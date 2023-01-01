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Xiaomi 13 Pro против Oppo Find X6

Ксиаоми 13 Pro
VS
Оппо Find X6
Xiaomi 13 Pro
Oppo Find X6

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 декабря 2022 года Xiaomi 13 Pro с экраном 6.73" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, против 6.74-дюймового Oppo Find X6, который имеет процессор MediaTek Dimensity 9200 и вышел на 3 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi 13 Pro
  • Поддержка беспроводной зарядки на 50 Вт
  • Камера имеет оптический зум 3.2x
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Запись замедленной съемки в 1920 FPS
  • На 16% выше плотность пикселей (522 vs 451 PPI)
  • Функция реверсивной зарядки
Причины выбрать Oppo Find X6
  • Весит на 22 грамма меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
13 Pro
97
Find X6
93
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
13 Pro
94
Find X6
95
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
13 Pro
83
Find X6
83
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
13 Pro
82
Find X6
70
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
13 Pro
90
Find X6
95
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
13 Pro
88
Find X6
84

Цена/Качество

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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
13 Pro
vs
Find X6

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED AMOLED
Размер 6.73 дюймов 6.74 дюймов
Разрешение 1440 x 3200 пикселей 1240 x 2772 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 522 точек на дюйм 451 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Да Да
Макс. заявленная яркость 500 нит 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1900 нит 1450 нит
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 89.6% 90.5%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.2% -
ШИМ (PWM) 120 Гц -
Время отклика 2 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Реальная пиковая яркость (авто)
13 Pro
1262 нит
Find X6
н/д
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 162.9 мм 162.9 мм
Ширина 74.6 мм 74.1 мм
Толщина 8.38 мм 9 мм
Вес 229 граммов 207 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP64
Система охлаждения Испарительная камера -
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Белый Черный, Зеленый, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
13 Pro
89.6%
Find X6 +1%
90.5%

Производительность

Тестируем Ксиаоми 13 Pro и Оппо Find X6 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 MediaTek Dimensity 9200
Макс. частота 3200 МГц 3050 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 2 + 2 + 3) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.05 ГГц: Cortex-X3
Кэш L3 8 МБ 8 МБ
Размер транзистора 4 нанометра 4 нанометра
Графика Adreno 740 Mali-G715 Immortalis MC11
Частота GPU 680 МГц -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
13 Pro
1490
Find X6
н/д
Geekbench 5 (многоядерный)
13 Pro
5098
Find X6
н/д
AnTuTu Benchmark 9
13 Pro +6%
1292275
Find X6
1218704
CPU 278655 -
GPU 578893 -
Memory 241568 -
UX 189574 -
Total score 1292275 1218704
3DMark Wild Life Performance
13 Pro
12802
Find X6
н/д
Пиковая температура корпуса 36 °C -
Stability 82% -
Graphics test 76 FPS -
Graphics score 12802 -
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 12, 16 ГБ
Тип памяти LPDDR5X LPDDR5
Количество каналов 4 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 4.0 UFS 4.0
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 13
Оболочка UI MIUI 14 ColorOS 13.1
Размер системы из коробки 32 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4820 мАч 4800 мАч
Мощность зарядки 120 Вт 80 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (50 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 9 минут) Да (50% за 12 минут)
Время полной зарядки 0:22 ч. 0:41 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 11:49 ч. -
Просмотр видео 17:34 ч. -
Игры 04:37 ч. -
Режим ожидания 99 ч. -
Общая автономность
13 Pro
33:56 ч.
Find X6
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi 13 Pro vs Oppo Find X6
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 8192 x 6144
Зум Оптический, 3.2x Оптический, 2.8x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 1920 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 115° 112°
Количество объективов 3 (50.3 МП + 50 МП + 50 МП) 3 (50 МП + 50 МП + 50 МП)
Основной объектив - 50.3 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1.6 микрон
- Сенсор: 1/1", Sony IMX989 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX890 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 50 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 75 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/2.6
- Фокусное расстояние: 65 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX890 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 14 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 15 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung ISOCELL JN1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Xiaomi 13 Pro от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896 6560 x 4928
Апертура f/2.0 f/2.4
Фокусное расстояние 22 мм 21 мм
Размер пикселя 0.7 микрон 0.8 микрон
Размер сенсора 1/3.2" 1/2.74"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
13 Pro
136
Find X6
н/д
Качество видео
13 Pro
129
Find X6
н/д
Итоговая оценка камеры
13 Pro
136
Find X6
н/д

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5.3
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да -
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 -
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
13 Pro
88.5 дБ
Find X6
н/д

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Декабрь 2022 года Март 2023 года
Дата начала продаж Декабрь 2022 года Март 2023 года
Наличие на рынке Доступен Ожидается
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Пластиковый чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее программное обеспечение и камера - выбирайте Xiaomi 13 Pro, а если коммуникации – то Oppo Find X6.

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