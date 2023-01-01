Xiaomi 13 против Samsung Galaxy A53 5G
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 декабря 2022 года Xiaomi 13 с экраном 6.36" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy A53 5G, который имеет процессор Exynos 1280 и вышел на 9 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi 13
- Показывает в 3 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Камера имеет оптический зум 3.2x
- Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
- Поддержка нового стандарта Wi-Fi 7
- На 51% выше максимальная яркость экрана (1252 против 829 нит)
- На 13% лучшая автономность (38:16 vs 33:59 часов)
- Поддержка беспроводной зарядки на 50 Вт
- Более современная версия Bluetooth (v5.3)
- Поддерживает более мощную зарядку (67W vs 25W)
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Запись замедленной съемки в 1920 FPS
Причины выбрать Samsung Galaxy A53 5G
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
- Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4500 мАч
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
82
Производительность
Быстродействие приложений и системы
93
Игры
Возможности в 3D-гейминге
98
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
84
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
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Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|AMOLED
|Super AMOLED
|Размер
|6.36 дюймов
|6.5 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|414 точек на дюйм
|405 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|120 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|500 нит
|500 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1900 нит
|830 нит
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|89.4%
|85.4%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
| - DCI-P3
- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|98.6%
|97.6%
|ШИМ (PWM)
|488 Гц
|250 Гц
|Время отклика
|1 мс
|9 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|∞ Бесконечная
Дизайн и корпус
|Высота
|152.8 мм
|159.6 мм
|Ширина
|71.5 мм
|74.8 мм
|Толщина
|7.98 мм
|8.1 мм
|Вес
|189 граммов
|189 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|IP67
|Система охлаждения
|Испарительная камера
|-
|Материал задней панели
|Стекло
|Пластик
|Материал рамки
|Металл
|Пластик
|Доступные цвета
|Белый, Черный, Зеленый
|Белый, Черный, Синий, Желтый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
|Samsung Exynos 1280
|Макс. частота
|3200 МГц
|2400 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 2 + 2 + 3)
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A78
|Кэш L3
|8 МБ
|-
|Размер транзистора
|4 нанометра
|5 нанометров
|Графика
|Adreno 740
|Mali-G68 MP4
|Частота GPU
|680 МГц
|1000 МГц
|FLOPS
|~3481 Гфлопс
|~487 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Xiaomi 13 +102%
1487
735
Geekbench 5 (многоядерный)
Xiaomi 13 +172%
5103
1879
|CPU
|278291
|117797
|GPU
|568857
|125096
|Memory
|247656
|65056
|UX
|193247
|115534
|Total score
|1277612
|421454
|Пиковая температура корпуса
|34.9 °C
|45.2 °C
|Stability
|80%
|99%
|Graphics test
|76 FPS
|13 FPS
|Graphics score
|12813
|2287
|Web score
|-
|9466
|Video editing
|-
|7587
|Photo editing
|-
|21521
|Data manipulation
|-
|9167
|Writing score
|-
|15062
Память
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|-
|2133 МГц
|Количество каналов
|4
|2
|Объем накопителя
|128, 256, 512 ГБ
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 4.0
|UFS 2.2
|Карта памяти
|Нет
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|-
|До 1024 ГБ
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Android 12 (С обновлением до Android 13)
|Оболочка UI
|MIUI 14
|One UI 5.1
|Размер системы из коробки
|31.5 ГБ
|36 ГБ
Батарея
|Объем
|4500 мАч
|5000 мАч
|Макс. мощность зарядки
|67 Вт
|25 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (50 Вт)
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Да
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (83% за 30 минут)
|Да (45% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|0:42 ч.
|1:24 ч.
|Веб-серфинг
|13:21 ч.
|10:38 ч.
|Просмотр видео
|15:01 ч.
|15:55 ч.
|Игры
|06:32 ч.
|05:01 ч.
|Режим ожидания
|136 ч.
|120 ч.
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|8192 x 6144
|9000 x 7000
|Зум
|Оптический, 3.2x
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|До 24 кадров/c
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|1920 кадров/c (1080p)
|240 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|123°
|Количество объективов
|3 (50 МП + 10 МП + 12 МП)
|4 (64 МП + 12 МП + 5 МП + 5 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.49", Sony IMX800 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung S5KGW1P (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 10 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 75 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.75", Samsung S5K3K1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|-
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 15 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.06", Omnivision OV13B10 (PureCel)
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|Макро объектив
|-
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|-
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX616 (Exmor-RS CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|Примеры фото Xiaomi 13 от DxOMark
|Примеры фото Samsung Galaxy A53 5G от DxOMark
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|6528 x 4896
|6464 x 4864
|Апертура
|f/2.0
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|22 мм
|26 мм
|Размер пикселя
|0.7 микрон
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|PureCel
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.2"
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|2160p (4K) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
Xiaomi 13 +34%
131
Качество видео
Xiaomi 13 +169%
121
Итоговая оценка камеры
Xiaomi 13 +65%
130
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.3
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Да
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Да
|LTE Cat*
|20
|18
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|-
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Дата выхода
|Декабрь 2022 года
|Март 2022 года
|Дата начала продаж
|Декабрь 2022 года
|Апрель 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик Холла
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|Да, 67 Вт
|Нет
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi 13 более удачной покупкой.
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