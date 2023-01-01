Xiaomi 13 Pro против Samsung Galaxy S21
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 декабря 2022 года Xiaomi 13 Pro с экраном 6.73" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, против 6.2-дюймового Samsung Galaxy S21, который имеет процессор Exynos 2100 и вышел на 23 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi 13 Pro
- Камера имеет оптический зум 3.2x
- На 0.53" большая диагональ экрана
- Показывает на 62% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 32% лучшая автономность (33:57 vs 25:44 часов)
- Комплектуется на 820 мАч более емким аккумулятором – 4820 против 4000 мАч
- Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
- Поддерживает более мощную зарядку (120W vs 25W)
- На 47% выше максимальная яркость экрана (1246 против 850 нит)
- Поддержка нового стандарта Wi-Fi 7
- На 24% выше плотность пикселей (522 vs 421 PPI)
- Более современная версия Bluetooth (v5.3)
- Смартфон на 1 год и 11 месяцев новее
Причины выбрать Samsung Galaxy S21
- Весит на 60 граммов меньше
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
96
81
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
83
74
Производительность
Быстродействие приложений и системы
93
65
Игры
Возможности в 3D-гейминге
98
60
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
80
59
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
90
89
Вы можете выбрать важность каждого параметра, чтобы более точного определить какой смартфон лучше подойдет конкретно под ваши потребности.
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|OLED
|Dynamic AMOLED
|Размер
|6.73 дюймов
|6.2 дюймов
|Разрешение
|1440 x 3200 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|522 точек на дюйм
|421 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|120 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Да
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|500 нит
|800 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1900 нит
|-
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Gorilla Glass Victus
|Gorilla Glass Victus
|Соотношение экрана к корпусу
|89.6%
|87.2%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
| - DCI-P3
- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|98.2%
|99.5%
|ШИМ (PWM)
|120 Гц
|240 Гц
|Время отклика
|2 мс
|5 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|∞ Бесконечная
Дизайн и корпус
|Высота
|162.9 мм
|151.7 мм
|Ширина
|74.6 мм
|71.2 мм
|Толщина
|8.38 мм
|7.9 мм
|Вес
|229 граммов
|169 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|IP68
|Система охлаждения
|Испарительная камера
|-
|Материал задней панели
|Стекло
|Пластик
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Белый, Черный, Синий, Зеленый
|Белый, Серий, Розовый, Фиолетовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
|Samsung Exynos 2100
|Макс. частота
|3200 МГц
|2900 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 2 + 2 + 3)
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3
|- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.81 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 2.91 ГГц: Cortex-X1
|Кэш L3
|8 МБ
|-
|Размер транзистора
|4 нанометра
|5 нанометров
|Графика
|Adreno 740
|Mali-G78 MP14
|Частота GPU
|680 МГц
|854 МГц
|FLOPS
|~3481 Гфлопс
|~1575 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
13 Pro +45%
1485
1026
Geekbench 5 (многоядерный)
13 Pro +57%
5070
3234
|CPU
|253403
|203417
|GPU
|565133
|272156
|Memory
|228276
|144766
|UX
|197160
|146598
|Total score
|1242118
|764481
|Пиковая температура корпуса
|36 °C
|38.9 °C
|Stability
|79%
|66%
|Graphics test
|76 FPS
|34 FPS
|Graphics score
|12742
|5709
|Web score
|-
|12617
|Video editing
|-
|7115
|Photo editing
|-
|29407
|Data manipulation
|-
|10508
|Writing score
|-
|16566
Рейтинг телефонов в AnTuTu Benchmark (#15 и #154)
Память
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5X
|LPDDR5
|Частота памяти
|-
|2750 МГц
|Количество каналов
|4
|2
|Объем накопителя
|128, 256, 512 ГБ
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 4.0
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Android 11 (С обновлением до Android 13)
|Оболочка UI
|MIUI 14
|One UI 5.1
|Размер системы из коробки
|32 ГБ
|28.1 ГБ
Батарея
|Объем
|4820 мАч
|4000 мАч
|Макс. мощность зарядки
|120 Вт
|25 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (50 Вт)
|Да (15 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да
|Да (беспроводная)
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 9 минут)
|Да (55% за 50 минут)
|Время полной зарядки
|0:22 ч.
|1:35 ч.
|Веб-серфинг
|11:49 ч.
|07:27 ч.
|Просмотр видео
|17:34 ч.
|12:26 ч.
|Игры
|04:38 ч.
|04:31 ч.
|Режим ожидания
|99 ч.
|92 ч.
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|8192 x 6144
|4000 x 3000
|Зум
|Оптический, 3.2x
|Оптический, 1.1x
|Вспышка
|Dual LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|До 24 кадров/c
|До 24 кадров/c
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|1920 кадров/c (1080p)
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|115°
|120°
|Количество объективов
|3 (50.3 МП + 50 МП + 50 МП)
|3 (12 МП + 64 МП + 12 МП)
|Основной объектив
|- 50.3 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1.6 микрон
- Сенсор: 1/1", Sony IMX989 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Sony IMX555 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 75 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 64 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 14 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX563 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|Примеры фото Xiaomi 13 Pro от DxOMark
|Примеры фото Samsung Galaxy S21 от DxOMark
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|10 мегапикселей
|Разрешение фото
|6528 x 4896
|3872 x 2592
|Апертура
|f/2.0
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|22 мм
|26 мм
|Размер пикселя
|0.7 микрон
|1.22 микрон
|Тип сенсора
|PureCel
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.2"
|1/3.24"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|2160p (4K) при 60 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
13 Pro +15%
136
118
Качество видео
13 Pro +43%
129
90
Итоговая оценка камеры
13 Pro +23%
136
111
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.3
|5
|Функции Bluetooth
|LE
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|3.2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Да
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|20
|24
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Декабрь 2022 года
|Январь 2021 года
|Дата начала продаж
|Декабрь 2022 года
|Февраль 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|0.46 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|1.51 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|Да, 120 Вт
|-
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi 13 Pro более удачной покупкой.
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