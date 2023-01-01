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Xiaomi 13 Ultra против Huawei Mate 60 Pro Plus

90 из 100
Xiaomi 13 Ultra
VS
80 из 100
Huawei Mate 60 Pro Plus
Xiaomi 13 Ultra
Huawei Mate 60 Pro Plus

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 18 апреля 2023 года Xiaomi 13 Ultra с экраном 6.73" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, против 6.82-дюймового Huawei Mate 60 Pro Plus, который имеет процессор HiSilicon Kirin 9000S и вышел на 5 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi 13 Ultra
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • На 19% выше плотность пикселей (522 vs 440 PPI)
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 8 Gen 2
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • На 48% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1468 и 993 баллов
Причины выбрать Huawei Mate 60 Pro Plus
  • Запись замедленной съемки в 3840 FPS
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
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Итоговая оценка
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
13 Ultra
vs
Mate 60 Pro Plus

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.73 дюймов 6.82 дюймов
Разрешение 1440 x 3200 пикселей 1260 x 2720 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 522 точек на дюйм 440 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Да Да
Макс. заявленная яркость 1300 нит 600 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 2600 нит -
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 89.5% 88.5%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 97.4% -
ШИМ (PWM) 120 Гц -
Время отклика 1 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Реальная пиковая яркость (авто)
13 Ultra
1197 нит
Mate 60 Pro Plus
н/д
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 163.18 мм 163.7 мм
Ширина 74.64 мм 79 мм
Толщина 9.06 мм 8.1 мм
Вес 227 граммов 225 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP68
Система охлаждения Испарительная камера Испарительная камера
Материал задней панели - Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Белый, Черный, Зеленый Черный, Золотистый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
13 Ultra +1%
89.5%
Mate 60 Pro Plus
88.5%

Производительность

Тестируем Xiaomi 13 Ultra и Huawei Mate 60 Pro Plus в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 HiSilicon Kirin 9000S
Макс. частота 3200 МГц 2620 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 2 + 2 + 3) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3		 - 4 ядра по 1.53 ГГц:
- 3 ядра по 2.15 ГГц:
- 1 ядро по 2.62 ГГц:
Кэш L3 8 МБ -
Размер транзистора 4 нанометра 7 нанометров
Графика Adreno 740 -
GPU-ядер 2560 -
Частота GPU 680 МГц 750 МГц
FLOPS ~3481.6 Гфлопс -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
13 Ultra +48%
1468
Mate 60 Pro Plus
993
Geekbench 5 (многоядерный)
13 Ultra +73%
5004
Mate 60 Pro Plus
2891
AnTuTu Benchmark 9
13 Ultra
1290273
Mate 60 Pro Plus
н/д
CPU 274578 -
GPU 581047 -
Memory 250921 -
UX 196580 -
Total score 1290273 -
3DMark Wild Life Performance
Пиковая температура корпуса 52 °C -
Stability 85% -
Graphics test 71 FPS -
Graphics score 11951 -
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 12, 16 ГБ 16 ГБ
Тип памяти LPDDR5X LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц -
Количество каналов 4 4
Накопитель
Объем накопителя 256, 512, 1024 ГБ 512, 1024 ГБ
Тип накопителя UFS 4.0 UFS 4.0
Карта памяти Нет Nano Memory
Макс. объем карты памяти - До 256 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android
Оболочка UI MIUI 14 -

Батарея

Объем 5000 мАч 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 90 Вт 88 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (50 Вт) Да (50 Вт)
Реверсивная зарядка Да Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (58% за 15 минут) Да (50% за 18 минут)
Время полной зарядки 0:40 ч. 0:31 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 13:19 ч. -
Просмотр видео 15:02 ч. -
Игры 05:12 ч. -
Режим ожидания 108 ч. -
Общая автономность
13 Ultra
35:00 ч.
Mate 60 Pro Plus
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi 13 Ultra vs Huawei Mate 60 Pro Plus
Основная камера
Матрица 50.3 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 8000 x 6000
Зум Оптический, 5x Оптический, 3.5x
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 1920 кадров/c (1080p) 3840 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 122° 120°
Количество объективов 5 (50.3 МП + 50 МП + 50 МП + 50 МП) 3 (48 МП + 48 МП + 40 МП)
Основной объектив - 50.3 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1.6 микрон
- Сенсор: 1/0", Sony IMX989 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/1.4 - 4.0
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 50 МП
- Апертура: f/3.0
- Фокусное расстояние: 120 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.51", Sony IMX858 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/3.0
- Фокусное расстояние: 90 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.51", Sony IMX858 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 40 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив Да -
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Xiaomi 13 Ultra от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 13 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 4160 x 3120
Апертура f/2.0 f/2.4
Фокусное расстояние 22 мм 18 мм
Размер пикселя 0.7 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5.2
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
13 Ultra
89.5 дБ
Mate 60 Pro Plus
н/д

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Апрель 2023 года Сентябрь 2023 года
Дата начала продаж Апрель 2023 года Сентябрь 2023 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 90 Вт Да, 88 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi 13 Ultra более удачной покупкой.

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