Xiaomi 13 Ultra против Huawei Mate 60 Pro Plus
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 18 апреля 2023 года Xiaomi 13 Ultra с экраном 6.73" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, против 6.82-дюймового Huawei Mate 60 Pro Plus, который имеет процессор HiSilicon Kirin 9000S и вышел на 5 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi 13 Ultra
- Камера имеет оптический зум 5x
- Более современная версия Bluetooth (v5.3)
- На 19% выше плотность пикселей (522 vs 440 PPI)
- Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 8 Gen 2
- Поддержка технологии Dolby Atmos
- На 48% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1468 и 993 баллов
Причины выбрать Huawei Mate 60 Pro Plus
- Запись замедленной съемки в 3840 FPS
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
96
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
91
Производительность
Быстродействие приложений и системы
93
Игры
Возможности в 3D-гейминге
98
91*
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
82
86*
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
87
Оценки, с символом (*), являются предварительными и могут измениться по мере сбора дополнительных данных.
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|AMOLED
|OLED
|Размер
|6.73 дюймов
|6.82 дюймов
|Разрешение
|1440 x 3200 пикселей
|1260 x 2720 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|522 точек на дюйм
|440 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|120 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Да
|Да
|Макс. заявленная яркость
|1300 нит
|600 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|2600 нит
|-
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Gorilla Glass Victus
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|89.5%
|88.5%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
|Цветовой охват sRGB
|97.4%
|-
|ШИМ (PWM)
|120 Гц
|-
|Время отклика
|1 мс
|-
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|-
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|163.18 мм
|163.7 мм
|Ширина
|74.64 мм
|79 мм
|Толщина
|9.06 мм
|8.1 мм
|Вес
|227 граммов
|225 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|IP68
|Система охлаждения
|Испарительная камера
|Испарительная камера
|Материал задней панели
|-
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Белый, Черный, Зеленый
|Черный, Золотистый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
|HiSilicon Kirin 9000S
|Макс. частота
|3200 МГц
|2620 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 2 + 2 + 3)
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3
|- 4 ядра по 1.53 ГГц:
- 3 ядра по 2.15 ГГц:
- 1 ядро по 2.62 ГГц:
|Кэш L3
|8 МБ
|-
|Размер транзистора
|4 нанометра
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 740
|-
|GPU-ядер
|2560
|-
|Частота GPU
|680 МГц
|750 МГц
|FLOPS
|~3481.6 Гфлопс
|-
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
13 Ultra +48%
1468
993
Geekbench 5 (многоядерный)
13 Ultra +73%
5004
2891
|CPU
|274578
|-
|GPU
|581047
|-
|Memory
|250921
|-
|UX
|196580
|-
|Total score
|1290273
|-
|Пиковая температура корпуса
|52 °C
|-
|Stability
|85%
|-
|Graphics test
|71 FPS
|-
|Graphics score
|11951
|-
Источники: 3DMark [3]
Память
|Объем ОЗУ
|12, 16 ГБ
|16 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5X
|LPDDR5
|Частота памяти
|3200 МГц
|-
|Количество каналов
|4
|4
|Объем накопителя
|256, 512, 1024 ГБ
|512, 1024 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 4.0
|UFS 4.0
|Карта памяти
|Нет
|Nano Memory
|Макс. объем карты памяти
|-
|До 256 ГБ
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Android
|Оболочка UI
|MIUI 14
|-
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|5000 мАч
|Макс. мощность зарядки
|90 Вт
|88 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (50 Вт)
|Да (50 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да
|Да (беспроводная)
|Быстрая зарядка
|Да (58% за 15 минут)
|Да (50% за 18 минут)
|Время полной зарядки
|0:40 ч.
|0:31 ч.
|Веб-серфинг
|13:19 ч.
|-
|Просмотр видео
|15:02 ч.
|-
|Игры
|05:12 ч.
|-
|Режим ожидания
|108 ч.
|-
Камеры
|Матрица
|50.3 мегапикселей
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8192 x 6144
|8000 x 6000
|Зум
|Оптический, 5x
|Оптический, 3.5x
|Вспышка
|Dual LED
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|До 24 кадров/c
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|1920 кадров/c (1080p)
|3840 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|122°
|120°
|Количество объективов
|5 (50.3 МП + 50 МП + 50 МП + 50 МП)
|3 (48 МП + 48 МП + 40 МП)
|Основной объектив
|- 50.3 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1.6 микрон
- Сенсор: 1/0", Sony IMX989 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 48 МП
- Апертура: f/1.4 - 4.0
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/3.0
- Фокусное расстояние: 120 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.51", Sony IMX858 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 48 МП
- Апертура: f/3.0
- Фокусное расстояние: 90 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.51", Sony IMX858 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
|- 40 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|Да
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|Примеры фото Xiaomi 13 Ultra от DxOMark
|-
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|6528 x 4896
|4160 x 3120
|Апертура
|f/2.0
|f/2.4
|Фокусное расстояние
|22 мм
|18 мм
|Размер пикселя
|0.7 микрон
|-
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 60 FPS
|2160p (4K) при 60 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
138
Качество видео
137
Итоговая оценка камеры
140
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.3
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.2
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, NAVIC
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Да
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Да
|LTE Cat*
|20
|20
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Апрель 2023 года
|Сентябрь 2023 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2023 года
|Сентябрь 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|Да, 90 Вт
|Да, 88 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi 13 Ultra более удачной покупкой.
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