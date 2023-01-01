Xiaomi 12T против Samsung Galaxy S21
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 октября 2022 года Xiaomi 12T с экраном 6.67" и чипом MediaTek Dimensity 8100 Ultra, против 6.2-дюймового Samsung Galaxy S21, который имеет процессор Exynos 2100 и вышел на 21 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi 12T
- Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
- На 24% лучшая автономность (31:35 vs 25:31 часов)
- Более современная версия Bluetooth (v5.3)
- На 0.47" большая диагональ экрана
- Смартфон на 1 год и 9 месяцев новее
- На 11% выше максимальная яркость экрана (952 против 856 нит)
- Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy S21
- Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Камера имеет оптический зум 1.1x
- Более новая ОС: Android 13 против 12
- Функция реверсивной зарядки
- Весит на 33 грамма меньше
- На 12% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1026 и 917 баллов
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
93
85
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
70
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
77
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
74
75
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
90
94
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
79
76
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|AMOLED
|Dynamic AMOLED
|Размер
|6.67 дюймов
|6.2 дюймов
|Разрешение
|1220 x 2712 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|446 точек на дюйм
|421 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|120 Гц
|Макс. заявленная яркость
|500 нит
|800 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|900 нит
|-
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Gorilla Glass Victus
|Соотношение экрана к корпусу
|86.7%
|87.2%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
| - DCI-P3
- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|-
|99.5%
|ШИМ (PWM)
|-
|240 Гц
|Время отклика
|-
|5 мс
|Контрастность
|-
|∞ Бесконечная
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|163.1 мм
|151.7 мм
|Ширина
|75.9 мм
|71.2 мм
|Толщина
|8.6 мм
|7.9 мм
|Вес
|202 грамма
|169 граммов
|Водонепроницаемость
|IP53
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Серебристый, Синий
|Белый Фантом, Фиолетовый фантом, Серый Фантом, Розовый Фантом
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Dimensity 8100 Ultra
|Samsung Exynos 2100
|Макс. частота
|2850 МГц
|2900 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-A78
|- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 2.9 ГГц: Cortex-X1
|Кэш L3
|4 МБ
|-
|Размер транзистора
|5 нанометров
|5 нанометров
|Графика
|Mali-G610 MC6
|Mali-G78 MP14
|Частота GPU
|912 МГц
|760 МГц
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
917
Galaxy S21 +12%
1026
Geekbench 5 (многоядерный)
Xiaomi 12T +16%
3734
3209
|CPU
|196804
|203417
|GPU
|313342
|272156
|Memory
|140254
|144766
|UX
|161901
|146598
|Total score
|805474
|764460
|Stability
|99%
|66%
|Graphics test
|35 FPS
|34 FPS
|Graphics score
|5855
|5685
|PCMark 3.0 score
|12503
|13727
Рейтинг AnTuTu Benchmark 9 (#99 и #122)
Память
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5
|Частота памяти
|-
|2750 МГц
|Количество каналов
|4
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
|Android 11 (С обновлением до Android 13)
|Оболочка UI
|MIUI 13
|One UI 5.0
|Размер системы из коробки
|-
|28.1 ГБ
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|120 Вт
|25 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да (15 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Да (беспроводная)
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 7 минут)
|Да (55% за 50 минут)
|Время полной зарядки
|0:23 ч.
|1:35 ч.
|Веб-серфинг
|10:06 ч.
|07:17 ч.
|Просмотр видео
|13:24 ч.
|12:26 ч.
|Игры
|05:21 ч.
|04:20 ч.
|Режим ожидания
|116 ч.
|92 ч.
Камеры
|Матрица
|108 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|12032 x 9204
|4000 x 3000
|Зум
|Цифровой
|Оптический, 1.1x
|Вспышка
|Dual LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|До 24 кадров/c
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|-
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|120°
|Количество объективов
|3 (108 МП + 8 МП + 2 МП)
|3 (12 МП + 64 МП + 12 МП)
|Основной объектив
|- 108 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/1.67", Samsung ISOCELL HM6 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Sony IMX555 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|-
|- 64 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Samsung S5K4H7 (ISOCELL CMOS)
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX563 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|Примеры фото Xiaomi 12T от DxOMark
|Примеры фото Samsung Galaxy S21 от DxOMark
|Количество мегапикселей
|20 мегапикселей
|10 мегапикселей
|Разрешение фото
|-
|3872 x 2592
|Апертура
|f/2.2
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|26 мм
|26 мм
|Размер пикселя
|-
|1.22 микрон
|Тип сенсора
|Exmor-RS CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.47"
|1/3.24"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 60 FPS
|2160p (4K) при 60 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
120
Galaxy S21 +3%
123
Качество видео
Xiaomi 12T +37%
127
93
Итоговая оценка камеры
115
Galaxy S21 +1%
116
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.3
|5
|Функции Bluetooth
|LE
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|3.2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|-
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|-
|24
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Октябрь 2022 года
|Январь 2021 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2022 года
|Февраль 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|0.46 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|1.51 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, автономность и корпус - выбирайте Xiaomi 12T, а если программное обеспечение – то Samsung Galaxy S21.
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