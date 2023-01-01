Xiaomi 13 Lite против Samsung Galaxy S22
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 февраля 2023 года Xiaomi 13 Lite с экраном 6.55" и чипом Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, против 6.1-дюймового Samsung Galaxy S22, который имеет процессор Exynos 2200 и вышел на 13 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi 13 Lite
- Комплектуется на 800 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 3700 мАч
- На 0.45" большая диагональ экрана
- Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy S22
- Камера имеет оптический зум 3x
- Показывает на 62% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
- Стабилизация изображения
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Использует более быструю память LPDDR5
- Более новая ОС: Android 13 против 12
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
89
88
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
56
77
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
80
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
64
80
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
83
89
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
71
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|AMOLED
|Dynamic AMOLED
|Размер
|6.55 дюймов
|6.1 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|402 точек на дюйм
|425 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|120 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Да
|Макс. заявленная яркость
|500 нит
|780 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1000 нит
|1300 нит
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Gorilla Glass Victus Plus
|Соотношение экрана к корпусу
|89.5%
|87.4%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
| - DCI-P3
- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|-
|99.3%
|ШИМ (PWM)
|-
|239 Гц
|Время отклика
|-
|10 мс
|Контрастность
|-
|∞ Бесконечная
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|159.2 мм
|146 мм
|Ширина
|72.7 мм
|70.6 мм
|Толщина
|7.23 мм
|7.6 мм
|Вес
|171 грамм
|167 граммов
|Водонепроницаемость
|IP53
|IP68
|Система охлаждения
|-
|Испарительная камера
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Розовый, Черный, Синий
|Чёрный фантом, Графитовый, Бежевый , Голубой, Фиолетовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1
|Samsung Exynos 2200
|Макс. частота
|2400 МГц
|2800 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.36 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Cortex-A710
|- 4 ядра по 1.82 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.52 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 2.8 ГГц: Cortex-X2
|Размер транзистора
|4 нанометра
|4 нанометра
|Графика
|Adreno 644
|Samsung Xclipse 920
|Частота GPU
|-
|1300 МГц
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
799
Galaxy S22 +46%
1168
Geekbench 5 (многоядерный)
2925
Galaxy S22 +23%
3601
|CPU
|-
|227100
|GPU
|-
|383658
|Memory
|-
|149592
|UX
|-
|160666
|Total score
|564682
|914692
|Stability
|-
|60%
|Graphics test
|-
|39 FPS
|Graphics score
|-
|6532
|PCMark 3.0 score
|-
|12459
Источники: 3DMark [3]
Память
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR5
|Количество каналов
|2
|4
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
|Android 12 (С обновлением до Android 13)
|Оболочка UI
|MIUI 14
|One UI 5.1
|Размер системы из коробки
|-
|30.2 ГБ
Батарея
|Объем
|4500 мАч
|3700 мАч
|Мощность зарядки
|67 Вт
|25 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да (15 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Да (беспроводная)
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 14 минут)
|Да (63% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|0:49 ч.
|1:03 ч.
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8192 x 6144
|8160 x 6120
|Зум
|Цифровой
|Оптический, 3x
|Вспышка
|Dual LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|До 24 кадров/c
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|119°
|120°
|Количество объективов
|3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
|3 (50 МП + 10 МП + 12 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Samsung GN5 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|-
|- 10 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 70 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.94", Sony IMX772 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Sony IMX376 (Exmor-RS CMOS)
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX713 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|-
|Примеры фото Samsung Galaxy S22 от DxOMark
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|10 мегапикселей
|Разрешение фото
|6528 x 4896
|3872 x 2592
|Апертура
|-
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|-
|26 мм
|Размер пикселя
|-
|1.22 микрон
|Тип сенсора
|-
|CMOS
|Размер сенсора
|-
|1/3.24"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 60 FPS
|2160p (4K) при 60 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
119
Качество видео
116
Итоговая оценка камеры
120
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|3.2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Да
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|18
|20
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Дата выхода
|Февраль 2023 года
|Февраль 2022 года
|Дата начала продаж
|Март 2023 года
|Март 2022 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Защитный чехол
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S22 более удачной покупкой.
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