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Xiaomi 12X против Google Pixel 6

Ксиаоми 12X
VS
Гугл Пиксель 6
Xiaomi 12X
Google Pixel 6

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 декабря 2021 года Xiaomi 12X с экраном 6.28" и чипом Qualcomm Snapdragon 870, против 6.4-дюймового Google Pixel 6, который имеет процессор Google Tensor и вышел на 3 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi 12X
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 31% выше максимальная яркость экрана (1109 против 849 нит)
  • Тонкие рамки – на 5.8% выше полезная площадь экрана
  • Весит на 31 грамм меньше
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Google Pixel 6
  • Поддержка беспроводной зарядки на 21 Вт
  • Более энергоэффективный CPU – Google Tensor
  • Функция реверсивной зарядки

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Xiaomi 12X
vs
Pixel 6

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.28 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 419 точек на дюйм 411 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 89.2% 83.4%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.8%
ШИМ (PWM) - 397 Гц
Время отклика - 5 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Xiaomi 12X +31%
1109 нит
Pixel 6
849 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 152.7 мм 158.6 мм
Ширина 69.9 мм 74.8 мм
Толщина 8.16 мм 8.9 мм
Вес 176 граммов 207 граммов
Водонепроницаемость - IP68
Материал задней панели - Стекло
Материал рамки - Металл
Доступные цвета Черный, Синий, Розовый Черный, Голубой, Желтый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Xiaomi 12X +7%
89.2%
Pixel 6
83.4%

Производительность

Тестируем Ксиаоми 12X и Гугл Пиксель 6 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 870 Google Tensor
Макс. частота 3200 МГц 2800 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex A55
- 2 ядра по 2.25 ГГц: Cortex A76
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-X1
Кэш L3 4 МБ 4 МБ
Размер транзистора 7 нанометров 5 нанометров
Графика Adreno 650 Mali-G78 MP20
Частота GPU 675 МГц 848 МГц
FLOPS ~1372 Гфлопс ~2171 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти - 3200 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Xiaomi 12X
998
Pixel 6 +3%
1032
Geekbench 5 (многоядерный)
Xiaomi 12X +16%
3376
Pixel 6
2908
AnTuTu Benchmark 9
Xiaomi 12X
670639
Pixel 6 +2%
681311
CPU - 174794
GPU - 271691
Memory - 100065
UX - 128962
Total score 670639 681311
3DMark Wild Life Performance
Xiaomi 12X
н/д
Pixel 6
6410
Stability - 54%
Graphics test - 38 FPS
Graphics score - 6410
PCMark 3.0 score - 10462
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 12
Оболочка UI MIUI 13 Stock Android
Размер системы из коробки - 17.6 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 4614 мАч
Мощность зарядки 67 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (21 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (50% за 17 минут) Да (41% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:40 ч. 1:53 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Xiaomi 12X
н/д
Pixel 6
12:37 ч.
Время просмотра видео
Xiaomi 12X
н/д
Pixel 6
20:25 ч.
Время разговора (3G)
Xiaomi 12X
н/д
Pixel 6
21:14 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi 12X vs Google Pixel 6
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800 8700 x 5800
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео - Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка - 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 123° 114°
Количество объективов 3 (50 МП + 13 МП + 5 МП) 2 (50 МП + 12 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/1.56"
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.2 микрон
- Сенсор: 1/1.31", Samsung GN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.06" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Макро объектив - 5 МП
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Google Pixel 6 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 8 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 3840 x 2160
Апертура - f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм 24 мм
Размер пикселя 0.7 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Xiaomi 12X
н/д
Pixel 6
144
Качество видео
Xiaomi 12X
н/д
Pixel 6
115
Итоговая оценка камеры
Xiaomi 12X
н/д
Pixel 6
132

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* - 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики - Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Xiaomi 12X
н/д
Pixel 6
86.3 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Декабрь 2021 года Октябрь 2021 года
Дата начала продаж Декабрь 2021 года Октябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения лотка SIM-карт		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Переходник с USB Type-C на Type-A
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее камера и звук - выбирайте Google Pixel 6, а если дисплей, программное обеспечение и корпус – то Xiaomi 12X.

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