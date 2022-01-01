Главная > Сравнение смартфонов > 13 Pro vs Pixel 7 – что лучше выбрать?

Xiaomi 13 Pro против Google Pixel 7

Ксиаоми 13 Pro
VS
Гугл Пиксель 7
Xiaomi 13 Pro
Google Pixel 7

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 декабря 2022 года Xiaomi 13 Pro с экраном 6.73" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, против 6.3-дюймового Google Pixel 7, который имеет процессор Google Tensor G2 и вышел на 2 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi 13 Pro
  • Камера имеет оптический зум 3.2x
  • Показывает на 63% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 25% выше плотность пикселей (522 vs 416 PPI)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • На 0.43" большая диагональ экрана
  • Запись замедленной съемки в 1920 FPS
  • Комплектуется на 465 мАч более емким аккумулятором – 4820 против 4355 мАч
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Google Pixel 7
  • Весит на 32 грамма меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
13 Pro
98
Pixel 7
86
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
13 Pro
97
Pixel 7
71
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
13 Pro
91
Pixel 7
76
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
13 Pro
82
Pixel 7
73
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
13 Pro
87
Pixel 7
85
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
13 Pro
88
Pixel 7
77

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
13 Pro
vs
Pixel 7

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED AMOLED
Размер 6.73 дюймов 6.3 дюймов
Разрешение 1440 x 3200 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 522 точек на дюйм 416 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 90 Гц
Макс. заявленная яркость 500 нит 450 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1900 нит 1000 нит
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 89.6% 84.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 98.5%
ШИМ (PWM) - 360 Гц
Время отклика - 3 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
13 Pro
н/д
Pixel 7
969 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 162.9 мм 155.6 мм
Ширина 74.6 мм 73.2 мм
Толщина 8.4 мм 8.7 мм
Вес 229 граммов 197 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Синий, Белый, Мятный Черный, Белый, Желтый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
13 Pro +6%
89.6%
Pixel 7
84.9%

Производительность

Тестируем Ксиаоми 13 Pro и Гугл Пиксель 7 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Google Tensor G2
Макс. частота 3200 МГц 2850 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 4 + 3) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 4 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.35 ГГц: Cortex-A78
- 2 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-X1
Кэш L3 8 МБ 4 МБ
Размер транзистора 4 нанометра 5 нанометров
Графика Adreno 740 Mali-G710 MP7
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5X LPDDR5
Частота памяти - 3200 МГц
Количество каналов 4 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 4.0 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
13 Pro +43%
1490
Pixel 7
1042
Geekbench 5 (многоядерный)
13 Pro +62%
5304
Pixel 7
3273
AnTuTu Benchmark 9
13 Pro +63%
1216523
Pixel 7
745953
CPU - 203616
GPU - 295372
Memory - 108654
UX - 142235
Total score 1216523 745953
3DMark Wild Life Performance
13 Pro
н/д
Pixel 7
6508
Stability - 61%
Graphics test - 38 FPS
Graphics score - 6508
PCMark 3.0 score - 10598
Источники: 3DMark [3]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 13
Оболочка UI MIUI 14 Stock Android
Размер системы из коробки - 14 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4820 мАч 4355 мАч
Мощность зарядки 120 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (50 Вт) Да (20 Вт)
Реверсивная зарядка Да Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (50% за 9 минут) Да (48% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:21 ч. 1:40 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 10:13 ч.
Просмотр видео - 16:16 ч.
Игры - 05:26 ч.
Режим ожидания - 73 ч.
Общая автономность
13 Pro
н/д
Pixel 7
29:08 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi 13 Pro vs Google Pixel 7
Основная камера
Матрица 50.3 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото - 8192 x 6144
Зум Оптический, 3.2x Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 1920 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 115° 114°
Количество объективов 3 (50.3 МП + 50 МП + 50 МП) 2 (50 МП + 12 МП)
Основной объектив - 50.3 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1.6 микрон
- Сенсор: 1/1", Sony IMX989 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.2 микрон
- Сенсор: 1/1.31", Samsung GN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 50 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 75 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 14 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX381 (Exmor-RS CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Google Pixel 7 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 10.8 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 3648 x 2736
Апертура f/2.0 -
Фокусное расстояние 22 мм -
Размер пикселя 0.7 микрон -
Размер сенсора 1/3.2" -
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
13 Pro
н/д
Pixel 7
145
Качество видео
13 Pro
н/д
Pixel 7
143
Итоговая оценка камеры
13 Pro
н/д
Pixel 7
140

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5.2
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* - Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
13 Pro
н/д
Pixel 7
88.3 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Декабрь 2022 года Октябрь 2022 года
Дата начала продаж Декабрь 2022 года Октябрь 2022 года
Наличие на рынке Ожидается Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер USB-C на USB-A
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi 13 Pro более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Apple iPhone 13 Pro Max против Xiaomi 13 Pro
2. Xiaomi 12 Pro против Xiaomi 13 Pro
3. Xiaomi 12 Pro (Dimensity) против Xiaomi 13 Pro
4. Xiaomi 12T Pro против Xiaomi 13 Pro
5. Samsung Galaxy S20 против Google Pixel 7
6. Apple iPhone 13 против Google Pixel 7
7. Google Pixel 6 Pro против Google Pixel 7
8. Samsung Galaxy S22 против Google Pixel 7
9. Google Pixel 7 Pro против Google Pixel 7

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры