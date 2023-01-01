Xiaomi 13 Ultra против Apple iPhone XR
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 18 апреля 2023 года Xiaomi 13 Ultra с экраном 6.73" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, против 6.1-дюймового Apple iPhone XR, который имеет процессор Apple A12 Bionic и вышел на 56 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi 13 Ultra
- Камера имеет оптический зум 5x
- Показывает в 2.4 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- Комплектуется на 2058 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 2942 мАч
- Поддерживает более мощную зарядку (90W vs 15W)
- На 0.63" большая диагональ экрана
- Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
- На 89% выше максимальная яркость экрана (1199 против 635 нит)
- На 60% выше плотность пикселей (522 vs 326 PPI)
- Современный порт USB Type-C
- Более современная версия Bluetooth (v5.3)
- Тонкие рамки – на 10.5% выше полезная площадь экрана
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
Причины выбрать Apple iPhone XR
- Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Xiaomi
- Весит на 33 грамма меньше
- Поддержка функции eSIM
Обзор
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Экран
|Тип
|AMOLED
|IPS LCD
|Размер
|6.73 дюймов
|6.1 дюймов
|Разрешение
|1440 x 3200 пикселей
|828 x 1792 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|522 точек на дюйм
|326 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|60 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Да
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|1300 нит
|625 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|2600 нит
|-
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Да, Dolby Vision
|Защита дисплея
|Gorilla Glass Victus
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|89.5%
|79%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
|-
|Цветовой охват sRGB
|97.4%
|100%
|ШИМ (PWM)
|120 Гц
|Не обнаружено
|Время отклика
|1 мс
|32.8 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|1920:1
Дизайн и корпус
|Высота
|163.18 мм
|150.9 мм
|Ширина
|74.64 мм
|75.7 мм
|Толщина
|9.06 мм
|8.3 мм
|Вес
|227 граммов
|194 грамма
|Водонепроницаемость
|IP68
|IP67
|Система охлаждения
|Испарительная камера
|-
|Материал задней панели
|-
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Белый, Черный, Зеленый
|Белый, Черный, Синий, Красный, Оранжевый, Желтый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Нет
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
|Apple A12 Bionic
|Макс. частота
|3200 МГц
|2490 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 2 + 2 + 3)
|6 (2 + 4)
|Архитектура
|- 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3
|- 4 ядра по 1.6 ГГц: Tempest
- 2 ядра по 2.49 ГГц: Vortex
|Кэш L3
|8 МБ
|-
|Размер транзистора
|4 нанометра
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 740
|Apple A12 GPU
|GPU-ядер
|2560
|256
|Частота GPU
|680 МГц
|1100 МГц
|FLOPS
|~3481.6 Гфлопс
|~576 Гфлопс
Бенчмарки
|CPU
|376532
|180501
|GPU
|598629
|203202
|Memory
|289746
|123963
|UX
|271122
|132209
|Total score
|1533466
|633774
|Пиковая температура корпуса
|52 °C
|42.6 °C
|Stability
|85%
|69%
|Graphics test
|71 FPS
|31 FPS
|Graphics score
|11959
|5207
Память
|Объем ОЗУ
|12, 16 ГБ
|3 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|3200 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|4
|2
|Объем накопителя
|256, 512, 1024 ГБ
|64, 128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 4.0
|NVMe
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|iOS 12 (С обновлением до iOS 17)
|Оболочка UI
|MIUI 14
|-
|Размер системы из коробки
|-
|11.1 ГБ
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|2942 мАч
|Макс. мощность зарядки
|90 Вт
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (50 Вт)
|Да, Qi (10 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (58% за 15 минут)
|Да (50% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|0:40 ч.
|1:43 ч.
|Веб-серфинг
|13:19 ч.
|11:16 ч.
|Просмотр видео
|15:02 ч.
|12:45 ч.
|Игры
|05:12 ч.
|05:07 ч.
|Режим ожидания
|108 ч.
|123 ч.
Камеры
|Матрица
|50.3 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|8192 x 6144
|4032 x 3024
|Зум
|Оптический, 5x
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Quad LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|До 24 кадров/c
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|1920 кадров/c (1080p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|122°
|-
|Количество объективов
|5 (50.3 МП + 50 МП + 50 МП + 50 МП)
|1 (12 МП)
|Основной объектив
|- 50.3 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1.6 микрон
- Сенсор: 1/0", Sony IMX989 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight X (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/3.0
- Фокусное расстояние: 120 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.51", Sony IMX858 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|-
|Сверхширокоугольный объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.51", Sony IMX858 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
|-
|Времяпролетный объектив
|Да
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Поддержка RAW
|Примеры
|Примеры фото Xiaomi 13 Ultra от DxOMark
|-
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|7 мегапикселей
|Разрешение фото
|6528 x 4896
|3088 x 2316
|Апертура
|f/2.0
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|22 мм
|32 мм
|Размер пикселя
|0.7 микрон
|-
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 60 FPS
|1080p (Full HD) при 60 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5.3
|5
|Функции Bluetooth
|LE
|SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|No
|Версия USB
|3.2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM*
|2
|1
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|-
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|20
|12
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Апрель 2023 года
|Сентябрь 2018 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2023 года
|Октябрь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|0.99 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|0.99 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
|Зарядное устройство из коробки
|Да, 90 Вт
|-
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi 13 Ultra более удачной покупкой.
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