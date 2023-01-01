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Xiaomi 12T против Google Pixel 7

Ксиаоми 12Т
VS
Гугл Пиксель 7
Xiaomi 12T
Google Pixel 7

Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 4 октября 2022 года Xiaomi 12T с экраном 6.67" и чипом MediaTek Dimensity 8100 Ultra, против 6.3-дюймового Google Pixel 7, который имеет процессор Google Tensor G2. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi 12T
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 8% лучшая автономность (31:26 vs 29:08 часов)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • На 0.37" большая диагональ экрана
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Комплектуется на 645 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4355 мАч
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Google Pixel 7
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • Поддержка беспроводной зарядки на 20 Вт
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Функция реверсивной зарядки
  • На 13% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1042 и 924 баллов
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Xiaomi 12T
vs
Pixel 7

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.67 дюймов 6.3 дюймов
Разрешение 1220 x 2712 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 446 точек на дюйм 416 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 90 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Да
Макс. заявленная яркость 500 нит 450 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 900 нит 1400 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 86.7% 84.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.8% 98.5%
ШИМ (PWM) 120 Гц 360 Гц
Время отклика 1 мс 3 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Xiaomi 12T
950 нит
Pixel 7 +1%
964 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 163.1 мм 155.6 мм
Ширина 75.9 мм 73.2 мм
Толщина 8.6 мм 8.7 мм
Вес 202 грамма 197 граммов
Водонепроницаемость IP53 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Серебристый, Синий Черный, Белый, Желтый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Xiaomi 12T +2%
86.7%
Pixel 7
84.9%

Производительность

Тестируем Ксиаоми 12Т и Гугл Пиксель 7 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 8100 Ultra Google Tensor G2
Макс. частота 2850 МГц 2850 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-A78		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.35 ГГц: Cortex-A78
- 2 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-X1
Кэш L3 4 МБ 4 МБ
Размер транзистора 5 нанометров 5 нанометров
Графика Mali-G610 MC6 Mali-G710 MP7
Частота GPU 860 МГц 850 МГц

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Xiaomi 12T
924
Pixel 7 +13%
1042
Geekbench 5 (многоядерный)
Xiaomi 12T +14%
3733
Pixel 7
3261
AnTuTu Benchmark 9
Xiaomi 12T +8%
811506
Pixel 7
748242
CPU 196804 203616
GPU 313342 295372
Memory 140254 108654
UX 161901 142235
Total score 811506 748242
3DMark Wild Life Performance
Xiaomi 12T
5864
Pixel 7 +11%
6523
Пиковая температура корпуса 35.7 °C 45.8 °C
Stability 99% 69%
Graphics test 35 FPS 39 FPS
Graphics score 5864 6523
PCMark 3.0
Xiaomi 12T +18%
12490
Pixel 7
10551
Web score 10843 7506
Video editing 6757 6176
Photo editing 23293 17801
Data manipulation 10866 10086
Writing score 16831 15649
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти - 3200 МГц
Количество каналов 4 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 (С обновлением до Android 13) Android 13
Оболочка UI MIUI 14 Stock Android
Размер системы из коробки 25.5 ГБ 14 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4355 мАч
Мощность зарядки 120 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (20 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (50% за 7 минут) Да (48% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:23 ч. 1:40 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 11:33 ч. 10:13 ч.
Просмотр видео 13:36 ч. 16:16 ч.
Игры 05:00 ч. 05:26 ч.
Режим ожидания 99 ч. 73 ч.
Общая автономность
Xiaomi 12T +8%
31:26 ч.
Pixel 7
29:08 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi 12T vs Google Pixel 7
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 12032 x 9204 8192 x 6144
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° 114°
Количество объективов 3 (108 МП + 8 МП + 2 МП) 2 (50 МП + 12 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/1.67", Samsung ISOCELL HM6 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.2 микрон
- Сенсор: 1/1.31", Samsung GN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Samsung S5K4H7 (ISOCELL CMOS)
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX381 (Exmor-RS CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Xiaomi 12T от DxOMark Примеры фото Google Pixel 7 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 10.8 мегапикселей
Разрешение фото - 3648 x 2736
Апертура f/2.2 -
Фокусное расстояние 26 мм -
Тип сенсора Exmor-RS CMOS -
Размер сенсора 1/3.47" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Xiaomi 12T
120
Pixel 7 +21%
145
Качество видео
Xiaomi 12T
127
Pixel 7 +13%
143
Итоговая оценка камеры
Xiaomi 12T
115
Pixel 7 +22%
140

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5.2
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 18 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Xiaomi 12T
87.4 дБ
Pixel 7 +1%
88.3 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Октябрь 2022 года Октябрь 2022 года
Дата начала продаж Октябрь 2022 года Октябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.99 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 0.99 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер USB-C на USB-A
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей и программное обеспечение - выбирайте Xiaomi 12T, а если корпус – то Google Pixel 7.

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