Главная > Сравнение смартфонов > 13 Ultra vs Find X6 Pro – что лучше выбрать?

Xiaomi 13 Ultra против Oppo Find X6 Pro

Xiaomi 13 Ultra
VS
Oppo Find X6 Pro
Xiaomi 13 Ultra
Oppo Find X6 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 18 апреля 2023 года Xiaomi 13 Ultra с экраном 6.73" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, против 6.82-дюймового Oppo Find X6 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 и вышел на 1 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi 13 Ultra
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • Запись замедленной съемки в 1920 FPS

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
VS

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
13 Ultra
vs
Find X6 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.73 дюймов 6.82 дюймов
Разрешение 1440 x 3200 пикселей 1440 x 3168 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 522 точек на дюйм 510 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Да Да
Макс. заявленная яркость 1300 нит 800 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 2600 нит 2500 нит
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Gorilla Glass Victus 2
Соотношение экрана к корпусу 89.5% 90%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Реальная пиковая яркость (авто)
13 Ultra
н/д
Find X6 Pro
1314 нит

Дизайн и корпус

Высота 163.2 мм 164.8 мм
Ширина 74.6 мм 76.2 мм
Толщина 9.1 мм 9.1 мм
Вес 227 граммов 218 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP68
Система охлаждения Испарительная камера Испарительная камера
Материал задней панели - Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Зеленый, Белый Черный, Зеленый, Коричневый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
13 Ultra
89.5%
Find X6 Pro +1%
90%

Производительность

Тестируем Xiaomi 13 Ultra и Oppo Find X6 Pro в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
Макс. частота 3200 МГц 3200 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 2 + 2 + 3) 8 (1 + 2 + 2 + 3)
Архитектура - 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3		 - 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3
Кэш L3 8 МБ 8 МБ
Размер транзистора 4 нанометра 4 нанометра
Графика Adreno 740 Adreno 740
Частота GPU 680 МГц 680 МГц
FLOPS ~3481 Гфлопс ~3481 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
13 Ultra
1483
Find X6 Pro
1485
Geekbench 5 (многоядерный)
13 Ultra +3%
5040
Find X6 Pro
4870
AnTuTu Benchmark 9
13 Ultra
1297186
Find X6 Pro +1%
1310827
CPU - 278004
GPU - 570900
Memory - 255236
UX - 205992
Total score 1297186 1310827
Добавить ваш результат теста AnTuTu

Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 12, 16 ГБ 12, 16 ГБ
Тип памяти LPDDR5X LPDDR5X
Количество каналов 4 4
Накопитель
Объем накопителя 512, 1024 ГБ 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 4.0 UFS 4.0
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 13
Оболочка UI MIUI 14 ColorOS 13.1

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 90 Вт 100 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (50 Вт) Да (50 Вт)
Реверсивная зарядка Да Да
Быстрая зарядка Да (50% за 11 минут) Да (64% за 10 минут)
Время полной зарядки 0:36 ч. 0:30 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 15:12 ч.
Просмотр видео - 15:53 ч.
Игры - 05:05 ч.
Режим ожидания - 109 ч.
Общая автономность
13 Ultra
н/д
Find X6 Pro
37:29 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi 13 Ultra vs Oppo Find X6 Pro
Основная камера
Матрица 50.3 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото - 8192 x 6144
Зум Оптический, 5x Оптический, 2.8x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 1920 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 122° 110°
Количество объективов 5 (50.3 МП + 50 МП + 50 МП + 50 МП) 3 (50 МП + 50 МП + 50 МП)
Основной объектив - 50.3 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1.6 микрон
- Сенсор: 1/0", Sony IMX989 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Сенсор: 1/1.0", Sony IMX989 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 50 МП
- Апертура: f/3.0
- Фокусное расстояние: 120 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.51", Sony IMX858 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/2.6
- Фокусное расстояние: 65 мм
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX890 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.51", Sony IMX858 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 15 мм
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX890 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Времяпролетный объектив Да -
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Oppo Find X6 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896 6560 x 4928
Апертура f/2.0 f/2.4
Фокусное расстояние 22 мм 21 мм
Размер пикселя 0.7 микрон -
Размер сенсора - 1/2.74"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
13 Ultra
н/д
Find X6 Pro
153
Качество видео
13 Ultra
н/д
Find X6 Pro
148
Итоговая оценка камеры
13 Ultra
н/д
Find X6 Pro
153

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5.3
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 -
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Апрель 2023 года Март 2023 года
Дата начала продаж Апрель 2023 года Март 2023 года
Наличие на рынке Ожидается Доступен
Сенсоры и датчики - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Пластиковый чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Xiaomi 13 Ultra. У него лучшие программное обеспечение, автономность и камера.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
14 (87.5%)
2 (12.5%)
Всего проголосовало: 16

Сравнения с конкурентами

1. 13 Ultra против X90 Pro Plus
2. 13 Ultra против 13 Pro
3. 13 Ultra против Pixel 7 Pro
4. 13 Ultra против Galaxy S23 Ultra
5. 13 Ultra против Galaxy S22 Ultra (Snapdragon)
6. Find X6 Pro против OnePlus 11
7. Find X6 Pro против Find X5 Pro
8. Find X6 Pro против 13 Pro
9. Find X6 Pro против iPhone 14 Pro
10. Find X6 Pro против Find X5
Сравнить другие смартфоны (1000+)

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры