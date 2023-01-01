Главная > Сравнение смартфонов > 13 Lite vs Galaxy S22 – что лучше выбрать?

Xiaomi 13 Lite против Samsung Galaxy S22

Ксиаоми 13 Лайт
VS
Самсунг Галакси С22
Xiaomi 13 Lite
Samsung Galaxy S22

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 февраля 2023 года Xiaomi 13 Lite с экраном 6.55" и чипом Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, против 6.1-дюймового Samsung Galaxy S22, который имеет процессор Exynos 2200 и вышел на 13 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi 13 Lite
  • Комплектуется на 800 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 3700 мАч
  • На 0.45" большая диагональ экрана
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy S22
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Показывает на 62% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
  • Стабилизация изображения
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Использует более быструю память LPDDR5
  • Более новая ОС: Android 13 против 12
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
13 Lite
vs
Galaxy S22

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED Dynamic AMOLED
Размер 6.55 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 402 точек на дюйм 425 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Да
Макс. заявленная яркость 500 нит 780 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1000 нит 1300 нит
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Gorilla Glass Victus Plus
Соотношение экрана к корпусу 89.5% 87.4%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.3%
ШИМ (PWM) - 239 Гц
Время отклика - 10 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
13 Lite
н/д
Galaxy S22
856 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 159.2 мм 146 мм
Ширина 72.7 мм 70.6 мм
Толщина 7.23 мм 7.6 мм
Вес 171 грамм 167 граммов
Водонепроницаемость IP53 IP68
Система охлаждения - Испарительная камера
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Розовый, Черный, Синий Чёрный фантом, Графитовый, Бежевый , Голубой, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
13 Lite +2%
89.5%
Galaxy S22
87.4%

Производительность

Тестируем Ксиаоми 13 Лайт и Самсунг Галакси С22 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Samsung Exynos 2200
Макс. частота 2400 МГц 2800 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.36 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Cortex-A710		 - 4 ядра по 1.82 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.52 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 2.8 ГГц: Cortex-X2
Размер транзистора 4 нанометра 4 нанометра
Графика Adreno 644 Samsung Xclipse 920
Частота GPU - 1300 МГц

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
13 Lite
799
Galaxy S22 +46%
1168
Geekbench 5 (многоядерный)
13 Lite
2925
Galaxy S22 +23%
3601
AnTuTu Benchmark 9
13 Lite
564682
Galaxy S22 +62%
914692
CPU - 227100
GPU - 383658
Memory - 149592
UX - 160666
Total score 564682 914692
3DMark Wild Life Performance
13 Lite
н/д
Galaxy S22
6532
Stability - 60%
Graphics test - 39 FPS
Graphics score - 6532
PCMark 3.0 score - 12459
Источники: 3DMark [3]
Добавить ваш результат теста AnTuTu

Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Количество каналов 2 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 12 (С обновлением до Android 13)
Оболочка UI MIUI 14 One UI 5.1
Размер системы из коробки - 30.2 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 3700 мАч
Мощность зарядки 67 Вт 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (50% за 14 минут) Да (63% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:49 ч. 1:03 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi 13 Lite vs Samsung Galaxy S22
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 8160 x 6120
Зум Цифровой Оптический, 3x
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет До 24 кадров/c
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119° 120°
Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (50 МП + 10 МП + 12 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Samsung GN5 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 10 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 70 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.94", Sony IMX772 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Sony IMX376 (Exmor-RS CMOS)
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX713 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Samsung Galaxy S22 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 10 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 3872 x 2592
Апертура - f/2.2
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя - 1.22 микрон
Тип сенсора - CMOS
Размер сенсора - 1/3.24"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
13 Lite
н/д
Galaxy S22
119
Качество видео
13 Lite
н/д
Galaxy S22
116
Итоговая оценка камеры
13 Lite
н/д
Galaxy S22
120

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 18 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
13 Lite
н/д
Galaxy S22
89.5 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Февраль 2023 года Февраль 2022 года
Дата начала продаж Март 2023 года Март 2022 года
Наличие на рынке Ожидается Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Защитный чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S22 более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
1 (100%)
Всего проголосовало: 1

Сравнения с конкурентами

1. 13 Lite vs iPhone 13
2. 13 Lite vs iPhone 13 mini
3. 13 Lite vs 12 Lite
4. 13 Lite vs Xiaomi 13
5. 13 Lite vs Galaxy A54 5G
6. Galaxy S22 vs Galaxy S20 FE
7. Galaxy S22 vs Galaxy S21 FE 5G
8. Galaxy S22 vs Galaxy A53 5G
9. Galaxy S22 vs Galaxy A13 5G
10. Galaxy S22 vs Pixel 6a
Сравнить другие смартфоны (1000+)

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры