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Xiaomi 12T против Samsung Galaxy S10

Ксиаоми 12Т
VS
Самсунг Галакси S10
Xiaomi 12T
Samsung Galaxy S10

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 октября 2022 года Xiaomi 12T с экраном 6.67" и чипом MediaTek Dimensity 8100 Ultra, против 6.1-дюймового Samsung Galaxy S10, который имеет процессор Exynos 9 Octa 9820 и вышел на 44 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi 12T
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Комплектуется на 1600 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3400 мАч
  • На 0.57" большая диагональ экрана
  • На 53% лучшая автономность (31:26 vs 20:33 часов)
  • Показывает на 60% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Смартфон на 3 года и 8 месяцев новее
  • Использует более быструю память LPDDR5
  • На 17% выше максимальная яркость экрана (950 против 814 нит)
  • Более новая ОС: Android 13 против 12
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy S10
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • На 24% выше плотность пикселей (551 vs 446 PPI)
  • Поддержка беспроводной зарядки Qi/PMA на 9 Вт
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Xiaomi 12T
vs
Galaxy S10

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED Super AMOLED
Размер 6.67 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1220 x 2712 пикселей 1440 x 3040 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19:9
Плотность пикселей 446 точек на дюйм 551 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 500 нит 1215 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 900 нит -
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 86.7% 88.08%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.8% 98.1%
ШИМ (PWM) 120 Гц 240 Гц
Время отклика 1 мс 4.8 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Xiaomi 12T +17%
950 нит
Galaxy S10
814 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 163.1 мм 149.9 мм
Ширина 75.9 мм 70.4 мм
Толщина 8.6 мм 7.8 мм
Вес 202 грамма 157 граммов
Водонепроницаемость IP53 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Серебристый, Синий Синий, Черный, Белый, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Xiaomi 12T
86.7%
Galaxy S10 +2%
88.08%

Производительность

Тестируем Ксиаоми 12Т и Самсунг Галакси S10 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 8100 Ultra Samsung Exynos 9 Octa 9820
Макс. частота 2850 МГц 2730 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-A78		 - 4 ядра по 1.9 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A75
- 2 ядра по 2.7 ГГц: Mongoose
Кэш L3 4 МБ 2 МБ
Размер транзистора 5 нанометров 8 нанометров
Графика Mali-G610 MC6 Mali G76 MP12
Частота GPU 860 МГц 720 МГц
FLOPS - ~652 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Xiaomi 12T +33%
924
Galaxy S10
694
Geekbench 5 (многоядерный)
Xiaomi 12T +83%
3733
Galaxy S10
2035
AnTuTu Benchmark 9
Xiaomi 12T +60%
811506
Galaxy S10
505837
CPU 196804 123447
GPU 313342 191749
Memory 140254 85737
UX 161901 108901
Total score 811506 505837
3DMark Wild Life Performance
Xiaomi 12T +82%
5864
Galaxy S10
3221
Пиковая температура корпуса 35.7 °C 40.6 °C
Stability 99% 82%
Graphics test 35 FPS 19 FPS
Graphics score 5864 3221
PCMark 3.0
Xiaomi 12T +43%
12490
Galaxy S10
8706
Web score 10843 6442
Video editing 6757 5805
Photo editing 23293 19044
Data manipulation 10866 7105
Writing score 16831 9803
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти - 2133 МГц
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.1
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 512 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 (С обновлением до Android 13) Android 9.0 (С обновлением до Android 12)
Оболочка UI MIUI 14 One UI 4.0
Размер системы из коробки 25.5 ГБ 9.5 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 3400 мАч
Мощность зарядки 120 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да, Qi/PMA (9 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (50% за 7 минут) Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:23 ч. 1:35 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 11:33 ч. 06:03 ч.
Просмотр видео 13:36 ч. 10:32 ч.
Игры 05:00 ч. 03:11 ч.
Режим ожидания 99 ч. 70 ч.
Общая автономность
Xiaomi 12T +53%
31:26 ч.
Galaxy S10
20:33 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi 12T vs Samsung Galaxy S10
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 12032 x 9204 4000 x 3000
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 123°
Количество объективов 3 (108 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (12 МП + 12 МП + 16 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/1.67", Samsung ISOCELL HM6 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L4 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/1.5
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6", Samsung S5K3M3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Samsung S5K4H7 (ISOCELL CMOS)
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Xiaomi 12T от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 10 мегапикселей
Разрешение фото - 4320 x 2432
Апертура f/2.2 f/1.9
Фокусное расстояние 26 мм 26 мм
Размер пикселя - 1.22 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.47" 1/2.65"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Xiaomi 12T
120
Galaxy S10 +3%
124
Качество видео
Xiaomi 12T +27%
127
Galaxy S10
100
Итоговая оценка камеры
Xiaomi 12T
115
Galaxy S10 +1%
116

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.3 5
Функции Bluetooth LE PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 18 20
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Xiaomi 12T
87.4 дБ
Galaxy S10 +1%
88 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Октябрь 2022 года Февраль 2019 года
Дата начала продаж Октябрь 2022 года Март 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.99 Вт/кг 0.48 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.99 Вт/кг 1.59 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол		 - Адаптер питания Adaptive Fast Charge
- Кабель USB Type-C
- Наушники AKG со сменным амбюшурами
- Краткое руководство
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi 12T более удачной покупкой.

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