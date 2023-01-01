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Xiaomi 13 Pro против Realme GT Neo 5

Ксиаоми 13 Pro
VS
Оппо Реалми Нео 5
Xiaomi 13 Pro
Realme GT Neo 5

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 декабря 2022 года Xiaomi 13 Pro с экраном 6.73" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, против 6.74-дюймового Realme GT Neo 5, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 и вышел на 2 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi 13 Pro
  • Камера имеет оптический зум 3.2x
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 7
  • Поддержка беспроводной зарядки на 50 Вт
  • Запись замедленной съемки в 1920 FPS
  • Показывает на 28% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 16% выше плотность пикселей (522 vs 451 PPI)
  • Поддержка функции eSIM
Причины выбрать Realme GT Neo 5
  • Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
  • Весит на 30 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
13 Pro
vs
GT Neo 5

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED AMOLED
Размер 6.73 дюймов 6.74 дюймов
Разрешение 1440 x 3200 пикселей 1240 x 2772 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 522 точек на дюйм 451 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 144 Гц
Адаптивная частота обновления Да Да
Макс. заявленная яркость 500 нит -
Макс. заявленная яркость в HDR 1900 нит 1400 нит
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 89.6% 87.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.2% -
ШИМ (PWM) 120 Гц -
Время отклика 2 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Реальная пиковая яркость (авто)
13 Pro
1250 нит
GT Neo 5
н/д
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 162.9 мм 163.85 мм
Ширина 74.6 мм 75.75 мм
Толщина 8.38 мм 8.9 мм
Вес 229 граммов 199 граммов
Водонепроницаемость IP68 -
Система охлаждения Испарительная камера Испарительная камера
Материал задней панели Стекло -
Материал рамки Металл -
Доступные цвета Черный, Белый Черный, Белый, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
13 Pro +2%
89.6%
GT Neo 5
87.9%

Производительность

Тестируем Ксиаоми 13 Pro и Оппо Реалми Нео 5 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
Макс. частота 3200 МГц 3190 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 2 + 2 + 3) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 8 МБ 6 МБ
Размер транзистора 4 нанометра 4 нанометра
Графика Adreno 740 Adreno 730
Частота GPU 680 МГц 900 МГц

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
13 Pro +17%
1487
GT Neo 5
1269
Geekbench 5 (многоядерный)
13 Pro +19%
5086
GT Neo 5
4278
AnTuTu Benchmark 9
13 Pro +28%
1279410
GT Neo 5
997054
CPU 278655 -
GPU 578893 -
Memory 241568 -
UX 189574 -
Total score 1279410 997054
3DMark Wild Life Performance
13 Pro +56%
12802
GT Neo 5
8194
Пиковая температура корпуса 36 °C -
Stability 82% 61%
Graphics test 76 FPS 49 FPS
Graphics score 12802 8194
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8, 12, 16 ГБ
Тип памяти LPDDR5X LPDDR5X
Количество каналов 4 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ 256 ГБ
Тип накопителя UFS 4.0 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 13
Оболочка UI MIUI 14 Realme UI 4.0
Размер системы из коробки 32 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4820 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 120 Вт 150 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (50 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 9 минут) Да (50% за 7 минут)
Время полной зарядки 0:22 ч. 0:16 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 11:49 ч. -
Просмотр видео 17:34 ч. -
Игры 04:37 ч. -
Режим ожидания 99 ч. -
Общая автономность
13 Pro
33:56 ч.
GT Neo 5
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi 13 Pro vs Realme GT Neo 5
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 8192 x 6144
Зум Оптический, 3.2x Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 1920 кадров/c (1080p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 115° 112°
Количество объективов 3 (50.3 МП + 50 МП + 50 МП) 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50.3 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1.6 микрон
- Сенсор: 1/1", Sony IMX989 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX890 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 50 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 75 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 14 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/3.3
- Фокусное расстояние: 20 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02B10 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Xiaomi 13 Pro от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 16 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 4608 x 3456
Апертура f/2.0 f/2.5
Фокусное расстояние 22 мм 25 мм
Размер пикселя 0.7 микрон 1 микрон
Тип сенсора - ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3.2" 1/3.09"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
13 Pro
136
GT Neo 5
н/д
Качество видео
13 Pro
129
GT Neo 5
н/д
Итоговая оценка камеры
13 Pro
136
GT Neo 5
н/д

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5.3
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
13 Pro
88.5 дБ
GT Neo 5
н/д

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Декабрь 2022 года Февраль 2023 года
Дата начала продаж Декабрь 2022 года Февраль 2023 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi 13 Pro более удачной покупкой.

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