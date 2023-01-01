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Xiaomi 12X против Apple iPhone 14 Pro Max

Ксиаоми 12X
VS
Эпл Айфон 14 Про Макс
Xiaomi 12X
Apple iPhone 14 Pro Max

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 декабря 2021 года Xiaomi 12X с экраном 6.28" и чипом Qualcomm Snapdragon 870, против 6.7-дюймового Apple iPhone 14 Pro Max, который имеет процессор Apple A16 Bionic и вышел на 9 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi 12X
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Лучше лежит в руке - корпус на 7.7 мм уже
  • Процессор имеет на 2 ядра больше
  • Весит на 64 грамма меньше
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Apple iPhone 14 Pro Max
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • На 90% выше максимальная яркость экрана (1756 против 924 нит)
  • На 30% лучшая автономность (45:56 vs 35:28 часов)
  • Показывает на 38% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка беспроводной зарядки на 7.5 Вт
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • На 0.42" большая диагональ экрана
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Xiaomi
  • На 10% выше плотность пикселей (460 vs 419 PPI)
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Xiaomi 12X
vs
iPhone 14 Pro Max

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.28 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1290 x 2796 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 419 точек на дюйм 460 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Да
Макс. заявленная яркость 500 нит 1000 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1100 нит 1600 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, Dolby Vision
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Ceramic Shield
Соотношение экрана к корпусу 89.2% 88.3%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.6% 99.9%
ШИМ (PWM) 523 Гц 240 Гц
Время отклика 1 мс 1 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Xiaomi 12X
924 нит
iPhone 14 Pro Max +90%
1756 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 152.7 мм 160.7 мм
Ширина 69.9 мм 77.6 мм
Толщина 8.16 мм 7.85 мм
Вес 176 граммов 240 граммов
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Синий, Розовый Графитовый, Серебристый, Золотой, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Нет
Соотношение экрана к корпусу
Xiaomi 12X +1%
89.2%
iPhone 14 Pro Max
88.3%

Производительность

Тестируем Ксиаоми 12X и Эпл Айфон 14 Про Макс в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 870 Apple A16 Bionic
Макс. частота 3200 МГц 3460 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)		 - 4 ядра по 2.02 ГГц: Sawtooth
- 2 ядра по 3.46 ГГц: Everest
Кэш L3 4 МБ -
Размер транзистора 7 нанометров 4 нанометра
Графика Adreno 650 Apple GPU
Частота GPU 675 МГц -
FLOPS ~1372 Гфлопс -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Xiaomi 12X
939
iPhone 14 Pro Max +100%
1878
Geekbench 5 (многоядерный)
Xiaomi 12X
3144
iPhone 14 Pro Max +71%
5388
AnTuTu Benchmark 9
Xiaomi 12X
681851
iPhone 14 Pro Max +38%
941907
CPU 185270 248335
GPU 242268 394336
Memory 108952 153536
UX 148511 147260
Total score 681851 941907
3DMark Wild Life Performance
Xiaomi 12X
4256
iPhone 14 Pro Max +131%
9835
Пиковая температура корпуса 37.6 °C 46 °C
Stability 98% 82%
Graphics test 25 FPS 58 FPS
Graphics score 4256 9835
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Количество каналов 2 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256, 512, 1024 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 NVMe
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 (С обновлением до Android 13) iOS 16 (С обновлением до iOS 16.4)
Оболочка UI MIUI 14 -
Размер системы из коробки 29.3 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 4323 мАч
Мощность зарядки 67 Вт 27 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (78% за 30 минут) Да (48% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:48 ч. 1:52 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 13:05 ч. 15:02 ч.
Просмотр видео 16:44 ч. 21:10 ч.
Игры 05:31 ч. 07:13 ч.
Режим ожидания 104 ч. 156 ч.
Общая автономность
Xiaomi 12X
35:28 ч.
iPhone 14 Pro Max +30%
45:56 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi 12X vs Apple iPhone 14 Pro Max
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800 8000 x 6000
Зум Цифровой Оптический, 3x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 123° 120°
Количество объективов 3 (50 МП + 13 МП + 5 МП) 4 (48 МП + 12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/1.28", Sony IMX803 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.8
- Фокусное расстояние: 77 мм
- Сенсор: 1/3.5" (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.06", OmniVision OV13B10 (CMOS)
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/2.55" (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Времяпролетный объектив - Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Apple iPhone 14 Pro Max от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 12 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 4032 x 3024
Апертура f/2.4 f/1.9
Фокусное расстояние 26 мм 23 мм
Размер пикселя 0.7 микрон -
Тип сенсора CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/3" 1/3.6"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.3
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C -
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* - Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* - 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Xiaomi 12X +1%
90.1 дБ
iPhone 14 Pro Max
89 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Декабрь 2021 года Сентябрь 2022 года
Дата начала продаж Декабрь 2021 года Сентябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения лотка SIM-карт
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C - Lightning
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 14 Pro Max более удачной покупкой.

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