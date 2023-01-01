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Xiaomi 12X против Samsung Galaxy A14

71 из 100
Xiaomi 12X
VS
53 из 100
Samsung Galaxy A14
Xiaomi 12X
Samsung Galaxy A14

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 декабря 2021 года Xiaomi 12X с экраном 6.28" и чипом Qualcomm Snapdragon 870, против 6.6-дюймового Samsung Galaxy A14, который имеет процессор MediaTek Helio G80 и вышел на 15 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi 12X
  • Показывает в 4.6 раз лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 111% выше максимальная яркость экрана (922 против 437 нит)
  • Поддерживает более мощную зарядку (67W vs 15W)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Стабилизация изображения
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Возможность записи 4K-видео
  • Использует более быструю память LPDDR5
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 870
  • Стерео динамики
  • Тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать Samsung Galaxy A14
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
  • На 0.32" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4500 мАч
  • Смартфон на 1 год и 3 месяца новее
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
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Итоговая оценка
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Xiaomi 12X
vs
Galaxy A14

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED PLS TFT
Размер 6.28 дюймов 6.6 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2408 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 419 точек на дюйм 400 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 500 нит 450 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1100 нит -
Поддержка HDR Да, HDR10+ Нет
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 89.2% 80.2%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.6% 97.3%
ШИМ (PWM) 523 Гц 343500 Гц
Время отклика 1 мс 26 мс
Контрастность ∞ Бесконечная 989:1
Реальная пиковая яркость (авто)
Xiaomi 12X +111%
922 нит
Galaxy A14
437 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 152.7 мм 167.7 мм
Ширина 69.9 мм 78 мм
Толщина 8.16 мм 9.1 мм
Вес 176 граммов 201 грамм
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Розовый Черный, Серебристый, Зеленый, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Xiaomi 12X +11%
89.2%
Galaxy A14
80.2%

Производительность

Тестируем Xiaomi 12X и Samsung Galaxy A14 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 870 MediaTek Helio G80
Макс. частота 3200 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
Кэш L3 4 МБ 1 МБ
Размер транзистора 7 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 650 Mali-G52 MP2
Частота GPU 670 МГц 950 МГц
FLOPS ~1372 Гфлопс ~54.6 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Xiaomi 12X +170%
943
Galaxy A14
349
Geekbench 5 (многоядерный)
Xiaomi 12X +143%
3145
Galaxy A14
1293
AnTuTu Benchmark 9
Xiaomi 12X +359%
680130
Galaxy A14
148215
CPU 185270 40093
GPU 242268 24567
Memory 108952 38370
UX 148511 45318
Total score 680130 148215
3DMark Wild Life Performance
Xiaomi 12X +496%
4260
Galaxy A14
715
Пиковая температура корпуса 37.6 °C 40.8 °C
Stability 98% 98%
Graphics test 25 FPS 4 FPS
Graphics score 4260 715
PCMark 3.0
Xiaomi 12X
н/д
Galaxy A14
6158
Web score - 5294
Video editing - 4015
Photo editing - 9779
Data manipulation - 5208
Writing score - 8157
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти - 1800 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 eMMC 5.1
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 1024 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 (С обновлением до Android 13) Android 13
Оболочка UI MIUI 14 One UI Core 5.0
Размер системы из коробки 29.3 ГБ 17.3 ГБ

Батарея

Объем 4500 мАч 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 67 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (78% за 30 минут) Да (27% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:48 ч. 2:18 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 13:05 ч. -
Просмотр видео 16:44 ч. -
Игры 05:31 ч. -
Режим ожидания 104 ч. -
Общая автономность
Xiaomi 12X
35:28 ч.
Galaxy A14
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi 12X vs Samsung Galaxy A14
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800 8160 x 6120
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео До 24 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° -
Количество объективов 3 (50 МП + 13 МП + 5 МП) 3 (50 МП + 5 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.06", OmniVision OV13B10 (CMOS)
- 5 МП
- Апертура: f/2.2
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 13 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 4128 x 3096
Апертура f/2.4 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 0.7 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.1
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* - Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* - 7
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Xiaomi 12X
90.1 дБ
Galaxy A14 +1%
90.7 дБ

Другое

Класс Флагман Бюджетный
Дата выхода Декабрь 2021 года Февраль 2023 года
Дата начала продаж Декабрь 2021 года Март 2023 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 67 Вт Нет
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi 12X более удачной покупкой.

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