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Xiaomi 13 Lite против Apple iPhone 13 mini

Ксиаоми 13 Лайт
VS
Эпл Айфон 13 мини
Xiaomi 13 Lite
Apple iPhone 13 mini

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 февраля 2023 года Xiaomi 13 Lite с экраном 6.55" и чипом Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, против 5.4-дюймового Apple iPhone 13 mini, который имеет процессор Apple A15 Bionic и вышел на 18 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi 13 Lite
  • Комплектуется на 2094 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 2406 мАч
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 1.15" большая диагональ экрана
  • Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 8 ГБ против 4 ГБ
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Apple iPhone 13 mini
  • Показывает на 38% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка беспроводной зарядки на 7.5 Вт
  • Стабилизация изображения
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Xiaomi
  • На 18% выше плотность пикселей (476 vs 402 PPI)
  • Лучше лежит в руке - корпус на 8.5 мм уже
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
13 Lite
vs
iPhone 13 mini

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.55 дюймов 5.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 402 точек на дюйм 476 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 500 нит 800 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1000 нит 1200 нит
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Ceramic Shield
Соотношение экрана к корпусу 89.5% 85.1%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.7%
ШИМ (PWM) - 510 Гц
Время отклика - 4.8 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
13 Lite
н/д
iPhone 13 mini
843 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 159.2 мм 131.5 мм
Ширина 72.7 мм 64.2 мм
Толщина 7.23 мм 7.65 мм
Вес 171 грамм 141 грамм
Водонепроницаемость IP53 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Розовый, Черный, Синий Розовый, Синий, Черный, Белый, Красный, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Нет
Соотношение экрана к корпусу
13 Lite +5%
89.5%
iPhone 13 mini
85.1%

Производительность

Тестируем Ксиаоми 13 Лайт и Эпл Айфон 13 мини в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Apple A15 Bionic
Макс. частота 2400 МГц 3200 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.36 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Cortex-A710		 - 4 ядра по 2.02 ГГц: Blizzard
- 2 ядра по 3.24 ГГц: Avalanche
Размер транзистора 4 нанометра 5 нанометров
Графика Adreno 644 Apple GPU
Частота GPU - 1200 МГц

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
13 Lite
799
iPhone 13 mini +115%
1719
Geekbench 5 (многоядерный)
13 Lite
2925
iPhone 13 mini +60%
4669
AnTuTu Benchmark 9
13 Lite
564682
iPhone 13 mini +38%
778369
CPU - 193760
GPU - 347737
Memory - 108337
UX - 131541
Total score 564682 778369
3DMark Wild Life Performance
13 Lite
н/д
iPhone 13 mini
8914
Stability - 77%
Graphics test - 53 FPS
Graphics score - 8914
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти - 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 NVMe
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 iOS 15 (С обновлением до iOS 16.2)
Оболочка UI MIUI 14 -
Размер системы из коробки - 12 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 2406 мАч
Мощность зарядки 67 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 14 минут) Да (61% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:49 ч. 1:24 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 10:48 ч.
Просмотр видео - 11:55 ч.
Игры - 05:14 ч.
Режим ожидания - 124 ч.
Общая автономность
13 Lite
н/д
iPhone 13 mini
32:15 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi 13 Lite vs Apple iPhone 13 mini
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 4032 x 3024
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 119° 120°
Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.7 микрон
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Sony IMX376 (Exmor-RS CMOS)
- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/3.4", Sony IMX372 (Exmor-RS CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Apple iPhone 13 mini от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 12 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 4032 x 3024
Апертура - f/2.2
Фокусное расстояние - 23 мм
Тип сенсора - Exmor-RS CMOS
Размер сенсора - 1/3.6"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C -
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 18 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
13 Lite
н/д
iPhone 13 mini
87.7 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Февраль 2023 года Сентябрь 2021 года
Дата начала продаж Март 2023 года Сентябрь 2021 года
Наличие на рынке Ожидается Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.97 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.98 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Защитный чехол		 - Смартфон
- Кабель Lightning
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 13 mini более удачной покупкой.

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