Xiaomi 13 Pro против Huawei P50
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 декабря 2022 года Xiaomi 13 Pro с экраном 6.73" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, против 6.5-дюймового Huawei P50, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 888 4G и вышел на 16 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi 13 Pro
- Показывает на 78% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Комплектуется на 720 мАч более емким аккумулятором – 4820 против 4100 мАч
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- Поддержка нового стандарта Wi-Fi 7
- Поддержка беспроводной зарядки на 50 Вт
- Более современная версия Bluetooth (v5.3)
- Стабилизация изображения
- Более новая ОС: Android 13 против 11
- Смартфон на 1 год и 4 месяца новее
- Запись замедленной съемки в 1920 FPS
- На 14% выше плотность пикселей (522 vs 458 PPI)
- Поддержка функции eSIM
Причины выбрать Huawei P50
- Камера имеет оптический зум 5x
- Весит на 48 граммов меньше
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
97
82
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
93
63
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
83
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
81
76
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
90
86
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
88
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|OLED
|OLED
|Размер
|6.73 дюймов
|6.5 дюймов
|Разрешение
|1440 x 3200 пикселей
|1224 x 2700 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|522 точек на дюйм
|458 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|90 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Да
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|500 нит
|500 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1900 нит
|-
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Gorilla Glass Victus
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|89.6%
|88%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
|Цветовой охват sRGB
|98.2%
|-
|ШИМ (PWM)
|120 Гц
|-
|Время отклика
|2 мс
|-
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|-
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|162.9 мм
|156.5 мм
|Ширина
|74.6 мм
|73.8 мм
|Толщина
|8.38 мм
|7.9 мм
|Вес
|229 граммов
|181 грамм
|Водонепроницаемость
|IP68
|IP68
|Система охлаждения
|Испарительная камера
|-
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Белый
|Черный, Золотой, Белый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
|Qualcomm Snapdragon 888 4G
|Макс. частота
|3200 МГц
|2840 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 2 + 2 + 3)
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
|Кэш L3
|8 МБ
|4 МБ
|Размер транзистора
|4 нанометра
|5 нанометров
|Графика
|Adreno 740
|Adreno 660
|Частота GPU
|680 МГц
|840 МГц
|FLOPS
|-
|~1720 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
13 Pro +42%
1478
1042
Geekbench 5 (многоядерный)
13 Pro +39%
5039
3633
|CPU
|278655
|210535
|GPU
|578893
|284185
|Memory
|241568
|78776
|UX
|189574
|148085
|Total score
|1282780
|719989
|Пиковая температура корпуса
|36 °C
|-
|Stability
|82%
|-
|Graphics test
|76 FPS
|31 FPS
|Graphics score
|12802
|5208
|Web score
|-
|7576
|Video editing
|-
|6807
|Photo editing
|-
|22680
|Data manipulation
|-
|8888
|Writing score
|-
|13405
Рейтинг производительности AnTuTu Benchmark (#8 и #156)
Память
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5X
|LPDDR5
|Частота памяти
|-
|2750 МГц
|Количество каналов
|4
|2
|Объем накопителя
|128, 256, 512 ГБ
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 4.0
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Нет
|Nano Memory
|Макс. объем карты памяти
|-
|До 256 ГБ
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Android 11
|Оболочка UI
|MIUI 14
|HarmonyOS 2.0
|Размер системы из коробки
|32 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|4820 мАч
|4100 мАч
|Мощность зарядки
|120 Вт
|66 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (50 Вт)
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Да
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 9 минут)
|Да (50% за 20 минут)
|Время полной зарядки
|0:22 ч.
|0:38 ч.
|Веб-серфинг
|11:49 ч.
|-
|Просмотр видео
|17:34 ч.
|-
|Игры
|04:37 ч.
|-
|Режим ожидания
|99 ч.
|-
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8192 x 6144
|8192 x 6144
|Зум
|Оптический, 3.2x
|Оптический, 5x
|Вспышка
|Dual LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|До 24 кадров/c
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|1920 кадров/c (1080p)
|960 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|115°
|-
|Количество объективов
|3 (50.3 МП + 50 МП + 50 МП)
|3 (50 МП + 12 МП + 13 МП)
|Основной объектив
|- 50.3 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1.6 микрон
- Сенсор: 1/1", Sony IMX989 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.5", Omnivision OV50A (CMOS)
- Лазерный автофокус
|Телефото объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 75 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 125 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 14 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.06", Omnivision OV13B10 (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|Примеры фото Xiaomi 13 Pro от DxOMark
|-
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|6528 x 4896
|4160 x 3120
|Апертура
|f/2.0
|f/2.4
|Фокусное расстояние
|22 мм
|-
|Размер пикселя
|0.7 микрон
|-
|Тип сенсора
|-
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.2"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|2160p (4K) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
Качество видео
129
Итоговая оценка камеры
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.3
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|-
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Да
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Да
|LTE Cat*
|20
|-
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Декабрь 2022 года
|Июль 2021 года
|Дата начала продаж
|Декабрь 2022 года
|Октябрь 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi 13 Pro более удачной покупкой.
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