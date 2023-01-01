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Xiaomi 13 против Samsung Galaxy A54 5G

Ксиаоми 13
VS
Самсунг Галакси А54 5G
Xiaomi 13
Samsung Galaxy A54 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 декабря 2022 года Xiaomi 13 с экраном 6.36" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, против 6.4-дюймового Samsung Galaxy A54 5G, который имеет процессор Exynos 1380 и вышел на 3 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

Технические характеристики Galaxy A54 5G были получены от инсайдеров и могут быть неточными.
  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi 13
  • Камера имеет оптический зум 3.2x
  • Показывает в 2.4 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 7
  • Поддержка беспроводной зарядки на 50 Вт
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана
  • Поддержка функции eSIM
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy A54 5G
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
  • Комплектуется на 600 мАч более емким аккумулятором – 5100 против 4500 мАч
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Xiaomi 13
vs
Galaxy A54 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED Super AMOLED
Размер 6.36 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 414 точек на дюйм 411 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 500 нит 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1900 нит 800 нит
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass
Соотношение экрана к корпусу 89.4% 81.4%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.6% -
ШИМ (PWM) 488 Гц -
Время отклика 1 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Реальная пиковая яркость (авто)
Xiaomi 13
1249 нит
Galaxy A54 5G
н/д
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 152.8 мм 158.3 мм
Ширина 71.5 мм 76.7 мм
Толщина 7.98 мм 8.2 мм
Вес 189 граммов 205 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP67
Система охлаждения Испарительная камера -
Материал задней панели Стекло -
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Черный, Белый, Мятный Черный, Синий, Зеленый, Коричневый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Xiaomi 13 +10%
89.4%
Galaxy A54 5G
81.4%

Производительность

Тестируем Ксиаоми 13 и Самсунг Галакси А54 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Samsung Exynos 1380
Макс. частота 3200 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 2 + 2 + 3) 8 (4 + 4)
Архитектура - 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A78
Кэш L3 8 МБ -
Размер транзистора 4 нанометра 5 нанометров
Графика Adreno 740 Mali-G68 MP5
Частота GPU 680 МГц 950 МГц
FLOPS - ~608 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Xiaomi 13 +92%
1484
Galaxy A54 5G
774
Geekbench 5 (многоядерный)
Xiaomi 13 +95%
5094
Galaxy A54 5G
2606
AnTuTu Benchmark 9
Xiaomi 13 +144%
1261034
Galaxy A54 5G
516921
CPU 270333 -
GPU 574353 -
Memory 239391 -
UX 188115 -
Total score 1261034 516921
3DMark Wild Life Performance
Xiaomi 13
12956
Galaxy A54 5G
н/д
Stability 79% -
Graphics test 77 FPS -
Graphics score 12956 -
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5X LPDDR5
Количество каналов 4 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 4.0 UFS 2.2
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 1024 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 13
Оболочка UI MIUI 14 One UI 5.1
Размер системы из коробки 31.5 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 5100 мАч
Мощность зарядки 67 Вт 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (50 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да Нет
Быстрая зарядка Да (83% за 30 минут) Да
Время полной зарядки 0:42 ч. -
Тесты автономности
Веб-серфинг 13:21 ч. -
Просмотр видео 15:01 ч. -
Игры 06:32 ч. -
Режим ожидания 136 ч. -
Общая автономность
Xiaomi 13
38:16 ч.
Galaxy A54 5G
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi 13 vs Samsung Galaxy A54 5G
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 8160 x 6120
Зум Оптический, 3.2x Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 1920 кадров/c (1080p) -
Угол широкоугольного объектива 120° 123°
Количество объективов 3 (50 МП + 10 МП + 12 МП) 3 (50 МП + 12 МП + 5 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.49", Sony IMX800 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 10 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 75 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.75", Samsung S5K3K1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 15 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.06", Omnivision OV13B10
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Макро объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896 6464 x 4864
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние 22 мм 26 мм
Размер пикселя 0.7 микрон -
Размер сенсора 1/3.2" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5.2
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 -
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Xiaomi 13
91.4 дБ
Galaxy A54 5G
н/д

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Декабрь 2022 года Март 2023 года
Дата начала продаж Декабрь 2022 года Март 2023 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi 13 более удачной покупкой.

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