Xiaomi 12X против Vivo X80 Pro
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 декабря 2021 года Xiaomi 12X с экраном 6.28" и чипом Qualcomm Snapdragon 870, против 6.78-дюймового Vivo X80 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 и вышел на 4 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi 12X
- Весит на 43 грамма меньше
- Лучше лежит в руке - корпус на 5.4 мм уже
Причины выбрать Vivo X80 Pro
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Камера имеет оптический зум 5x
- На 62% выше максимальная яркость экрана (1493 против 919 нит)
- Показывает на 44% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Поддержка беспроводной зарядки на 50 Вт
- Более современная версия Bluetooth (v5.2)
- На 0.5" большая диагональ экрана
- Более новая ОС: Android 12 против 11
- На 23% выше плотность пикселей (517 vs 419 PPI)
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
91
99
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
73
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
82
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
74
86
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
88
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
80
88
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|AMOLED
|AMOLED
|Размер
|6.28 дюймов
|6.78 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1440 x 3200 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|419 точек на дюйм
|517 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|120 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Gorilla Glass Victus
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|89.2%
|89.9%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
|Цветовой охват sRGB
|98.6%
|-
|ШИМ (PWM)
|523 Гц
|-
|Время отклика
|1 мс
|-
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|-
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|152.7 мм
|164.6 мм
|Ширина
|69.9 мм
|75.3 мм
|Толщина
|8.16 мм
|9.1 мм
|Вес
|176 граммов
|219 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|-
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Синий, Розовый
|Черный, Синий, Оранжевый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 870
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
|Макс. частота
|3200 МГц
|3000 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2
|Кэш L3
|4 МБ
|4 МБ
|Размер транзистора
|7 нанометров
|4 нанометра
|Графика
|Adreno 650
|Adreno 730
|Частота GPU
|675 МГц
|818 МГц
|FLOPS
|~1372 Гфлопс
|~2236 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|8, 12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5
|Количество каналов
|2
|-
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
935
X80 Pro +28%
1201
Geekbench 5 (многоядерный)
3150
X80 Pro +6%
3326
|CPU
|182068
|224784
|GPU
|244860
|437220
|Memory
|124404
|163013
|UX
|145738
|169925
|Total score
|691545
|993078
|Stability
|99%
|-
|Graphics test
|25 FPS
|-
|Graphics score
|4237
|-
Рейтинг телефонов в AnTuTu (#97 и #9)
Источники: 3DMark [3]
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Android 12
|Оболочка UI
|MIUI 13
|Funtouch OS 12
|Размер системы из коробки
|29.3 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|4500 мАч
|4700 мАч
|Мощность зарядки
|67 Вт
|80 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да (50 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Да
|Быстрая зарядка
|Да (78% за 30 минут)
|Да
|Время полной зарядки
|0:48 ч.
|-
|Веб-серфинг
|13:05 ч.
|-
|Просмотр видео
|16:44 ч.
|-
|Игры
|05:31 ч.
|-
|Режим ожидания
|104 ч.
|-
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8700 x 5800
|8700 x 5800
|Зум
|Цифровой
|Оптический, 5x
|Вспышка
|Dual LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|До 24 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|-
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|114°
|Количество объективов
|3 (50 МП + 13 МП + 5 МП)
|4 (50 МП + 8 МП + 12 МП + 48 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|- 50 МП
- Апертура: f/1.6
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.3", Samsung GNV (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|-
|- 8 МП
- Апертура: f/3.4
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.4", Hynix HI-847 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.06", OmniVision OV13B10 (CMOS)
|- 48 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX663 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Макро объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|6528 x 4896
|6528 x 4896
|Апертура
|f/2.4
|f/2.5
|Фокусное расстояние
|26 мм
|-
|Размер пикселя
|0.7 микрон
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|ISOCELL CMOS
|Размер сенсора
|1/3"
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 60 FPS
|2160p (4K) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|3.2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Да
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|-
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|-
|20
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|-
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|-
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Декабрь 2021 года
|Апрель 2022 года
|Дата начала продаж
|Декабрь 2021 года
|Апрель 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения лотка SIM-карт
- Чехол
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения слота SIM-карт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Vivo X80 Pro более удачной покупкой.
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