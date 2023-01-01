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Xiaomi 13 против Samsung Galaxy S22 Plus

87 из 100
Xiaomi 13
VS
80 из 100
Samsung Galaxy S22 Plus
Xiaomi 13
Samsung Galaxy S22 Plus

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 декабря 2022 года Xiaomi 13 с экраном 6.36" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, против 6.6-дюймового Samsung Galaxy S22 Plus, который имеет процессор Exynos 2200 и вышел на 10 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi 13
  • Показывает на 43% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Камера имеет оптический зум 3.2x
  • Поддерживает более мощную зарядку (67W vs 45W)
  • На 15% выше максимальная яркость экрана (1252 против 1090 нит)
  • Запись замедленной съемки в 1920 FPS
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy S22 Plus
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Оценки, с символом (*), являются предварительными и могут измениться по мере сбора дополнительных данных.
Итоговая оценка
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Xiaomi 13
vs
Galaxy S22 Plus

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED Dynamic AMOLED
Размер 6.36 дюймов 6.6 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 414 точек на дюйм 393 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Да
Макс. заявленная яркость 500 нит 780 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1900 нит 1750 нит
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Gorilla Glass Victus Plus
Соотношение экрана к корпусу 89.4% 88.3%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.6% 98.2%
ШИМ (PWM) 488 Гц 240 Гц
Время отклика 1 мс 5 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Xiaomi 13 +15%
1252 нит
Galaxy S22 Plus
1090 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 152.8 мм 157.4 мм
Ширина 71.5 мм 75.8 мм
Толщина 7.98 мм 7.6 мм
Вес 189 граммов 195 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP68
Система охлаждения Испарительная камера Испарительная камера
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Белый, Черный, Зеленый Белый, Черный, Серий, Синий, Зеленый, Розовый, Фиолетовый, Желтый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Xiaomi 13 +1%
89.4%
Galaxy S22 Plus
88.3%

Производительность

Тестируем Xiaomi 13 и Samsung Galaxy S22 Plus в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Samsung Exynos 2200
Макс. частота 3200 МГц 2800 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 2 + 2 + 3) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3		 - 4 ядра по 1.82 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.52 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 2.8 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 8 МБ -
Размер транзистора 4 нанометра 4 нанометра
Графика Adreno 740 Samsung Xclipse 920
Частота GPU 680 МГц 1300 МГц
FLOPS ~3481 Гфлопс -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Xiaomi 13 +30%
1487
Galaxy S22 Plus
1147
Geekbench 5 (многоядерный)
Xiaomi 13 +48%
5103
Galaxy S22 Plus
3447
AnTuTu Benchmark 9
Xiaomi 13 +43%
1277612
Galaxy S22 Plus
896499
CPU 278291 219050
GPU 568857 388639
Memory 247656 147516
UX 193247 149456
Total score 1277612 896499
3DMark Wild Life Performance
Xiaomi 13 +85%
12813
Galaxy S22 Plus
6914
Пиковая температура корпуса 34.9 °C 38.8 °C
Stability 80% 63%
Graphics test 76 FPS 41 FPS
Graphics score 12813 6914
PCMark 3.0
Web score - 10294
Video editing - 7169
Photo editing - 27129
Data manipulation - 10588
Writing score - 15537
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5X LPDDR5
Количество каналов 4 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 4.0 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 12 (С обновлением до Android 13)
Оболочка UI MIUI 14 One UI 5.1
Размер системы из коробки 31.5 ГБ 28.6 ГБ

Батарея

Объем 4500 мАч 4500 мАч
Макс. мощность зарядки 67 Вт 45 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (50 Вт) Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Да Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (83% за 30 минут) Да (64% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:42 ч. 1:01 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 13:21 ч. -
Просмотр видео 15:01 ч. -
Игры 06:32 ч. -
Режим ожидания 136 ч. -
Общая автономность
Xiaomi 13
38:16 ч.
Galaxy S22 Plus
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi 13 vs Samsung Galaxy S22 Plus
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 8160 x 6120
Зум Оптический, 3.2x Оптический, 3x
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c До 24 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 1920 кадров/c (1080p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 3 (50 МП + 10 МП + 12 МП) 3 (50 МП + 10 МП + 12 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.49", Sony IMX800 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Samsung GN5 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 10 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 75 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.75", Samsung S5K3K1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 10 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 70 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.94", Samsung S5K3K1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 15 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.06", Omnivision OV13B10 (PureCel)
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX713 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Xiaomi 13 от DxOMark Примеры фото Samsung Galaxy S22 Plus от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 10 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 3872 x 2592
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние 22 мм 26 мм
Размер пикселя 0.7 микрон 1.22 микрон
Тип сенсора PureCel CMOS
Размер сенсора 1/3.2" 1/3.24"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Xiaomi 13 +10%
121
Galaxy S22 Plus
110
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5.2
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Xiaomi 13
91.4 дБ
Galaxy S22 Plus
91.3 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Декабрь 2022 года Февраль 2022 года
Дата начала продаж Декабрь 2022 года Март 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 67 Вт Нет
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi 13 более удачной покупкой.

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