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Xiaomi 13 Pro против Apple iPhone XR

88 из 100
Xiaomi 13 Pro
VS
56 из 100
Apple iPhone XR
Xiaomi 13 Pro
Apple iPhone XR

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 декабря 2022 года Xiaomi 13 Pro с экраном 6.73" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, против 6.1-дюймового Apple iPhone XR, который имеет процессор Apple A12 Bionic и вышел на 52 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi 13 Pro
  • Показывает в 2.5 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Камера имеет оптический зум 3.2x
  • Поддерживает более мощную зарядку (120W vs 15W)
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Комплектуется на 1878 мАч более емким аккумулятором – 4820 против 2942 мАч
  • На 0.63" большая диагональ экрана
  • На 95% выше максимальная яркость экрана (1246 против 639 нит)
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • На 60% выше плотность пикселей (522 vs 326 PPI)
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 7
  • Современный порт USB Type-C
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Тонкие рамки – на 10.6% выше полезная площадь экрана
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
Причины выбрать Apple iPhone XR
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Xiaomi
  • Весит на 35 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
13 Pro
vs
iPhone XR

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED IPS LCD
Размер 6.73 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1440 x 3200 пикселей 828 x 1792 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 522 точек на дюйм 326 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Адаптивная частота обновления Да Нет
Макс. заявленная яркость 500 нит 625 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1900 нит -
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 89.6% 79%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.2% 100%
ШИМ (PWM) 120 Гц Не обнаружено
Время отклика 2 мс 32.8 мс
Контрастность ∞ Бесконечная 1920:1
Реальная пиковая яркость (авто)
13 Pro +95%
1246 нит
iPhone XR
639 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 162.9 мм 150.9 мм
Ширина 74.6 мм 75.7 мм
Толщина 8.38 мм 8.3 мм
Вес 229 граммов 194 грамма
Водонепроницаемость IP68 IP67
Система охлаждения Испарительная камера -
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Белый, Черный, Синий, Зеленый Белый, Черный, Синий, Красный, Оранжевый, Желтый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Нет
Соотношение экрана к корпусу
13 Pro +13%
89.6%
iPhone XR
79%

Производительность

Тестируем Xiaomi 13 Pro и Apple iPhone XR в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Apple A12 Bionic
Макс. частота 3200 МГц 2490 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 2 + 2 + 3) 6 (2 + 4)
Архитектура - 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3		 - 4 ядра по 1.6 ГГц: Tempest
- 2 ядра по 2.49 ГГц: Vortex
Кэш L3 8 МБ -
Размер транзистора 4 нанометра 7 нанометров
Графика Adreno 740 Apple A12 Bionic GPU
Частота GPU 680 МГц 1100 МГц
FLOPS ~3481 Гфлопс ~560 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
13 Pro +34%
1485
iPhone XR
1108
Geekbench 5 (многоядерный)
13 Pro +131%
5070
iPhone XR
2198
AnTuTu Benchmark 9
13 Pro +146%
1242118
iPhone XR
504133
CPU 253403 142806
GPU 565133 178961
Memory 228276 79246
UX 197160 104785
Total score 1242118 504133
3DMark Wild Life Performance
13 Pro +144%
12742
iPhone XR
5222
Пиковая температура корпуса 36 °C 42.6 °C
Stability 79% 69%
Graphics test 76 FPS 31 FPS
Graphics score 12742 5222
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR5X LPDDR4X
Частота памяти - 2133 МГц
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 4.0 NVMe
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 iOS 12 (С обновлением до iOS 16.4)
Оболочка UI MIUI 14 -
Размер системы из коробки 32 ГБ 11.1 ГБ

Батарея

Объем 4820 мАч 2942 мАч
Макс. мощность зарядки 120 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (50 Вт) Да, Qi (10 Вт)
Реверсивная зарядка Да Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 9 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:22 ч. 1:43 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 11:49 ч. 11:16 ч.
Просмотр видео 17:34 ч. 12:45 ч.
Игры 04:38 ч. 05:10 ч.
Режим ожидания 99 ч. 123 ч.
Общая автономность
13 Pro +3%
33:57 ч.
iPhone XR
33:02 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi 13 Pro vs Apple iPhone XR
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 4032 x 3024
Зум Оптический, 3.2x Цифровой
Вспышка Dual LED Quad LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 1920 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 115° -
Количество объективов 3 (50.3 МП + 50 МП + 50 МП) 1 (12 МП)
Основной объектив - 50.3 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1.6 микрон
- Сенсор: 1/1", Sony IMX989 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight X (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 50 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 75 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 14 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Xiaomi 13 Pro от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 7 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 3088 x 2316
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние 22 мм 32 мм
Размер пикселя 0.7 микрон -
Тип сенсора PureCel CMOS
Размер сенсора 1/3.2" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
13 Pro +32%
136
iPhone XR
103
Качество видео
13 Pro +34%
129
iPhone XR
96
Итоговая оценка камеры
13 Pro +35%
136
iPhone XR
101

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.3 5
Функции Bluetooth LE SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 12
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
13 Pro +1%
88.5 дБ
iPhone XR
87.3 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Декабрь 2022 года Сентябрь 2018 года
Дата начала продаж Декабрь 2022 года Октябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.99 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Зарядное устройство из коробки Да, 120 Вт -
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi 13 Pro более удачной покупкой.

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