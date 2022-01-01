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Xiaomi 12T против Huawei P50 Pro

Ксиаоми 12Т
VS
Хуавей П50 Про
Xiaomi 12T
Huawei P50 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 октября 2022 года Xiaomi 12T с экраном 6.67" и чипом MediaTek Dimensity 8100 Ultra, против 6.6-дюймового Huawei P50 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 888 4G и вышел на 14 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi 12T
  • На 34% лучшая автономность (31:35 vs 23:37 часов)
  • На 27% выше максимальная яркость экрана (959 против 757 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Смартфон на 1 год и 2 месяца новее
  • Комплектуется на 640 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4360 мАч
  • Более новая ОС: Android 12 против 11
  • Поддержка функции eSIM
Причины выбрать Huawei P50 Pro
  • Камера имеет оптический зум 3.5x
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • Поддержка беспроводной зарядки на 50 Вт
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Функция реверсивной зарядки
  • На 20% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1115 и 930 баллов
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Xiaomi 12T
vs
P50 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.67 дюймов 6.6 дюймов
Разрешение 1220 x 2712 пикселей 1228 x 2700 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 446 точек на дюйм 450 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Макс. заявленная яркость 500 нит 550 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 900 нит 850 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 86.7% 91.2%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 100%
ШИМ (PWM) - 60 Гц
Время отклика - 1 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Xiaomi 12T +27%
959 нит
P50 Pro
757 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 163.1 мм 158.8 мм
Ширина 75.9 мм 72.8 мм
Толщина 8.6 мм 8.5 мм
Вес 202 грамма 195 граммов
Водонепроницаемость IP53 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Серебристый, Синий Черный, Золотой, Белый, Розовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Xiaomi 12T
86.7%
P50 Pro +5%
91.2%

Производительность

Тестируем Ксиаоми 12Т и Хуавей П50 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 8100 Ultra Qualcomm Snapdragon 888 4G
Макс. частота 2850 МГц 2840 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-A78		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
Кэш L3 4 МБ 4 МБ
Размер транзистора 5 нанометров 5 нанометров
Графика Mali-G610 MC6 Adreno 660
Частота GPU 912 МГц 840 МГц
FLOPS - ~1720 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти - 2750 МГц
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Nano Memory
Макс. объем карты памяти - До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Xiaomi 12T
930
P50 Pro +20%
1115
Geekbench 5 (многоядерный)
Xiaomi 12T +19%
3774
P50 Pro
3161
AnTuTu Benchmark 9
Xiaomi 12T
813559
P50 Pro +1%
818944
CPU 196804 210563
GPU 313342 313010
Memory 140254 134659
UX 161901 155752
Total score 813559 818944
3DMark Wild Life Performance
Xiaomi 12T
5861
P50 Pro
н/д
PCMark 3.0 score 12614 -
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 11
Оболочка UI MIUI 13 HarmonyOS 2.0
Размер системы из коробки - 19.4 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4360 мАч
Мощность зарядки 120 Вт 66 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (50 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да
Быстрая зарядка Да (50% за 7 минут) Да (73% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:23 ч. 0:50 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 10:06 ч. 07:37 ч.
Просмотр видео 13:24 ч. 09:04 ч.
Игры 05:21 ч. 04:58 ч.
Режим ожидания 116 ч. 89 ч.
Общая автономность
Xiaomi 12T +34%
31:35 ч.
P50 Pro
23:37 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi 12T vs Huawei P50 Pro
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 12032 x 9024 8192 x 6144
Зум Цифровой Оптический, 3.5x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка - 960 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 3 (108 МП + 8 МП + 2 МП) 4 (50 МП + 64 МП + 13 МП + 40 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/1.67", Samsung ISOCELL HM6 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.5", Omnivision OV50A (CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 64 МП
- Апертура: f/3.5
- Фокусное расстояние: 90 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2", Omnivision OV64B
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Samsung S5K4H7 (ISOCELL CMOS)
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.06", Omnivision OV13B10
Монохромный объектив - - 40 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Omnivision OV40A (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Xiaomi 12T от DxOMark Примеры фото Huawei P50 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото - 4160 x 3120
Апертура f/2.2 f/2.4
Фокусное расстояние 26 мм -
Тип сенсора Exmor-RS CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.47" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Xiaomi 12T
120
P50 Pro +24%
149
Качество видео
Xiaomi 12T +9%
127
P50 Pro
116
Итоговая оценка камеры
Xiaomi 12T
115
P50 Pro +25%
144

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5.2
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* - 20
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Xiaomi 12T
н/д
P50 Pro
86.4 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Октябрь 2022 года Июль 2021 года
Дата начала продаж Октябрь 2022 года Август 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, программное обеспечение и автономность - выбирайте Xiaomi 12T, а если камера и корпус – то Huawei P50 Pro.

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