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Xiaomi 12T против Google Pixel 7 Pro

Ксиаоми 12Т
VS
Гугл Пиксель 7 Про
Xiaomi 12T
Google Pixel 7 Pro

Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 4 октября 2022 года Xiaomi 12T с экраном 6.67" и чипом MediaTek Dimensity 8100 Ultra, против 6.7-дюймового Google Pixel 7 Pro, который имеет процессор Google Tensor G2. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi 12T
  • На 16% лучшая автономность (31:35 vs 27:19 часов)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Google Pixel 7 Pro
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • Имеет на 50% больше оперативной памяти: 12 ГБ против 8 ГБ
  • Поддержка беспроводной зарядки на 23 Вт
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • На 14% выше максимальная яркость экрана (1088 против 952 нит)
  • Более новая ОС: Android 13 против 12
  • На 15% выше плотность пикселей (512 vs 446 PPI)
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Xiaomi 12T
vs
Pixel 7 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.67 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1220 x 2712 пикселей 1440 x 3120 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 446 точек на дюйм 512 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Макс. заявленная яркость 500 нит 550 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 900 нит 1500 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 86.7% 88.7%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 97%
ШИМ (PWM) - 240 Гц
Время отклика - 4 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Xiaomi 12T
952 нит
Pixel 7 Pro +14%
1088 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 163.1 мм 162.9 мм
Ширина 75.9 мм 76.6 мм
Толщина 8.6 мм 8.9 мм
Вес 202 грамма 212 граммов
Водонепроницаемость IP53 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Серебристый, Синий Черный, Белый, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Xiaomi 12T
86.7%
Pixel 7 Pro +2%
88.7%

Производительность

Тестируем Ксиаоми 12Т и Гугл Пиксель 7 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 8100 Ultra Google Tensor G2
Макс. частота 2850 МГц 2850 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-A78		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.35 ГГц: Cortex-A78
- 2 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-X1
Кэш L3 4 МБ 4 МБ
Размер транзистора 5 нанометров 5 нанометров
Графика Mali-G610 MC6 Mali-G710 MP7
Частота GPU 912 МГц -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Xiaomi 12T
917
Pixel 7 Pro +15%
1053
Geekbench 5 (многоядерный)
Xiaomi 12T +17%
3734
Pixel 7 Pro
3186
AnTuTu Benchmark 9
Xiaomi 12T
805474
Pixel 7 Pro +1%
812894
CPU 196804 224187
GPU 313342 315310
Memory 140254 117737
UX 161901 159098
Total score 805474 812894
3DMark Wild Life Performance
Xiaomi 12T
5855
Pixel 7 Pro +9%
6406
Stability 99% 71%
Graphics test 35 FPS 38 FPS
Graphics score 5855 6406
PCMark 3.0 score 12503 11460
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти - 3200 МГц
Количество каналов 4 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 13
Оболочка UI MIUI 13 Stock Android
Размер системы из коробки - 14 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 120 Вт 23 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (23 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (50% за 7 минут) Да (46% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:23 ч. 1:49 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 10:06 ч. 09:10 ч.
Просмотр видео 13:24 ч. 14:51 ч.
Игры 05:21 ч. 04:47 ч.
Режим ожидания 116 ч. 76 ч.
Общая автономность
Xiaomi 12T +16%
31:35 ч.
Pixel 7 Pro
27:19 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi 12T vs Google Pixel 7 Pro
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 12032 x 9204 8192 x 6144
Зум Цифровой Оптический, 5x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка - 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° 126°
Количество объективов 3 (108 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (50 МП + 48 МП + 12 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/1.67", Samsung ISOCELL HM6 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.2 микрон
- Сенсор: 1/1.31", Samsung GN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 48 МП
- Апертура: f/3.5
- Фокусное расстояние: 120 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung S5KGM1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Samsung S5K4H7 (ISOCELL CMOS)
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX381 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Xiaomi 12T от DxOMark Примеры фото Google Pixel 7 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 10.8 мегапикселей
Разрешение фото - 3648 x 2736
Апертура f/2.2 -
Фокусное расстояние 26 мм -
Тип сенсора Exmor-RS CMOS -
Размер сенсора 1/3.47" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Xiaomi 12T
120
Pixel 7 Pro +23%
148
Качество видео
Xiaomi 12T
127
Pixel 7 Pro +13%
143
Итоговая оценка камеры
Xiaomi 12T
115
Pixel 7 Pro +28%
147

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5.2
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* - Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* - 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Xiaomi 12T
н/д
Pixel 7 Pro
88.4 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Октябрь 2022 года Октябрь 2022 года
Дата начала продаж Октябрь 2022 года Октябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер USB-C на USB-A
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, камера и корпус - выбирайте Google Pixel 7 Pro, а если коммуникации – то Xiaomi 12T.

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