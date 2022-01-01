Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 декабря 2021 года Xiaomi 12X с экраном 6.28" и чипом Qualcomm Snapdragon 870, против 6.78-дюймового Vivo X80 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 и вышел на 4 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.