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Xiaomi 12X против Oppo Reno 7 Pro 5G

Ксиаоми 12X
VS
Оппо Рено 7 Про
Xiaomi 12X
Oppo Reno 7 Pro 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 декабря 2021 года Xiaomi 12X с экраном 6.28" и чипом Qualcomm Snapdragon 870, против 6.55-дюймового Oppo Reno 7 Pro 5G, который имеет процессор MediaTek Dimensity 1200 5G и вышел на 1 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi 12X
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Стабилизация изображения
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Показывает на 27% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Использует более быструю память LPDDR5
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Oppo Reno 7 Pro 5G
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Функция реверсивной зарядки

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Xiaomi 12X
vs
Reno 7 Pro 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.28 дюймов 6.55 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 419 точек на дюйм 402 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 89.2% 89.4%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.6% -
ШИМ (PWM) 523 Гц -
Время отклика 1 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
Xiaomi 12X
919 нит
Reno 7 Pro 5G
916 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 152.7 мм 158.2 мм
Ширина 69.9 мм 73.2 мм
Толщина 8.16 мм 7.45 мм
Вес 176 граммов 180 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Синий, Розовый Черный, Синий, Золотой, League of Legends
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Ксиаоми 12X и Оппо Рено 7 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 870 MediaTek Dimensity 1200 5G
Макс. частота 3200 МГц 3000 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-A78
Кэш L3 4 МБ -
Размер транзистора 7 нанометров 6 нанометров
Графика Adreno 650 Mali-G77 MC9
Частота GPU 675 МГц 850 МГц
FLOPS ~1372 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти - 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Xiaomi 12X +4%
3150
Reno 7 Pro 5G
3024
AnTuTu Benchmark 9
Xiaomi 12X +27%
691545
Reno 7 Pro 5G
544449
CPU 182068 133186
GPU 244860 218898
Memory 124404 100212
UX 145738 92564
Total score 691545 544449
3DMark Wild Life Performance
Xiaomi 12X +1%
4237
Reno 7 Pro 5G
4209
Stability 99% -
Graphics test 25 FPS 25 FPS
Graphics score 4237 4209
PCMark 3.0 score - 8738
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 11
Оболочка UI MIUI 13 ColorOS 12
Размер системы из коробки 29.3 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 67 Вт 65 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Да
Быстрая зарядка Да (78% за 30 минут) Да (100% за 32 минут)
Время полной зарядки 0:48 ч. 0:32 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 13:05 ч. -
Просмотр видео 16:44 ч. -
Игры 05:31 ч. -
Режим ожидания 104 ч. -
Общая автономность
Xiaomi 12X
35:28 ч.
Reno 7 Pro 5G
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi 12X vs Oppo Reno 7 Pro 5G
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800 -
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео До 24 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° 119°
Количество объективов 3 (50 МП + 13 МП + 5 МП) 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.06", OmniVision OV13B10 (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02B10 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896 4896 x 6528
Апертура f/2.4 f/2.4
Фокусное расстояние 26 мм 22 мм
Размер пикселя 0.7 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/3" 1/2.74"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.2
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* - Нет
Гибридный слот Нет Нет
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Xiaomi 12X
90.1 дБ
Reno 7 Pro 5G
н/д

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Декабрь 2021 года Ноябрь 2021 года
Дата начала продаж Декабрь 2021 года Декабрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения лотка SIM-карт
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Xiaomi 12X. У него лучшие дисплей, программное обеспечение, камера и звук.

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