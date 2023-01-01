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Xiaomi 13 против Google Pixel 6

87 из 100
Xiaomi 13
VS
71 из 100
Google Pixel 6
Xiaomi 13
Google Pixel 6

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 декабря 2022 года Xiaomi 13 с экраном 6.36" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, против 6.4-дюймового Google Pixel 6, который имеет процессор Google Tensor и вышел на 14 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi 13
  • Камера имеет оптический зум 3.2x
  • Показывает на 78% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 27% лучшая автономность (38:16 vs 30:01 часов)
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 48% выше максимальная яркость экрана (1252 против 844 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Поддерживает более мощную зарядку (67W vs 30W)
  • Запись замедленной съемки в 1920 FPS
  • Смартфон на 1 год и 2 месяца новее
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
  • Наличие инфракрасного порта

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Вы можете выбрать важность каждого параметра, чтобы более точного определить какой смартфон лучше подойдет конкретно под ваши потребности.
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Xiaomi 13
vs
Pixel 6

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.36 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 414 точек на дюйм 411 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 90 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 500 нит 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1900 нит 800 нит
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 89.4% 83.4%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.6% 99.8%
ШИМ (PWM) 488 Гц 397 Гц
Время отклика 1 мс 5 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Xiaomi 13 +48%
1252 нит
Pixel 6
844 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 152.8 мм 158.6 мм
Ширина 71.5 мм 74.8 мм
Толщина 7.98 мм 8.9 мм
Вес 189 граммов 207 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP68
Система охлаждения Испарительная камера -
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Белый, Черный, Зеленый Черный, Синий, Желтый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Xiaomi 13 +7%
89.4%
Pixel 6
83.4%

Производительность

Тестируем Xiaomi 13 и Google Pixel 6 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Google Tensor
Макс. частота 3200 МГц 2800 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 2 + 2 + 3) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex A55
- 2 ядра по 2.25 ГГц: Cortex A76
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-X1
Кэш L3 8 МБ 4 МБ
Размер транзистора 4 нанометра 5 нанометров
Графика Adreno 740 Mali-G78 MP20
Частота GPU 680 МГц 848 МГц
FLOPS ~3481 Гфлопс -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Xiaomi 13 +46%
1487
Pixel 6
1021
Geekbench 5 (многоядерный)
Xiaomi 13 +78%
5103
Pixel 6
2872
AnTuTu Benchmark 9
Xiaomi 13 +78%
1277612
Pixel 6
718970
CPU 278291 187698
GPU 568857 298218
Memory 247656 100887
UX 193247 137683
Total score 1277612 718970
3DMark Wild Life Performance
Xiaomi 13 +100%
12813
Pixel 6
6391
Пиковая температура корпуса 34.9 °C 42.1 °C
Stability 80% 56%
Graphics test 76 FPS 38 FPS
Graphics score 12813 6391
PCMark 3.0
Xiaomi 13
н/д
Pixel 6
10623
Web score - 7576
Video editing - 6349
Photo editing - 17587
Data manipulation - 10315
Writing score - 15150
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5X LPDDR5
Частота памяти - 3200 МГц
Количество каналов 4 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 4.0 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 12 (С обновлением до Android 13)
Оболочка UI MIUI 14 Stock Android
Размер системы из коробки 31.5 ГБ 17.6 ГБ

Батарея

Объем 4500 мАч 4614 мАч
Макс. мощность зарядки 67 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (50 Вт) Да (21 Вт)
Реверсивная зарядка Да Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (83% за 30 минут) Да (41% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:42 ч. 1:53 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 13:21 ч. 08:58 ч.
Просмотр видео 15:01 ч. 16:38 ч.
Игры 06:32 ч. 05:24 ч.
Режим ожидания 136 ч. 92 ч.
Общая автономность
Xiaomi 13 +27%
38:16 ч.
Pixel 6
30:01 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi 13 vs Google Pixel 6
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 8192 x 6144
Зум Оптический, 3.2x Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 1920 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° 114°
Количество объективов 3 (50 МП + 10 МП + 12 МП) 2 (50 МП + 12 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.49", Sony IMX800 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.2 микрон
- Сенсор: 1/1.31", Samsung GN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 10 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 75 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.75", Samsung S5K3K1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 15 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.06", Omnivision OV13B10 (PureCel)
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Xiaomi 13 от DxOMark Примеры фото Google Pixel 6 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 8 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 3840 x 2160
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 22 мм 24 мм
Размер пикселя 0.7 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора PureCel CMOS
Размер сенсора 1/3.2" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Xiaomi 13
131
Pixel 6 +4%
136
Качество видео
Xiaomi 13
121
Pixel 6 +10%
133
Итоговая оценка камеры
Xiaomi 13 +3%
130
Pixel 6
126

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5.2
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Xiaomi 13 +6%
91.4 дБ
Pixel 6
86.3 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Декабрь 2022 года Октябрь 2021 года
Дата начала продаж Декабрь 2022 года Октябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 67 Вт Нет
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi 13 более удачной покупкой.

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