Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 апреля 2022 года Xiaomi 12T с экраном 6.67" и чипом MediaTek Dimensity 8100 Ultra, против 6.73-дюймового Xiaomi 12S Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 и вышел на 3 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.