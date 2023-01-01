Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 18 апреля 2023 года Xiaomi 13 Ultra с экраном 6.73" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, против 6.82-дюймового Oppo Find X6 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 и вышел на 1 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.