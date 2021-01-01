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Xiaomi 12X против Samsung Galaxy A22

Ксиаоми 12X
VS
Самсунг Галакси А22
Xiaomi 12X
Samsung Galaxy A22

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 декабря 2021 года Xiaomi 12X с экраном 6.28" и чипом Qualcomm Snapdragon 870, против 6.4-дюймового Samsung Galaxy A22, который имеет процессор MediaTek Helio G80 и вышел на 7 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi 12X
  • Показывает в 2.9 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 85% выше максимальная яркость экрана (1109 против 598 нит)
  • На 53% выше плотность пикселей (419 vs 274 PPI)
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Использует более быструю память LPDDR5
  • Возможность записи 4K-видео
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 870
  • Более новая ОС: Android 12 против 11
  • Поддержка функции eSIM
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy A22
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4500 мАч
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Xiaomi 12X
vs
Galaxy A22

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED Super AMOLED
Размер 6.28 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 419 точек на дюйм 274 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Нет
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 89.2% 84.3%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 140.9%
ШИМ (PWM) - 127 Гц
Время отклика - 6 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Xiaomi 12X +85%
1109 нит
Galaxy A22
598 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 152.7 мм 159.3 мм
Ширина 69.9 мм 73.6 мм
Толщина 8.16 мм 8.4 мм
Вес 176 граммов 186 граммов
Водонепроницаемость - Нет
Материал задней панели - Пластик
Материал рамки - Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Розовый Черный, Белый, Мятный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Xiaomi 12X +6%
89.2%
Galaxy A22
84.3%

Производительность

Тестируем Ксиаоми 12X и Самсунг Галакси А22 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 870 MediaTek Helio G80
Макс. частота 3200 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
Кэш L3 4 МБ -
Размер транзистора 7 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 650 Mali-G52 MP2
Частота GPU 675 МГц 1000 МГц
FLOPS ~1372 Гфлопс ~54.6 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти - 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 eMMC 5.1
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Xiaomi 12X +164%
998
Galaxy A22
378
Geekbench 5 (многоядерный)
Xiaomi 12X +144%
3376
Galaxy A22
1384
AnTuTu Benchmark 9
Xiaomi 12X +192%
670639
Galaxy A22
229922
CPU - 66952
GPU - 52483
Memory - 43515
UX - 66169
Total score 670639 229922
3DMark Wild Life Performance
Stability - 98%
Graphics test - 4 FPS
Graphics score - 683
PCMark 3.0 score - 6751
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 11
Оболочка UI MIUI 13 One UI Core 3.1
Размер системы из коробки - 18.1 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 67 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 17 минут) Да (23% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:40 ч. 2:20 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Xiaomi 12X
н/д
Galaxy A22
17:18 ч.
Время просмотра видео
Xiaomi 12X
н/д
Galaxy A22
18:15 ч.
Время разговора (3G)
Xiaomi 12X
н/д
Galaxy A22
31:40 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi 12X vs Samsung Galaxy A22
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео - Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка - 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° -
Количество объективов 3 (50 МП + 13 МП + 5 МП) 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/1.56"
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.06" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Sony IMX355 (CMOS)
Макро объектив - 5 МП
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 13 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 4128 x 3096
Апертура - f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 0.7 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5
Функции Bluetooth LE PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* - 7
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики - Моно
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Xiaomi 12X
н/д
Galaxy A22
80.1 дБ

Другое

Класс Флагман Бюджетный
Дата выхода Декабрь 2021 года Июнь 2021 года
Дата начала продаж Декабрь 2021 года Июнь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.52 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.59 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Гироскоп
- Акселерометр
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения лотка SIM-карт		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi 12X более удачной покупкой.

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