 нанометра 12 нанометров
Графика Adreno 730 Mali G57 MC2
Частота GPU 900 МГц 950 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.1
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
12T Pro +143%
1246
Camon 19 Pro
512
Geekbench 5 (многоядерный)
12T Pro +134%
4047
Camon 19 Pro
1731
AnTuTu Benchmark 9
12T Pro +200%
1032187
Camon 19 Pro
343636
CPU - 90492
GPU - 83318
Memory - 68307
UX - 102996
Total score 1032187 343636
3DMark Wild Life Performance
12T Pro
н/д
Camon 19 Pro
1184
Stability - 99%
Graphics test - 7 FPS
Graphics score - 1184
PCMark 3.0 score - 9250
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 12
Оболочка UI MIUI 13 HIOS 8.6

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 120 Вт 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 7 минут) Да (47% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:23 ч. 1:28 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 08:34 ч. 11:21 ч.
Просмотр видео 13:52 ч. 13:31 ч.
Игры 05:19 ч. 05:51 ч.
Режим ожидания 93 ч. 127 ч.
Общая автономность
12T Pro
28:05 ч.
Camon 19 Pro +22%
34:12 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi 12T Pro vs Tecno Camon 19 Pro
Основная камера
Матрица 200 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото - 9000 x 6000
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка Dual LED Quad LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 1920 кадров/c (720p) -
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 3 (200 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (64 МП + 50 МП + 2 МП)
Основной объектив - 200 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/1.22", Samsung HP1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 64 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Samsung S5KGWB (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 50 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Samsung S5K4H7 (ISOCELL CMOS)
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Xiaomi 12T Pro от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 32 мегапикселя
Апертура f/2.2 f/2.4
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3.47" 1/3.4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
12T Pro
130
Camon 19 Pro
н/д
Качество видео
12T Pro
134
Camon 19 Pro
н/д
Итоговая оценка камеры
12T Pro
129
Camon 19 Pro
н/д

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 1 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM - Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 -
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Да Нет

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Октябрь 2022 года Июнь 2022 года
Дата начала продаж Октябрь 2022 года Июль 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфону
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Прозрачный чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi 12T Pro более удачной покупкой.

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