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Xiaomi 13 Lite против Oppo Reno 10 Pro Plus 5G

71 из 100
Xiaomi 13 Lite
VS
81 из 100
Oppo Reno 10 Pro Plus 5G
Xiaomi 13 Lite
Oppo Reno 10 Pro Plus 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 февраля 2023 года Xiaomi 13 Lite с экраном 6.55" и чипом Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, против 6.74-дюймового Oppo Reno 10 Pro Plus 5G, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 и вышел на 3 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi 13 Lite
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • Весит на 23 грамма меньше
  • Поддержка функции eSIM
Причины выбрать Oppo Reno 10 Pro Plus 5G
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Стабилизация изображения
  • Поддерживает более мощную зарядку (100W vs 67W)
  • Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
  • Стерео динамики
  • На 12% выше плотность пикселей (450 vs 402 PPI)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
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Итоговая оценка
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
13 Lite
vs
Reno 10 Pro Plus 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.55 дюймов 6.74 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1240 x 2772 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 402 точек на дюйм 450 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет -
Макс. заявленная яркость 500 нит 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1000 нит 1400 нит
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 89.5% 90.6%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 97.8% -
ШИМ (PWM) 120 Гц -
Время отклика 1 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Реальная пиковая яркость (авто)
13 Lite
930 нит
Reno 10 Pro Plus 5G
н/д
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 159.2 мм 162.9 мм
Ширина 72.7 мм 74 мм
Толщина 7.23 мм 8.28 мм
Вес 171 грамм 194 грамма
Водонепроницаемость IP53 Нет
Система охлаждения Испарительная камера -
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Розовый Серый, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
13 Lite
89.5%
Reno 10 Pro Plus 5G +1%
90.6%

Производительность

Тестируем Xiaomi 13 Lite и Oppo Reno 10 Pro Plus 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
Макс. частота 2400 МГц 3200 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.36 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Cortex-A710		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 - 6 МБ
Размер транзистора 4 нанометра 4 нанометра
Графика Adreno 644 Adreno 730
Частота GPU - 900 МГц
FLOPS ~1014 Гфлопс ~2765 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
13 Lite
2910
Reno 10 Pro Plus 5G +26%
3656
AnTuTu Benchmark 9
CPU 163685 -
GPU 178953 -
Memory 104138 -
UX 129403 -
Total score 574141 -
3DMark Wild Life Performance
Пиковая температура корпуса 37.7 °C -
Stability 99% -
Graphics test 18 FPS -
Graphics score 3094 -
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 12, 16 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц 3200 МГц
Количество каналов 2 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 (С обновлением до Android 13) Android 13
Оболочка UI MIUI 14 ColorOS 13.1
Размер системы из коробки 33.1 ГБ -

Батарея

Объем 4500 мАч 4700 мАч
Макс. мощность зарядки 67 Вт 100 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Да
Быстрая зарядка Да (83% за 30 минут) Да
Время полной зарядки 0:42 ч. -
Тесты автономности
Веб-серфинг 10:15 ч. -
Просмотр видео 14:39 ч. -
Игры 05:33 ч. -
Режим ожидания 101 ч. -
Общая автономность
13 Lite
31:05 ч.
Reno 10 Pro Plus 5G
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi 13 Lite vs Oppo Reno 10 Pro Plus 5G
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 -
Зум Цифровой Оптический, 3x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119° 112°
Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (50 МП + 64 МП + 8 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX890 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 64 МП
- Апертура: f/2.5
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2", Omnivision OV64B (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Sony IMX376 (Exmor-RS CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896 6528 x 3680
Апертура f/2.4 f/2.4
Фокусное расстояние - 22 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/2.74" 1/2.74"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/6/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.3
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 18 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да -
Тесты динамиков
Максимальная громкость
13 Lite
91.6 дБ
Reno 10 Pro Plus 5G
н/д

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Февраль 2023 года Май 2023 года
Дата начала продаж Март 2023 года Июль 2023 года
Наличие на рынке Доступен Ожидается
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 67 Вт Да, 100 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oppo Reno 10 Pro Plus 5G более удачной покупкой.

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