Главная > Сравнение смартфонов > 13 Pro vs iPhone 11 Pro Max – что лучше выбрать?

Xiaomi 13 Pro против Apple iPhone 11 Pro Max

88 из 100
Xiaomi 13 Pro
VS
67 из 100
Apple iPhone 11 Pro Max
Xiaomi 13 Pro
Apple iPhone 11 Pro Max

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 декабря 2022 года Xiaomi 13 Pro с экраном 6.73" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, против 6.5-дюймового Apple iPhone 11 Pro Max, который имеет процессор Apple A13 Bionic и вышел на 40 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi 13 Pro
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Поддерживает более мощную зарядку (120W vs 18W)
  • Показывает в 2 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Комплектуется на 851 мАч более емким аккумулятором – 4820 против 3969 мАч
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • Современный порт USB Type-C
  • На 59% выше максимальная яркость экрана (1246 против 786 нит)
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 7
  • Камера имеет оптический зум 3.2x
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Запись замедленной съемки в 1920 FPS
  • Смартфон на 3 года и 4 месяца новее
Причины выбрать Apple iPhone 11 Pro Max
  • На 8% лучшая автономность (36:48 vs 33:57 часов)
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Xiaomi
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Вы можете выбрать важность каждого параметра, чтобы более точного определить какой смартфон лучше подойдет конкретно под ваши потребности.
Персонализировать оценку
Функция
Важность (Вес)
Экран:
Камера:
Производительность:
Игры:
Автономность:
Коммуникации:
Чем выше важность, тем больше она повлияет на итоговую оценку NanoReview.

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
VS

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
13 Pro
vs
iPhone 11 Pro Max

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED OLED
Размер 6.73 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1440 x 3200 пикселей 1242 x 2688 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 522 точек на дюйм 458 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Адаптивная частота обновления Да Нет
Макс. заявленная яркость 500 нит 800 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1900 нит -
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 89.6% 83.7%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.2% 99.6%
ШИМ (PWM) 120 Гц 245 Гц
Время отклика 2 мс 4.9 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
13 Pro +59%
1246 нит
iPhone 11 Pro Max
786 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 162.9 мм 158 мм
Ширина 74.6 мм 77.8 мм
Толщина 8.38 мм 8.1 мм
Вес 229 граммов 226 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP68
Система охлаждения Испарительная камера -
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Белый, Черный, Синий, Зеленый Серебристый, Золотистый, Серий, Темно-серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Нет
Соотношение экрана к корпусу
13 Pro +7%
89.6%
iPhone 11 Pro Max
83.7%

Производительность

Тестируем Xiaomi 13 Pro и Apple iPhone 11 Pro Max в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Apple A13 Bionic
Макс. частота 3200 МГц 2650 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 2 + 2 + 3) 6 (2 + 4)
Архитектура - 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3		 - 4 ядра по 1.6 ГГц: Thunder
- 2 ядра по 2.65 ГГц: Lightning
Кэш L3 8 МБ -
Размер транзистора 4 нанометра 7 нанометров
Графика Adreno 740 Apple A13 Bionic GPU
Частота GPU 680 МГц -
FLOPS ~3481 Гфлопс ~736 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
13 Pro +13%
1485
iPhone 11 Pro Max
1315
Geekbench 5 (многоядерный)
13 Pro +49%
5070
iPhone 11 Pro Max
3396
AnTuTu Benchmark 9
13 Pro +96%
1242118
iPhone 11 Pro Max
633245
CPU 253403 152251
GPU 565133 259958
Memory 228276 105767
UX 197160 117748
Total score 1242118 633245
3DMark Wild Life Performance
13 Pro +71%
12742
iPhone 11 Pro Max
7459
Пиковая температура корпуса 36 °C 44.9 °C
Stability 79% 79%
Graphics test 76 FPS 44 FPS
Graphics score 12742 7459
Источники: 3DMark [3], [4]
Добавить ваш результат теста AnTuTu

Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR5X LPDDR4X
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ 64, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 4.0 NVMe
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 iOS 13 (С обновлением до iOS 16.4)
Оболочка UI MIUI 14 -
Размер системы из коробки 32 ГБ -

Батарея

Объем 4820 мАч 3969 мАч
Макс. мощность зарядки 120 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (50 Вт) Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Да Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 9 минут) Да (48% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:22 ч. 1:57 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 11:49 ч. 11:56 ч.
Просмотр видео 17:34 ч. 16:42 ч.
Игры 04:38 ч. 07:08 ч.
Режим ожидания 99 ч. 124 ч.
Общая автономность
13 Pro
33:57 ч.
iPhone 11 Pro Max +8%
36:48 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi 13 Pro vs Apple iPhone 11 Pro Max
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 4032 x 3024
Зум Оптический, 3.2x Оптический, 2x
Вспышка Dual LED Quad LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 1920 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 115° 120°
Количество объективов 3 (50.3 МП + 50 МП + 50 МП) 3 (12 МП + 12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 50.3 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1.6 микрон
- Сенсор: 1/1", Sony IMX989 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight Camera (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 50 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 75 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 14 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Xiaomi 13 Pro от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 12 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 4032 x 3024
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние 22 мм -
Размер пикселя 0.7 микрон -
Тип сенсора PureCel BSI CMOS
Размер сенсора 1/3.2" 1/3.6"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
13 Pro +10%
136
iPhone 11 Pro Max
124
Качество видео
13 Pro +26%
129
iPhone 11 Pro Max
102
Итоговая оценка камеры
13 Pro +16%
136
iPhone 11 Pro Max
117

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.3 5
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 18
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
13 Pro +3%
88.5 дБ
iPhone 11 Pro Max
85.8 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Декабрь 2022 года Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Декабрь 2022 года Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.95 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Зарядное устройство из коробки Да, 120 Вт -
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi 13 Pro более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
6 (85.7%)
1 (14.3%)
Всего проголосовало: 7

Сравнения с конкурентами

1. Apple iPhone 13 Pro Max и Apple iPhone 11 Pro Max
2. Google Pixel 7 Pro и Apple iPhone 11 Pro Max
3. Google Pixel 6 Pro и Apple iPhone 11 Pro Max
4. Apple iPhone 14 Plus и Apple iPhone 11 Pro Max
5. Apple iPhone 13 и Apple iPhone 11 Pro Max
6. Apple iPhone 12 и Apple iPhone 11 Pro Max
7. Apple iPhone 14 Pro Max и Apple iPhone 11 Pro Max
8. Apple iPhone 12 mini и Apple iPhone 11 Pro Max
9. Xiaomi 13 Ultra и Xiaomi 13 Pro
10. Oppo Find X6 Pro и Xiaomi 13 Pro
Сравнить другие смартфоны (1100+)

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры