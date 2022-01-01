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Xiaomi 12X против Vivo iQOO 7

Ксиаоми 12X
VS
Виво iQOO 7
Xiaomi 12X
Vivo iQOO 7

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 декабря 2021 года Xiaomi 12X с экраном 6.28" и чипом Qualcomm Snapdragon 870, против 6.62-дюймового Vivo iQOO 7, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 888 и вышел на 12 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi 12X
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 4000 мАч
  • Смартфон на 1 год новее
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Весит на 33.5 грамма меньше
  • Лучше лежит в руке - корпус на 5.9 мм уже
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Vivo iQOO 7
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • На 0.34" большая диагональ экрана
  • Показывает на 17% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 888
  • На 19% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1111 и 935 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Xiaomi 12X
vs
iQOO 7

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.28 дюймов 6.62 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.8:9
Плотность пикселей 419 точек на дюйм 394 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 89.2% 86.6%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.6% -
ШИМ (PWM) 523 Гц -
Время отклика 1 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
Xiaomi 12X
919 нит
iQOO 7
н/д
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 152.7 мм 162.2 мм
Ширина 69.9 мм 75.8 мм
Толщина 8.16 мм 8.7 мм
Вес 176 граммов 209.5 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Синий, Розовый Серый, Белый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Xiaomi 12X +3%
89.2%
iQOO 7
86.6%

Производительность

Тестируем Ксиаоми 12X и Виво iQOO 7 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 870 Qualcomm Snapdragon 888
Макс. частота 3200 МГц 2840 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
Кэш L3 4 МБ 4 МБ
Размер транзистора 7 нанометров 5 нанометров
Графика Adreno 650 Adreno 660
Частота GPU 675 МГц 840 МГц
FLOPS ~1372 Гфлопс ~1720 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти - 2750 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Xiaomi 12X
935
iQOO 7 +19%
1111
Geekbench 5 (многоядерный)
Xiaomi 12X
3150
iQOO 7 +20%
3765
AnTuTu Benchmark 9
Xiaomi 12X
691545
iQOO 7 +17%
809599
CPU 182068 203950
GPU 244860 308200
Memory 124404 140936
UX 145738 157377
Total score 691545 809599
3DMark Wild Life Performance
Xiaomi 12X
4237
iQOO 7 +34%
5685
Stability 99% 99%
Graphics test 25 FPS 34 FPS
Graphics score 4237 5685
PCMark 3.0 score - 13893
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 11
Оболочка UI MIUI 13 OriginOS
Размер системы из коробки 29.3 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 67 Вт 120 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (78% за 30 минут) Да (100% за 15 минут)
Время полной зарядки 0:48 ч. 0:15 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 13:05 ч. -
Просмотр видео 16:44 ч. -
Игры 05:31 ч. -
Режим ожидания 104 ч. -
Общая автономность
Xiaomi 12X
35:28 ч.
iQOO 7
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi 12X vs Vivo iQOO 7
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800 8000 x 6000
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° 120°
Количество объективов 3 (50 МП + 13 МП + 5 МП) 3 (48 МП + 13 МП + 13 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX598 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 13 МП
- Апертура: f/2.5
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Samsung S5K3L6 (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.06", OmniVision OV13B10 (CMOS)
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 16 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 4608 x 3456
Апертура f/2.4 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 0.7 микрон 1 микрон
Тип сенсора CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3" 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.2
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* - Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* - 22
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Xiaomi 12X
90.1 дБ
iQOO 7
н/д

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Декабрь 2021 года Январь 2021 года
Дата начала продаж Декабрь 2021 года Январь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения лотка SIM-карт
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, программное обеспечение, автономность, корпус и звук - выбирайте Xiaomi 12X, а если производительность – то Vivo iQOO 7.

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