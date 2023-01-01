Xiaomi 13 Ultra против Google Pixel 7 Pro
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 18 апреля 2023 года Xiaomi 13 Ultra с экраном 6.73" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, против 6.7-дюймового Google Pixel 7 Pro, который имеет процессор Google Tensor G2 и вышел на 7 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi 13 Ultra
- Показывает на 64% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Более современная версия Bluetooth (v5.3)
- Запись замедленной съемки в 1920 FPS
- Наличие 2-х слотов для SIM-карт
- Более быстрый тип накопителя - UFS 4.0 против UFS 3.1
- На 41% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1483 и 1055 баллов
- Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Google Pixel 7 Pro
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
98
94
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
94
67
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
75
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
84
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
85
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
89
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|AMOLED
|AMOLED
|Размер
|6.73 дюймов
|6.7 дюймов
|Разрешение
|1440 x 3200 пикселей
|1440 x 3120 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|522 точек на дюйм
|512 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|120 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Да
|Да
|Макс. заявленная яркость
|1300 нит
|550 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|2600 нит
|1500 нит
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Gorilla Glass Victus
|Gorilla Glass Victus
|Соотношение экрана к корпусу
|89.5%
|88.7%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
| - DCI-P3
- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|-
|97%
|ШИМ (PWM)
|-
|240 Гц
|Время отклика
|-
|4 мс
|Контрастность
|-
|∞ Бесконечная
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|163.2 мм
|162.9 мм
|Ширина
|74.6 мм
|76.6 мм
|Толщина
|9.1 мм
|8.9 мм
|Вес
|227 граммов
|212 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|IP68
|Система охлаждения
|Испарительная камера
|-
|Материал задней панели
|-
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Зеленый, Белый
|Черный, Белый, Серый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
|Google Tensor G2
|Макс. частота
|3200 МГц
|2850 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 2 + 2 + 3)
|8 (2 + 2 + 4)
|Архитектура
|- 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.35 ГГц: Cortex-A78
- 2 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-X1
|Кэш L3
|8 МБ
|4 МБ
|Размер транзистора
|4 нанометра
|5 нанометров
|Графика
|Adreno 740
|Mali-G710 MP7
|Частота GPU
|680 МГц
|850 МГц
|FLOPS
|~3481 Гфлопс
|~1153 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
13 Ultra +41%
1483
1055
Geekbench 5 (многоядерный)
13 Ultra +59%
5040
3172
|CPU
|-
|213533
|GPU
|-
|317412
|Memory
|-
|110534
|UX
|-
|149583
|Total score
|1297186
|789986
|Пиковая температура корпуса
|-
|44.9 °C
|Stability
|-
|72%
|Graphics test
|-
|38 FPS
|Graphics score
|-
|6398
|Web score
|-
|9113
|Video editing
|-
|6717
|Photo editing
|-
|18164
|Data manipulation
|-
|10793
|Writing score
|-
|16274
Список смартфонов в AnTuTu 9 (#7 и #128)
Источники: 3DMark [3]
Память
|Объем ОЗУ
|12, 16 ГБ
|12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5X
|LPDDR5
|Частота памяти
|-
|3200 МГц
|Количество каналов
|4
|4
|Объем накопителя
|512, 1024 ГБ
|128, 256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 4.0
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Android 13
|Оболочка UI
|MIUI 14
|Stock Android
|Размер системы из коробки
|-
|14 ГБ
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|90 Вт
|23 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (50 Вт)
|Да (23 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да
|Да (беспроводная)
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 11 минут)
|Да (46% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|0:36 ч.
|1:49 ч.
|Веб-серфинг
|-
|09:10 ч.
|Просмотр видео
|-
|14:51 ч.
|Игры
|-
|04:48 ч.
|Режим ожидания
|-
|76 ч.
Камеры
|Матрица
|50.3 мегапикселей
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|-
|8192 x 6144
|Зум
|Оптический, 5x
|Оптический, 5x
|Вспышка
|Dual LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|До 24 кадров/c
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|1920 кадров/c (1080p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|122°
|126°
|Количество объективов
|5 (50.3 МП + 50 МП + 50 МП + 50 МП)
|3 (50 МП + 48 МП + 12 МП)
|Основной объектив
|- 50.3 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1.6 микрон
- Сенсор: 1/0", Sony IMX989 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.2 микрон
- Сенсор: 1/1.31", Samsung GN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/3.0
- Фокусное расстояние: 120 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.51", Sony IMX858 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 48 МП
- Апертура: f/3.5
- Фокусное расстояние: 120 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung S5KGM1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.51", Sony IMX858 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX381 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|Да
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|-
|Примеры фото Google Pixel 7 Pro от DxOMark
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|10.8 мегапикселей
|Разрешение фото
|6528 x 4896
|3648 x 2736
|Апертура
|f/2.0
|-
|Фокусное расстояние
|22 мм
|-
|Размер пикселя
|0.7 микрон
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|2160p (4K) при 60 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
148
Качество видео
143
Итоговая оценка камеры
147
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.3
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.2
|3.2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM*
|2
|1
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|-
|Поддержка eSIM*
|-
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|20
|20
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Апрель 2023 года
|Октябрь 2022 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2023 года
|Октябрь 2022 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер USB-C на USB-A
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi 13 Ultra более удачной покупкой.
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