Xiaomi 12X против OnePlus 7 Pro
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 декабря 2021 года Xiaomi 12X с экраном 6.28" и чипом Qualcomm Snapdragon 870, против 6.67-дюймового OnePlus 7 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 855 и вышел на 32 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi 12X
- Показывает в 2.1 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 27% лучшая автономность (35:28 vs 27:56 часов)
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- На 50% выше максимальная яркость экрана (919 против 614 нит)
- Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
- Более современная версия Bluetooth (v5.1)
- Смартфон на 2 года и 8 месяцев новее
- Комплектуется на 415 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 4085 мАч
- Использует более быструю память LPDDR5
- Более новая ОС: Android 11 против 10
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
Причины выбрать OnePlus 7 Pro
- Защита корпуса от воды по стандарту IPX4
- Камера имеет оптический зум 3x
- На 0.39" большая диагональ экрана
- На 23% выше плотность пикселей (516 vs 419 PPI)
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
91
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
73
55
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
82
70
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
74
73
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
88
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
80
69
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|AMOLED
|AMOLED
|Размер
|6.28 дюймов
|6.67 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1440 x 3120 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|419 точек на дюйм
|516 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|90 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Gorilla Glass Victus
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|89.2%
|88.1%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
|Цветовой охват sRGB
|98.6%
|99.8%
|ШИМ (PWM)
|523 Гц
|122 Гц
|Время отклика
|1 мс
|6 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|∞ Бесконечная
Дизайн и корпус
|Высота
|152.7 мм
|162.6 мм
|Ширина
|69.9 мм
|75.9 мм
|Толщина
|8.16 мм
|8.8 мм
|Вес
|176 граммов
|206 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|IPX4
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Синий, Розовый
|Синий, Золотой, Серый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 870
|Qualcomm Snapdragon 855
|Макс. частота
|3200 МГц
|2840 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
|Кэш L3
|4 МБ
|2 МБ
|Размер транзистора
|7 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 650
|Adreno 640
|Частота GPU
|675 МГц
|585 МГц
|FLOPS
|~1372 Гфлопс
|~899 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|6, 8, 12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|-
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 3.0
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Xiaomi 12X +28%
935
729
Geekbench 5 (многоядерный)
Xiaomi 12X +18%
3150
2678
|CPU
|182068
|95117
|GPU
|244860
|96995
|Memory
|124404
|65014
|UX
|145738
|78845
|Total score
|691545
|335107
|Stability
|99%
|97%
|Graphics test
|25 FPS
|12 FPS
|Graphics score
|4237
|2115
|PCMark 3.0 score
|-
|10942
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|MIUI 13
|OxygenOS 10
|Размер системы из коробки
|29.3 ГБ
|17 ГБ
Батарея
|Объем
|4500 мАч
|4085 мАч
|Мощность зарядки
|67 Вт
|30 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (78% за 30 минут)
|Да, Warp Charge (50% за 20 минут)
|Время полной зарядки
|0:48 ч.
|1:20 ч.
|Веб-серфинг
|13:05 ч.
|09:07 ч.
|Просмотр видео
|16:44 ч.
|11:21 ч.
|Игры
|05:31 ч.
|04:31 ч.
|Режим ожидания
|104 ч.
|104 ч.
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8700 x 5800
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Оптический, 3x
|Вспышка
|Dual LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|До 24 кадров/c
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|480 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|117°
|Количество объективов
|3 (50 МП + 13 МП + 5 МП)
|3 (48 МП + 8 МП + 16 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|- 48 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|-
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 78 мм
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.06", OmniVision OV13B10 (CMOS)
|- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.09", Sony IMX481 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
|Макро объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|-
|Примеры фото OnePlus 7 Pro от DxOMark
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|6528 x 4896
|4608 x 3456
|Апертура
|f/2.4
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|26 мм
|25 мм
|Размер пикселя
|0.7 микрон
|1 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Exmor-RS CMOS
|Размер сенсора
|1/3"
|1/3.1"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 60 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
118
Качество видео
98
Итоговая оценка камеры
111
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5.1
|5
|Функции Bluetooth
|LE
|A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|-
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|-
|16
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Декабрь 2021 года
|Май 2019 года
|Дата начала продаж
|Декабрь 2021 года
|Май 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|1.199 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|1.394 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения лотка SIM-карт
- Чехол
| - Смартфон
- Адаптер питания Warp на 30 Вт
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
- Наклеенная пленка на экран
- Письмо приветствия
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi 12X более удачной покупкой.
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